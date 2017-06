Liam Gallagher explora uno de sus registros más reposados en ‘Chinatown’, su nuevo single

¿Quién es este señor tan tranquilo, reposado y reflexivo y qué ha hecho con el antaño enfant terrible del pop británico? Y es que Liam Gallagher despista y mucho en el segundo single adelanto del que será su primer álbum en solitario, tras la de momento inexistente vía de regreso junto con su hermano para rearmar Oasis y tras el, de momento, también indefinido parón en el que ha decidido sumir a Beady Eye.

Y si bien en Wall of Glass (de la que te hablamos aquí) se podían vislumbrar luces comunes entre el sonido del Liam solista y el que conocíamos de Oasis y Beady Eye, aunque con un extra de atmósferas modernas pseudo-electrónicas y ramalazos soul; en esta Chinatown tira por la vía de la intimidad folky, un registro que exploró en algunas de sus canciones para Heathen Chemistry, aquel álbum de Oasis que este curso cumple 15 años y que incluía composiciones suyas como Songbird o Born On a Different Cloud.

Tendremos que esperar aún algunos meses para escuchar el disco entero, aunque antes lo veremos en la próxima edición del Dcode junto a compañeros generacionales como Interpol.

Quiet Liam