Una ‘twilight zone’ bailonga para un runner de medianoche

Entre el glam-rock de tintes indie-dance más melódicos y los guiños a la cultura de la ciencia-ficción más cerca de la nocturnidad y la alevosía, Lemozine ponen a mandar en la pista de baile con un debut que se adhiere con tan solo una primera escucha.

Y es que el trío barcelonés que capitanea la nórdica Maria Lindmäe ha publicado hace tan solo unos meses Things We Should Say, un ejercicio en el que los saxos procesados, los riffs de corte AOR, los sintetizadores analógicos, las baterías contundentes y un serial de melodías automáticas están erigiendo el de Lemozine como uno de los debuts del año.

En parte, es gracias a canciones como Midnight Runner, nuevo single que el combo catalán extrae de su debut, y cuyo videoclip, dirigido por Juan Torres, es un homenaje al universo de la literatura y el cine de ciencia-ficción, sobre todo a las ‘dimensiones desconocidas’ y los tics cinematográficos de la serie b. En el vídeo, proyectan una suerte de thriller musical sobre un runner nocturno que va a ser las delicias de los amantes del cine de terror de los años ’80 y de las películas de Roger Corman.

Nosotros os lo traemos en exclusiva a tan solo unos días de que sean una de las bandas protagonistas del Halloween Fest que acogerá la sala Sarau de Badalona el próximo miércoles 31 de octubre.

Lemozine