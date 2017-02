En tan solo un año pasaron de ser un grupo de riot punk del circuito (autodenominado por ellas) infrandergráun a copar páginas de revistas y medios generalistas, confirmar su presencia en algunos de los festivales más cotizados y ser uno de los debuts más esperados de 2017.

Hablamos de (no hace falta que lo digáis vosotros, haters, ya lo dicen ellas en su nombre) Las Odio, que publican Futuras Esposas (Autoeditado, 2017), un disco en el que combinan su discurso feminista con letras irónicas y costumbristas y un sonido que se mueve entre Concha Velasco, Chain & the Gang y Juanita y los Feos.

Nos reunimos con Ágata, Alicia, Sonsoles y Paula en las oficinas de Desvelo para intentar dar con la clave de por qué se han convertido en uno de los fenómenos del indie-punk estatal.

Notodo: En las últimas semanas empezasteis a salir en El País, en Vogue… ¿hasta qué punto puede convivir la idea de ‘infrandergráun’ que lleváis prodigando desde que nació Las Odio con esta exposición masiva? ¿Por qué creéis que hay tanta expectación?

Alicia: Creo que eso es bastante labor de mánager. De todos modos me gusta pensar que la mánager le ha enviado el disco a la gente y les ha gustado, que eso es lo que parece… o al menos la mayoría de la gente que nos entrevista nos dice eso, aunque sea con la grabadora apagada (risas).

Notodo: ¿Ha habido algún tipo de estrategia o plan de marketing?

Sonsoles: Por nuestra parte no. Nuestra mánager tiene su calendario y su manera de difundir y comunicar nuestros movimientos; pero por nuestra parte no tenemos afán de conquistar ningún nicho de mercado concreto.

Ágata: Yo creo que desde el principio del grupo, aunque al principio a una escala mucho menor, ha llamado la atención. Nuestro segundo concierto fue en la sala El Sol, y nosotros flipábamos con que estuviera pasando eso. ¿Por qué? Creo que las canciones son pegadizas y accesibles, relativamente amables; las letras y el mensaje de las canciones apela a mucha gente; y creo que es fresco, en el sentido que son cosas que no se han escuchado 300 millones de veces: no es que estemos inventando nada, pero quizás nadie lo había hecho de la manera que lo estamos haciendo nosotras.

Que las cosas se digan haciendo broma no significa que no se digan en serio

Notodo: Y teniendo estos tics de accesibilidad popular, ¿por qué os empeñasteis tanto en comunicar esa vocación infrandergráun?

Sonsoles: No ha sido tanto empeño, sino de dónde venimos. Es nuestro entorno natural, casi.

Ágata: Del mismo modo que la accesibilidad tampoco es buscada: no es que queríamos hacer canciones para que le guste a la gente, sino que nos ha ido saliendo así.

Alicia: Tampoco es buscado tener más presencia en los medios, son cosas que no podemos controlar.

Notodo: Sí que es verdad que los primeros pasos se acercaba más a un circuito punk; y sin embargo ahora los movimientos que estáis dando es dentro de lo que se puede llamar la “escena indie”, habéis confirmado presencia en muchos festivales. ¿Estáis contentas con esta deriva? ¿Os sentís cómodas?

Sonsoles: Los festivales son algo nuevo a experimentar. Nosotras de momento nos hemos movido más en el circuito de salas y no sabemos lo cómodas que nos vamos a sentir tocando en festis, pero tiene buena pinta, a priori. Es una forma de visibilizar lo que queremos hacer llegar a la gente de una manera más amplia.

Ágata: Pero desde luego en el infrandergrúan estamos muy cómodas y muy calentitas (risas).

Notodo: Hay mucho humor propio en las letras…

Alicia: O bromas privadas (risas).

Notodo: Bueno, bromas privadas con las que parece conectar la gente. Pero sí que os reís un poco de todo. No sé hasta qué punto os ponéis límites a la hora de reíros o frivolizar acerca de qué cosas.

Paula: Creo que tenemos bastante cogido el tono y el enfoque que queremos dar a las canciones. Las letras las hacemos muy en serio, lo que pasa que nuestra seriedad es así.

Ágata: Utilizamos el humor no para frivolizar sobre determinados temas sino para presentarlos de una manera un poco más juguetona y amable. Pero no creo que sea un tipo de humor que frivoliza.

Paula: Es irónico pero no es cínico.

Ágata: De todas maneras, que las cosas se digan haciendo broma no significa que no se digan en serio. Además hay que ver que nosotras las letras nos las tomamos casi como un discurso político, y hay que ver hasta dónde la quieres llevar.

