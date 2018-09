En el vulnerable terreno de la amistad, la línea que separa lo que nos une de lo que nos separa es tan frágil que, dependiendo de dónde venga el viento, nos deja mirando quizá de manera definitiva hacia un sitio u otro. Y esa escasa distancia entre una y otra situación es la que se proyecta en Las Distancias, un film aparentemente pequeñito en recursos, pero enorme en profundidad, que se coloca en esa frágil frontera para proyectar el reencuentro entre cuatro amigos de la universidad en Berlín con sus cuentas pendientes y una conexión y unión con los hilos a punto de cortarse.

La excusa del reencuentro es el cumpleaños de uno de ellos, Comas (Miki Esparbé), que desde hace un tiempo vive en Berlín, supuestamente trabajando como diseñador de páginas web. La llegada a la capital alemana por parte de Olivia (Alexandra Jiménez), Eloi (Bruno Sevilla), Guille (Isak Férriz) y su novia Anna (María Ribera) pilla por sorpresa y descolocado a Comas, que no sólo no contaba con esta visita, sino que no le hace ni pizca de gracia. Su respuesta será una huida que pondrá a prueba no solo la relación de él con sus amigos visitantes, sino también la gestión del propio grupo de esta crisis que a pocos pilló por sorpresa.

“El desencanto emocional acaba proyectando una suerte de paisaje por momentos tragicómico, que Trapé acaba canalizando a través de unos diálogos inteligentes, delicados, lúcidos y absolutamente empáticos con un espectador que puede verse reflejado en retazos de cada uno de los personajes, con sus defectos y virtudes, pero que, sobre todo, acaban utilizando esta excursión berlinesa en el desenlace necesario para descubrir no tanto quiénes quieren ser y de dónde vienen, sino quiénes son y hacia dónde (quieran o no) van”

Elena Trapé, cuyo film de ficción anterior, Blog, había profundizado en las tripas de la Generación Millennial en su fase adolescente; ahora impone un viaje hacia una generación de treintañeros con más dudas que certezas. Cada uno de los personajes tiene una crisis vital consigo mismo y con su entorno, y la distancia que existe entre ellos como amigos es solo una de tantas distancias que tienen a nivel emocional, sentimental, sexual, profesional y, sí, también de amistad.

Y Trapé consigue su cometido (como muestra, los tres premios recogidos en el Festival de Málaga: mejor película, mejor dirección y mejor actriz) gracias no solo a un reparto en estado de gracia, con composiciones de cada uno de los personajes especialmente complejos (quizá el más difícil y el que más despiste y dudas genere al espectador durante y después de ver la película sea el de Miki Esparbé, aunque es así como quiso la directora representarlo); sino también a través del hiperrealismo que genera la atmósfera de ese grupo de amigos-examigos en cada una de las escenas que comparten.

El desencanto emocional acaba proyectando una suerte de paisaje por momentos tragicómico, que Trapé acaba canalizando (a ritmo lento, con algunos minutos de más) a través de unos diálogos inteligentes, delicados, lúcidos y absolutamente empáticos con un espectador que puede verse reflejado en retazos de cada uno de ellos, con sus defectos y virtudes, pero que, sobre todo, acaban utilizando esta excursión berlinesa en el desenlace necesario para descubrir no tanto quiénes quieren ser y de dónde vienen, sino quiénes son y hacia dónde (quieran o no) van.

Las Distancias