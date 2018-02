Nía Cortijo y Marta Sitjà son Las XL, responsables del espectáculo músico-teatral de humor feminista Abandónate Mucho. Después de pasar el 2017 recorriendo gran parte de la geografía nacional con él, el despropósito llega estos días a los Teatros Luchana de Madrid. Podrá disfrutarse en ellos los próximos días 10 y 11 de febrero y el 23 y 24 de marzo. Córdoba, Xátiva y Burgos tampoco se librarán de su eléctrico alarido contra el heteropatriarcado en las próximas semanas.

Abandónate Mucho es un espectáculo de aproximadamente una hora en el que las dos actrices interpretan, a la guitarra y la batería, varias canciones, originales o versiones de temas bien conocidos que buscan deconstruir el mito del amor romántico. Entre ellas van intercalando monólogos, que arman un discurso sobre su forma de entender la feminidad y el feminismo en estos días. Con un tono que oscila entre el desenfado y la rabia, Las XL analizan los cánones de belleza, la necesidad de ser amadas y el placer carnal.

Coplas, temas punkis y baladas pop van desfilando, parodiadas, por el escenario en un discurso que se va volviendo cada vez más encendido. Tan pronto ridiculizan a Cupido como que se presentan como yonkis emocionales o le cantan una oda al clítoris. La combinación de sentidas coplas, furiosas tonadas y entretenidos monólogos parece capturar de manera eficaz al público, al que no le cuesta reírse a carcajadas y pasarse gran parte del concierto-espectáculo dando palmas y coreando las canciones. No cabe duda de que la conexión de Abandónate Mucho con su audiencia es perfecta.

Es las de Las XL una propuesta divertida, no se puede negar, e inteligente en cuanto al momento y el formato en el que plantea estas cuestiones. Su forma de abordar las numerosas presiones, contradicciones y frustraciones que tienen que enfrentan las mujeres de nuestra sociedad es especialmente aguda y divertida. Pero el tono del espectáculo en general es tan excesivo que parece muy poco probable que pueda convencer de las ideas feministas a cualquier espectador que se presente sin estar completamente convencido de ellas. Los devotos, eso sí, se lo pueden pasar de maravilla. Los que no lo son… pueden salir del teatro todavía más reforzados en sus posiciones opuestas.

A la sensación de que por momentos no sabe una si está escuchando algo más que cánticos de la manifestación del 8 de Marzo, se suma la excluyente visión del feminismo que parecen defender Las XL. Y es que no estoy segura de hasta qué punto quien se sienta mujer pero no posea un clítoris puede sentirse identificada o cómoda con algunos tramos del espectáculo. Es loable el afán en las que Las XL defienden el placer femenino como algo que va más allá del coito. Pero tal vez podrían reflexionar sobre si dicho placer puede estar relacionado con algo que no sea el clítoris. Los afectos homosexuales también están completamente ignorados en el show.

Abandónate Mucho es, en resumidas cuentas, un espectáculo perfecto para las y los feministas que quieran echar unas risas sin complicarse la vida. Tal vez no sea un show para todas las audiencias, pero la carcajada y el buen rato están garantizados para gran parte del público. En cualquier caso, quitarle un poco de hierro al debate que empapa la actualidad desde hace meses y corear un par de temas con ello parece, siempre, una buena idea.