Paula: El límite, al menos para mí, es que el discurso de mi broma vaya en consonancia con el discurso que tenemos Las Odio como grupo.

Participar de un proyecto colectivo como éste también tiene una dinámica política

Notodo: Mencionáis lo del discurso político, y en alguna entrevista decíais que teníais una manera de componer un poco asamblearia, evitando la idea de “autor”. ¿Hasta qué punto hay una mecánica política en el proceso creativo?

Sonsoles: Funcionamos así totalmente, pero de una manera muy orgánica. Hay un trasfondo político porque usamos este método como herramienta, pero surge de manera natural.

Ágata: Nosotras buscamos el consenso…

Notodo: ¿La mayoría absoluta no os vale?

Ágata: No. Tenemos que estar todas de acuerdo y podemos pasarnos horas discutiendo. Y en el proceso en el que nos vamos poniendo de acuerdo vamos aprendiendo cómo discutir entre nosotras, cómo gestionar nuestros conflictos… es muy importante y le dedicamos tiempo de reflexión porque al final participar de un proyecto colectivo como éste también tiene una dinámica política.

Notodo: ¿Y siempre conseguís llegar al quórum o hay una línea pablista y otra errejonista? (risas)

Paula: Sí, siempre llegamos a un acuerdo. Además eso hace que sea mucho más satisfactorio cuando consigues que las cuatro personas estén satisfechas con lo que han creado y decidido.

Ágata: Y si no llegamos el tema se queda en stand by. El otro día, precisamente, con una canción…

Alicia: Pero al final llegamos, Ágata… (risas)

Notodo: Paula, tú decías que en las letras intentabas no ser poética, sino que te entienda la gente. ¿Hay un afán también de huir de esa solemnidad épica que baña el grueso de grupos indies?

Paula: Esto parte de una incapacidad mía real, y he intentado hacer de esa carencia una virtud: intentar contar cosas de cierta profundidad de fondo pero más accesible, transparente a la primera, sin tantas vueltas como lo puede tener el lenguaje poético, que ojalá lo pudiera manejar algún día, aunque ahora mismo no sea el caso (ríe). Creo que además nos favorece la manera que tengo de hacer letras al tipo de música que hacemos.

Intentamos contar cosas profundas pero de una manera más accesible

Notodo: Hay varios guiños a vuestro entorno cotidiano: mencionáis la sala Maravillas, el Matadero, a Capitán Demo… No sé hasta qué punto no hay cierto tono costumbrismo moderno. ¿Os gusta esa idea de folclóricas hipster? (risas)

Sonsoles: El costumbrismo sí. Pero el folclore hipster no lo sé del todo (risas).

Ágata: Mola llevar las cosas hacia lo concreto, y buscar los lugares comunes con las personas que te escuchan y conseguir situar las canciones. Es un poco lo que decía Paula de usar lo concreto para hablar de una cosa más profunda pero con un lenguaje más llano y directo. Hacer referencia a ese tipo de lugares ayuda.

Notodo: ¿Pero hablar de cosas tan concretas y tan de minorías no está imponiendo un límite, delimitando un target de gente que sepa a qué lugares os referís?

Sonsoles: Sí, pero también tenemos canciones que son más generalistas, como Una habitación propia, que habla de la problemática de la vivienda, que son cosas que afectan a más gente.

Ágata: De todas maneras sí creo que hay determinados guiños que no es que queremos que no apelen a todo el mundo, sino que parten de una experiencia personal. Yo ya lo viví en algunos conciertos: cuando hablamos de Capitán Demo en una casa okupa igual hay gente que no sabe a qué nos referimos; o cuando hablamos de la sala Maravillas fuera de Madrid… Pero son pequeños símbolos que aunque haya gente que pueda que se pierda sí que te sitúa en la canción.

Paula: Al final cantamos a las cosas que nos tocan de cerca. Ahí es donde salen las cosas más sinceras. Ya veremos si más adelante la gente lo entiende o no, o si nos pregunta qué son esos lugares o no. Cuando estábamos en el local de ensayo haciendo esas canciones ni nos planteamos todo esto.

Notodo: Estáis muy ligadas al movimiento feminista, sobre todo con Sisterhood, del que formáis parte. ¿Hasta qué punto Las Odio es un complemento musical o una extensión en forma de grupo musical del discurso de Sisterhood?

Ágata: Yo creo que parte del espíritu de Sisterhood a mí por lo menos sí que me ayudó a meterme en este proyecto y darle determinada forma, pero creo que Las Odio ha tomado entidad en sí mismo. Sí que hay ideas en común y una forma de trabajar parecida, además del discurso feminista que se puede ver en muchas de las letras. Y luego, ese espíritu do it yourself de configurar la realidad que te gustaría que fuese: Sisterhood organizaba conciertos, hacía fanzines, etc., introduciendo los elementos que quería que existieran en la cultura o el underground; y Las Odio se configura como grupo queriendo que existiera también ese espíritu.

