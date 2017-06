Liam Gallagher presenta ‘Wall of Glass’, su primera canción en solitario

Sabíamos que estaba preparando álbum en solitario, hace apenas unos días daba su primer concierto como tal tras poner en stand by a Beady Eye y ante la sensación de que un regreso de Oasis aun es complicado, así que un single de Liam Gallagher tenía que estar al caer.

Dicho y hecho: el primer single adelanto de As You Were, que verá la luz en octubre y que presentará antes en España en citas como el FIB o el Dcode este verano, ya está en la calle, y se titula Wall of Glass.

Un juego de espejos que tiene videoclip dirigido por François Rousselet y que en cuanto a sonido mantiene las marcas de agua de ese brit&roll macarrónico con el que lleva rociándonos desde hace más de 20 años, pero conectando quizá con la facción en solitario del primer Richard Ashcroft o incluso con álbumes como el Goddess in the Doorway de Mick Jagger.

Juzgad por vosotros mismos y seguid jugando a ese juego sobre vuestro Oasis favorito: Noel o Liam.

Un oasis macarra