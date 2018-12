Tenemos mucho que agradecerle al romance entre Leonard Cohen y Marianne Ihlem. Fruto de dicho amor, el icónico y recientemente fallecido cantautor compuso algunas de las mejores canciones de amor de la historia, siempre con la mirada puesta en su musa noruega, en la que se inspiraron muchas de sus primeras canciones, que acabarían plasmándose en, sobre todo, su debut, Songs of Leonard Cohen, publicando precisamente en el año de la ruptura entre ambos, a finales de 1967; o en el siguiente, Songs From a Room, publicado dos años después.

En aquellos discos, canciones como Bird on the Wire o So Long, Marianne se convirtieron en dos cartas de amor sonoras a su primer gran amor y esposa durante siete años. Ahora, un documental, cuyo estreno está previsto en el marco del Festival Internacional de Cine Independiente de Sundance, pretende retomar aquella historia en Marianne & Leonard: Words of Love, y que, como reza su sinopsis, “explora su relación desde los primeros días en Grecia, en una época de ‘amor libre’ y matrimonio abierto, hasta cómo evolucionó su amor cuando Leonard se convirtió en un músico famoso”.

Puede que haya sido coincidencia, pero en 2016, cuando falleció Marianne, el propio músico canadiense escribió una carta abierta en la que aseguraba: “Creo que te seguiré muy pronto”. Tan solo unos meses después, Cohen fallecía.

Los amores eternos