Paula: Esa idea de hacer el grupo que te hubiera gustado que existiese.

Estamos a favor de visibilizar y de añadir otro tipo de identidades al pop

Notodo: ¿Y sois el grupo que os hubiera gustado que existiese?

Todas: Sí.

Ágata: A ver, ha habido muchísimos otros grupos que también lo hicieron y ya existían cuando hemos hecho el grupo. No es que hayamos inventado nada, tampoco.

Notodo: Ligado con esto está la filosofía riot grrrl. No sé hasta qué punto es cierto este resurgir del riot grrrl en 2017, en un contexto tan distinto al de principios de los ’90. ¿Existe realmente un nuevo riot o estamos hablando de otra cosa?

Ágata: Creo que desde que explotó el riot grrrl en los ’90 se siguieron haciendo muchas cosas, como el Ladyfest, por ejemplo. Pero en los últimos años igual sí que ha habido una atención mediática a eso.

Paula: Al feminismo en general, quizás.

Alicia: Pero igual sí que es una especie de mutación. En realidad nadie se adscribe al riot grrrl salvo nosotras (risas).

Ágata: Sí, hay grupos…

Alicia: ¿Pero al nivel de decir: “voy a basarme en esto para montar un grupo”, como hemos hecho nosotras?

Notodo: Igual en el circuito de Hits With Tits hay algunos nombres que se pueden citar…

Alicia: Ya, pero tampoco veo que haya un florecimiento loco. Nos han preguntado más veces por ejemplos de grupos españoles que veamos que tienen una filosofía riot grrrl y tampoco es que me vengan muchos a la cabeza…

Ágata: Sobre todo en el punk.

Hay que tener cuidado con que el capitalismo se apropie y vacíe el discurso feminista

Notodo: Se habla también de la idea de “feminismo pop”. ¿Hasta qué punto creéis que puede ser peligroso “plastificar” un movimiento sociopolítico como el feminismo? Que igual H&M haya hecho camisetas, incluso (risas)

Alicia: Ya las ha hecho, de hecho.

Paula: ¿Y no nos las hemos comprado? (risas)

Alicia: Yo creo que aquí diferimos entre nosotras: a mí me parece bien como visibilización en general.

Ágata: A mí me parece bien en ese sentido, pero también creo que hay que tener cuidado con que el capitalismo se apropie de repente de ese contenido y acabe vaciándolo.

Sonsoles: Yo estoy de acuerdo.

Paula: Pero en general estamos a favor de que se popularice.

Ágata: Sí, pero no como corriente estética, sino que se pueda ir un poquito más allá. Al final estamos hablando de una corriente de pensamiento y no de un eslogan o un logo. El feminismo es un movimiento crítico, no se puede convertir en una tendencia.

Notodo: Sin embargo no os gusta que desde los medios se hable de vosotras como una “banda de mujeres” ni que se reduzcan las comparaciones solo a otras “bandas de mujeres”. ¿Por qué os molesta esto? ¿No creéis que aunque limite al proyecto también no os está abriendo puertas precisamente por ser una “banda de mujeres”?

Ágata: Lo que nos molesta es que se estereotipe o se tengan determinados prejuicios porque somos mujeres tocando. Cuando hicimos el grupo buscamos precisamente rodearnos de mujeres a propósito, para visibilizar a las mujeres haciendo música y no nos molesta que se nombre que nosotras lo somos. Si estamos a favor de visibilizar y de añadir otro tipo de identidades, no podemos quejarnos de eso. Pero sí cuando eso se convierte en la identidad mujer limitante y hegemónica que significa que te tiene que interesar determinado tipo de influencia o música, que tienes limitaciones físicas porque tienes que dar una especial predominancia a eso, que tienes limitaciones a la hora de tocar…

Paula: No nos gusta que ser una banda de mujeres sea un género en sí mismo.

Sonsoles: Para nosotras es importante que se visibilice pero con el objetivo de que se normalice: que ser tía tocando sea algo normal.

No nos gusta que ser una banda de mujeres sea un género en sí mismo

Notodo: Recuerdo cuando salió Russian Red hace unos años, que luego aparecieron varios perfiles detrás, que se habló incluso de “menstruafolk” (risas). No sé si tenéis miedo de que digan que vais detrás de Hinds.

Paula: Yo estaba pensando lo contrario: que ojalá haya un montón de grupos de chicas que se pongan de moda y que seamos muchas…

Alicia: Y que ojalá vayamos detrás de Hinds y tengamos el mismo éxito que ellas, vaya. No nos molestaría en absoluto.

