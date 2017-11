Miembros de Guns’N’Roses y Pearl Jam se unen en un nuevo supergrupo

Se respira grunge por los cuatro costados, se respira rock alternativo de los años ’90 en un nuevo supergrupo americano. Se trata de The Levee Walkers, un combo compuesto por Duff McKagan (conocido bajista de Guns’N’Roses y Velvet Revolver), Mike McCready (guitarrista de Pearl Jam), Barrett Martin (batería de los Screaming Trees) y un cantante local al que han reclutado no sabemos si de manera temporal o permanente, procedente concretamente de Seattle, llamado Ayron Jones, que no sólo hay quien comienza a hablar de él como “el nuevo Chris Cornell”, sino que ha compuesto la nueva (pero no la primera) canción de la banda.

Y no decepciona. Se trata de un medio tiempo de aires grunge que bebe de lo mejor del sonido de bandas como Alice in Chains y Pearl Jam en su facción más melódica. La canción, titulada All Things Fade Away, se suma a tres canciones anteriores que han ido difundiendo con baja intensidad desde el pasado 2016. En cualquier caso, este single puede abrir una nueva vía para que este supergrupo de un paso al frente y deje de ser una promesa.

Súper Grunge