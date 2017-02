Supongamos que usted, ávido lector, se detiene a pensar durante medio segundo cuál es el libro más raro que ha pasado por sus manos. Quizá a bote pronto acuda raudo a la memoria algo como Rayuela, donde Cortázar proponía esos saltos de página tan propios de Elige tu propia aventura en una de las obras más redondas de la literatura universal.

Alguno, en su afán más comercial, podría decantarse por Lo que piensa un hombre además del sexo, un timo de bíblicas proporciones de venta en grandes superficies y que consiste en un tomo en blanco (o cómo un chascarrillo naif o broma de mal gusto y peor ejecución puede llegar a convertirse en un best seller) que dista mucho de ser precisamente regalado, pese a lo cuestionable de su contenido.

Hay quien pensará en Les Diners de Gala, un audaz intento de Salvador Dalí de enseñarle al mundo que lo onírico también puede tornarse en recetas imposibles. O no tanto, que le pregunten al artista Bob Hope, que en 1941 acudió a un banquete surrealista de la pareja donde Dalí y Gala le sirvieron bandeja de ranas o un pescado cubierto de zapatilla. Algo así como La cocina cristiana de Occidente de Álvaro Cunqueiro pero devastando cualquier atisbo de realismo mágico y pasándole por encima un rodillo surrealista marca de la casa.

Quizá sea conveniente explorar el río más arriba en nuestra búsqueda de la pepita de oro y desempeñar la honrosa tarea de retroceder unos cuantos siglos. Y plantarnos en magnas obras del pensamiento occidental como el Astronomicum Caesareum, una maravilla visual dedicada a Carlos V por parte de su matemático de confianza, el alemán Petrus Apianus, quien forjó esta delicia en su prensa privada. Data de 1540 y sus preciosas ilustraciones son reinterpretaciones de la Astronomía de Ptolomeo.

A todo esto, no conviene olvidarse del Necronomicón ideado por H.P. Lovecraft y mentado a lo largo de su extensa bibliografía. Lo de que no exista realmente es un aspecto que podemos pasar por alto sin demasiado aspaviento. Porque pese a su no existencia, es uno de los libros más fascinantes, aterradores y nombrados de la historia. Un tomo escrito por un supuesto árabe loco de nombre Abdul Alhazred plagado de saberes arcanos y mágicos que provoca la locura (o incluso la muerte) al iluso que tuviera a bien su lectura.

¿Han oído hablar del Códex Gigas? Merece nuestra atención tanto por su contenido como por su continente. Se trata de un imponente tomo de esos con los que castigar a un muchacho en la esquina de clase portando además unas orejeras de burro y hundir en la miseria al más pintado. Y es que se trata del manuscrito medieval más grande conocido. 92 × 50,5 × 22 cm, 624 páginas y 75 kgs de peso. La antítesis del libro de bolsillo es, además, un libro maldito.

Escrito en latín durante el sXIII, en la actual República Checa, se le atribuye a un monje denominado Germán el Recluso. Está considerado la octava maravilla del mundo y pretende ser un compendio de todo el conocimiento humano. Incluye la versión de la Vulgata de la Biblia, Chronica Boemorum (Crónica checa) de Cosmas de Praga, curas medicinales, encantamientos mágicos, dos trabajos del historiador judío Flavio Josefo (las Antigüedades judías y La guerra de los judíos), las Etimologías del arzobispo San Isidoro de Sevilla, varios tratados sobre medicina del médico Constantino el Africano, un calendario, una lista necrológica de personas fallecidas y otros textos. La leyenda dice que este monje, condenado a ser emparedado vivo, se propuso crear el pergamino que albergara todo el conocimiento humano para expiar sus pecados, y se marcó como meta hacerlo en una sola noche. Se dice que ante lo hercúleo de su tarea se encomendó al demonio para que le ayudara. A cambio, Satanás tan solo solicitó aparecer en una de sus páginas. Pues dicho y hecho, milord de la oscuridad:

Si esto les parece harto complejo de superar, el doble tirabuzón inverso con entrada de espaldas y sin salpicar lleva por nombre Manuscrito Voynich. Se trata de un pergamino anónimo escrito en un alfabeto desconocido y un idioma incomprensible, y que data según estudios recientes de entre 1404 y 1438. Se llama así porque fue adquirido en 1912 por el especialista en libros antiguos Wilfred Voynich, lituano él, aunque en la actualidad se encuentra perfectamente archivado en la biblioteca de la Universidad de Yale. Las teorías sobre su autoría y el intento por buscar un significado han sido constantes a lo largo de los años.