Notodo: Entre los grupos que sí creo que os gusta que os comparen está Chain & the Gang. ¿Es vuestro tótem absoluto o hay otros?

Paula: Chain & the Gang lo escuchamos mucho en cuanto a sonido, sobre todo, para tener un patrón de cara al disco. Pero Ian Svenonious siempre me ha gustado mucho como modelo de comportamiento de artista. A mí me gustaba mucho el grupo que tenía antes, The Make-Up, que era más sixties. Pero nos hemos fijado mucho en él, tanto en sonido como en el espíritu de él en concreto.

Ágata: No tenemos “grupos de cabecera” a los que nos queramos parecer porque tenemos gustos muy distintos. Por eso cuando hemos tenido que pensar en sonido para la banda y para la grabación hemos tenido que ver cuáles eran los referentes comunes. Pero yo no diría que a la hora de hacer las canciones haya un referente compartido, sino que precisamente el sonido de Las Odio es la suma de los gustos de las cuatro.

Notodo: El disco lo produce Carlangas de Novedades Carminha. ¿Cuánto hay de él? Hay muchas cosas del último disco de ellos: volumen más bajo, líneas más limpias, canciones más bailongas…

Sonsoles: Creemos que el trabajo de Carlangas ha sido más de pulir.

Paula: Ha sido el catalizador del torrente de sonido que tenemos.

Sonsoles: Pero no creo que nos haya quitado fuerza, volumen o ruidismo. Sí que es verdad que suena más limpio que cuando lo tocamos en directo, pero no ha sido intencionado.

Ágata: Él tenía una idea que a nosotras nos gustaba mucho, y era que todas las canciones se pudieran bailar. Y a nosotros eso nos molaba mucho como idea, porque la música que hacemos es divertida y ese enfoque cuadraba un montón. No sé hasta qué punto eso influye en que el sonido sea más limpio que el que tenemos en directo, creo que Carlos lo tenía más pensado.

Ojalá vayamos detrás de Hinds y tengamos el mismo éxito que ellas

Notodo: Venís de tocar en muchos grupos: Las Cruces, Agnes, Dúo Divergente, Matarse en la Castellana… ¿Cuánto hay de esos grupos en Las Odio?

Paula: Las Odio lleva lo que lleva cada una en su mochila.

Alicia: Yo creo que las letras de Dúo Divergente y de Las Odio tienen muchos puntos comunes, hay una ironía compartida, y es la herencia más evidente que tenemos de los grupos anteriores de los que formamos parte. Y luego la forma de tocar que teníamos en esas bandas sigue estando aquí para bien y para mal (risas).

Notodo: Yo en cuando os escuché hay muchas cosas que me recordaban a Concha Velasco y a ese sonido poppie-sixties. Luego vi que más gente también pensaba lo mismo. ¿Os molesta que se mencionen este tipo de referentes cañí al hablar de vosotras?

Alicia: En absoluto, nos flipan.

Paula: A mí personalmente me encanta en el sentido más estricto, que es la de “música popular”; pero también ese aire ye-ye de los ’60 en España. Es imposible que no salga por algún lado. Pero no es buscado, e incluso yo personalmente hago un ejercicio de contención porque es la música que más escucho y la que mejor encaja con lo que yo aporto al grupo: lo más juguetón y despreocupado me viene de ahí.

Notodo: También aparece ese guiño a Marisol en el título del disco.

Paula: Marisol es un súper referente para casi todas (risas).

Ágata: Para mí es un referente musical, de pequeña lo escuchaba mucho; y al escucharla de mayor creo que tiene muchísimos temazos. Las películas de Marisol las he visto muchísimas veces en casa. Y luego su devenir comunista, de mandarlo todo a la mierda, retirarse al monte…

Marisol es un icono tanto musical como político

Paula: Que esa persona decidiese hacer ese reseteo y rompiera con todo eso siendo un símbolo del franquismo nos parece espectacular.

Notodo: ¿Creéis que es un disco que puede ser paradigma de la apertura de un nuevo tipo de sonido o de discurso pop integrado en el indie?

Paula: Tenemos la sensación de estar entrando en un terreno que nos es muy desconocido y del que no pensábamos ni siquiera formar parte; pero musicalmente no estamos inventando nada. Paradigma no veo que seamos. Pero ojalá la irrupción de un grupo nuevo, aunque haya otros de un perfil similar, sirva para que los programadores se fijen más en el infrandergráun y pueda abrir camino a más grupos de tías, sobre todo, y a mucha gente que toca mucho y recibe pocos réditos.

