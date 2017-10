La estrategia de Liam Gallagher está siendo buena en cuando a capacidad de estar en el ojo mediático tras cada entrevista, pero mala teniendo en cuenta que pocos son los que están hablando de su música.

Nosotros lo hicimos hace unos días, cuando analizamos al dedillo el cancionero de su primer álbum firmado con su nombre, descubriendo que estábamos ante la mejor versión de Liam tras el cese de Oasis, y en parte nos planteábamos si tenía algo que envidiar a su hermano Noel, viendo que buena parte de las canciones de As You Were podrían ser algunas de las mejores canciones de los Oasis desde el 2000 a esta parte.

Tras poder verlo en directo en el FIB y el Dcode del pasado verano con directos bastante cuestionables, ahora, ya con el disco en el mercado y, a buen seguro, más rodaje del cancionero y de la banda, desde Live Nation anuncian una nueva visita del bardo del britpop: será dentro de unos meses cuando aterrice el 23 de febrero en La Riviera madrileña y un día después, el 24 en la Razzmatazz barcelonesa.

Las entradas las podréis pillar a partir de este viernes 20 de octubre a las 10h. en la web de Live Nation o la red de Ticketmaster.

Back in Liam