De forma infructuosa en casi todas las ocasiones, aunque hace un par de años un entusiasta estudioso británico asegurara que ha logrado descifrar diez palabras que hacen referencia a estrellas y plantas, lo que aumenta la teoría de que no se trata de ninguna broma pesada con más de seiscientos años de historia. En esencia, la teoría más difundida se basa en las ilustraciones del libro y defiende que nos encontramos ante una publicación con una temática farmacéutica que incluye herbarios, pero también cuestiones relativas a la astrología e incluso desfachateces sin fundamento que aseguran que nos habla en una especie de sueño anacrónico acerca de la energía nuclear.

Las teorías sobre la finalidad y el contenido del libro son tan copiosas que no podremos ni tan siquiera pasar de soslayo sobre ellas, así que quédense con la copla, conspiranoicos, que muchos afirman que estamos ante un texto que sirve para desencriptar, a su vez, otros textos. Indaguen que aquí hay chicha.

Este paseo de la mano de un manuscrito plagado de interrogantes nos lleva, finalmente, al que muchos consideran el libro más raro de cuantos se han abierto (y existen de modo tangible). Hablamos del Códex Seraphinianus. Se escribió durante cuatro años y vio la luz en 1981. Su autor es el italiano Luigi Serafini (1949). Comparte con el Manuscrito Voynich su naturaleza ininteligible, ya que usa también un lenguaje totalmente encriptado que no tiene por qué significar nada.

Muchos lectores ávidos de nuevas conspiraciones que echarse al buche aseguran que esta publicación supone una puerta dimensional que hace al lector contactar en su yo interno con teorías sobre ufología, verdades inaccesibles sobre la existencia de otros seres desconocidos que pueblan el universo. Otros, no tan astrales, defienden que se trata de un libro perfectamente lógico con un mensaje clarividente y revelador. El propio Serafini se ríe de toda la superchería imperante y del significado oculto del Códex, aunque deja ventanas abiertas a la nave del misterio al afirmar que el verdadero significado se revelará tras su propia muerte.

Amén de sumergirnos en hipótesis dignas de estudio más o menos descabelladas, la auténtica grandeza de este libro radica en la excelsa (y casi insultante para el resto) creatividad de la que hace gala su autor. Se trata de un libro vastísimo en su vertiente imaginativa. Un parto surrealista cargado de recovecos que muestran un subconsciente rebosante de ideas descabelladas, pegándole un rapapolvo a la realidad y el convencionalismo imperante. Multipliquen el imaginario de El Bosco por una cifra con muchos ceros y ni tan siquiera lograran acercarse. Fauna, flora, maquinaria y hombre provocando constantemente al lector, derribando sus imperativos morales y subyugando su conocimiento en pos de algo totalmente novedoso.

Un prisma de batiscafo psicodélico que deforma la realidad hasta dotarla de nuevas connotaciones, con textos que simulan enumeraciones científicas, largas parrafadas escritas en un alfabeto curvilíneo en las que sumergirse en un viaje solo de ida para disfrutar de ilustraciones con figuras nunca antes vistas o imaginadas por nadie. Once capítulos. Dos secciones. Una batalla donde el impulso prevalece ante la razón. Un destrozar a jirones cualquier retazo de realidad para que lo ilusorio teja una bufanda con la que protegerse del peso imperante de la verdad.

Un mundo tan críptico, hilarante y mágico que consigue justo lo que alguna vez Serafini ha declarado: Su pretensión “solo” alcanza al punto de que quiere que sea un libro que quien se sumerja por primera vez tenga la misma sensación que un niño que aún no sabe leer, se planta ante un libro y no entiende ni media palabra. Y damos fe que lo consigue con creces.

Libros Raros