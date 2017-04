El LEV será mañana. No nos referimos a “mañana” como dentro de 24 horas; sino a la perspectiva de futuro, a la capacidad de saberse catalizador y cazador de tendencias sonoras, a esa proyección experimental que, como laboratorio festivo y espacio de comunión entre ávidos por descubrir nuevas formas y fondos sonoros, han conseguido a lo largo de más de una década convertir a la LABoral de Gijón en la centralita de las músicas del mañana.

Y eso es lo que volverá a suceder dentro de unos días, cuando entre el jueves 27 y el sábado 29 de abril la ciudad asturiana vuelva a comulgar con los bailes espásticos, el techno de museo, las nuevas perspectivas, la transversalidad de las músicas futuras.

LA ESCENA QUE SUENA

A pesar de que se trate de un festival que trascienda por las propuestas musicales que allí se acogen desde hace más de una década, el LEV es, como su nombre indica, un Laboratorio de Electrónica Visual. Y como tal, el principal atractivo de la cita es (y nunca mejor dicho) proyectar propuestas en las que las artes visuales y las sonoras aprovechen sus sinergias, se den la mano, creen una suerte de espectáculo de artes escénicas en donde todo lo que actúa son las ondas y frecuencias que se emiten y las formas proyectadas.

Por un lado, disfrutaremos de Pilot, el show audiovisual que han creado Byetone (uno de los capos de raster-noton y uno de los máximos exponentes de la IDM europea desde hace una década) y Markus Heckmann, capo de la compañía canadiense de software Derivative/TouchDesigne. Por otro, uno de los reyes absolutos del techno industrial: un Samuel Kerridge que descargará su show Fatal Light Attraction que conquistó las mentes más destructoras y fatalistas de la electrónica global. Por otro, la presentación de Frequencies (Synthetic Variations), una bestial puesta en escena de música concreta, post-rock, videoarte e improvisación acústica a cargo de Nicolas Bernier.

La nota estatal la pondrá Skygaze, proyecto del arquitecto asturiano Jaime Tellado que se alía a la videoartista Malu G. Cecca para darle empaque audiovisual a sus Weightless Landscapes. El dúo británico Factory Floor disparará el fragmentado house de su último show y material, 25 25, que vio la luz hace meses vía DFA Recordings. La brutal performance audiovisual en directo de esa facción maquinera de vanguardia que son Amnesia Scanner & Bill Kouligas. Por último, el ex rapero y uno de los estandartes universales del piano neoclásico: el germano Hauschka, que presentará su espectáculo más radical, un What If que viene amparado por la Red Bull Music Academy en el que ha utilizado elementos como gomas de borrar y en el que manipula sonidos rompiendo completamente con su metodología de trabajo tradicional.

DÁNDOLE SET AL LEV

El grueso del cartel, sin embargo, estará gobernado por algunos de los máximos estandartes del techno de vanguardia: artistas internacionales, productores impredecibles, básicos absolutos de la nueva música electrónica. Entre ellos, las propuestas más atractivas que aterrizarán serán las de esa suerte de techno inteligente que propone el estadounidense John Beltran, la alquimia sonora psicodélica y primitiva de la nipona Kiki Hitomi (a quien quizá conozcas por King Midas Sound o Dokkebi Q.), el ambient industrial de Ivvvo (una de las revelaciones del techno portugués) o el techno de baja fidelidad y cuasi post-punk de Container.

En una segunda línea encontraremos propuestas especialmente vistosas, como la del trance-house del italiano Lorenzo Senni, el atmosférico UK Bass del insigne Synkro (con cerca de 40 lanzamientos bajo este álter ego), la emocionante exploración de los bosquejos electrónicos de la jovencísima promesa Kara-Lis Coverdale, esas especies de bandas sonoras de films imaginarios de ciencia-ficción que emite el británico Logos o propuestas estatales, algunas amparadas bajo el ala de Jägermusic como las de RRUCCULLA, HUIAS o Ark9; y otras cazadas al vuelo por iniciativa del propio L.E.V., como las de Skygaze, Oscar Sol u Octuvre.

EL ESPACIO SE VE SONANDO

Desde el día que se abrirán las puertas de la cita, el jueves 27, podremos disfrutar de las cinco instalaciones que ocuparán los espacios de la LABoral. Por allí podremos ver desde Onion Skin, la instalación inmersiva del francés Olivier Ratsi que, a través de un módulo de dos paredes y con una banda sonora en 5.1, pretende romper con los significados de los objetos originales. Por su parte, el proyecto Aeryon (a la vez performance e instalación) del canadiense Maotik reinterpretará la visión de un dron de vigilancia: la respuesta a cómo recrear un espacio visto desde el aire.

El también canadiense Martin Messier nos presentará una Caja negra en la que consigue integrar, sobre una especie de mapa de sonidos y movimientos, un rayo de luz proyectado en un gran prisma transparente. Asimismo, las otras dos instalaciones jugarán con la interactividad: Lampyridae, del asturiano Carlos Coronas, proyectará diferentes intensidades lumínicas mediante sistemas electrónicos dando la sensación de organizamos vivos; y Control No Control, del colombiano Daniel Iregui, pretende alterar la realidad de los espacios en los que se ubica, invitando al viandante a interactuar con sus extremidades sobre los haces de luz.

LEV 2017