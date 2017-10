A los 17 años Valeria (Ana Valeria Becerril) vive con su hermana mayor y está embarazada. Su madre, Abril (Emma Suárez), lleva tiempo ausente pero se entera del embarazo justo a tiempo para asistir a sus fases finales y al nacimiento del pequeño. Tras ello, la falta de preparación de los jóvenes padres va acusando las tiranteces dentro del, ya de por sí complejo, hogar. Con esta premisa el mexicano Michel Franco quiere ofrecernos en Las Hijas de Abril un drama familiar plagado de personajes complejos y situaciones arriesgadas, pero se acaba enredando en una pretenciosa y desagradable historia sobre manipulaciones y maldades que solamente puede calificarse como absurda.

El drama familiar con connotaciones de clase y/o género puede ser un instrumento poderoso para compartir historias ásperas pero que exigen ser contadas. Aunque dicho género es, por supuesto, un arma de doble filo: en manos de alguien inmisericorde pero inteligente como Michael Haneke, llevarlo al extremo puede estremecer y conmover sin reservas al menos a amplios la audiencias. Pero el riesgo de que la mediocridad enturbie todo el metraje, sumiendo al espectador en una especie de ataque de vergüenza ajena, es excesivamente elevado.

“Los personajes protagonizan una escalada hacia el absurdo que convierte la media hora final de la cinta en un auténtico sinsentido”

Las Hijas de Abril pertenece al segundo grupo: Michel Franco despoja a su relato de todo artificio audiovisual, prescindiendo incluso de banda sonora y, aún así, Las Hijas de Abril es exagerada, excesiva en casi todos sus momentos. La lista de maldades y estupideces que van encadenando los cuatro personajes centrales de la trama (Abril, sus hijas y Mateo, el padre del bebé) protagonizan una escalada hacia el absurdo que convierte la media hora final de la cinta en un auténtico sinsentido.

Y no es porque los personajes o sus acciones no sean creíbles: basta abrir la prensa para comprender que no hay locura o maldad que algún ser humano no esté dispuesto a perpetrar. Más aún en un contexto familiar que, como el de Las Hijas de Abril, hace alarde de muchos más vicios que virtudes. Pero la aproximación de Michel Franco a su propio relato (que también escribe y produce) es de una frialdad tan desmedida (por momentos nos recuerda al lenguaje distante y visceral con el que Truman Capote nos describía el asesinato de los Clutter en A Sangre Fría) que arruina cualquier posibilidad de empatía por parte del espectador.

Franco obliga a sus protagonistas a ser mezquinos, inmaduros e irracionales, cuando no sencillamente idiotas, con el solo fin de escalar la espiral de drama que necesita para que Las Hijas de Abril llegue a algún sitio. Y por el camino se le ven todas las costuras: no basta con contar con interpretaciones excelsas cuando obligas a tus actores a defender personajes con los que no se puede comulgar. Lo irracional de sus decisiones arruina cualquier trabajo actoral con el que se les intente dar vida.

“No basta con contar con interpretaciones excelsas cuando obligas a tus actores a defender personajes con los que no se puede comulgar”

El objetivo de Michel Franco en Las Hijas de Abril es, principalmente, incomodar al espectador. No podemos negar que lo consigue, pero que no logra nada más. El bochorno y la incomprensión se van propagando por la cinta hasta que uno siente verdadero alivio cuando ésta termina, sin importar demasiado qué haya sucedido al final (la situación en la que se va metiendo la pequeña y disfuncional familia desde hace una hora que es excesiva que ninguna conclusión puede ser satisfactoria).

Al negarse Franco a juzgar a sus personajes, obliga al espectador a posicionarse. Y parece que no se da cuenta de que la postura más fácil de adoptar es el desprecio hacia todos y cada uno de ellos, sin concesiones a la pena, la comprensión o la empatía. Así, aunque ha conseguido llevarse el Premio Especial del Jurado en la pasada edición del Festival de Cannes, es difícil convencer a los espectadores de que el relato de uno busca algo más que incomodarlos. La sensación de que uno está viendo un telefilm de sobremesa es más fuerte que la calidad de las interpretaciones o las tragedias personales que se cuentan en Las Hijas de Abril.

Las Hijas de Abril