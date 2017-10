Rocío Saiz entra en el bar que hay enfrente de la SGAE como si tuviera un resorte en el alma: tiene tantas cosas que contar que las va hilando como si fuera un haiku anfetamínico. Entre ellas, me muestra un vídeo de Andrea Levy excusándose por no poder ir al concierto que Las Chillers darán junto a L Kan este viernes 27 de octubre en el Ochoymedio puedes comprar las entradas aquí(para el que aún ), con un tonel de invitados, cerrando una exitosa primera etapa que las hizo plantarse ante miles de seguidores en escenarios como el del Low Festival, el WAM o el World Pride Madrid 2017, entre otros.

La siguiente (y caótica) hora, ya con Laura y Belén (otras dos de las cinco Chillers restantes) y con un momento en el que hubo una invitada ilustre (Marilia, ex mitad de Ella Baila Sola, que también actuará el viernes con ellas), hablamos de folclóricas, de la dimensión que ha cobrado el grupo siendo una banda de versiones, de cultura pop, de Hotel Glam, de chenoísmo ilustrado, de Cristiano Ronaldo, de petardeo, de empoderamiento, libertad sexual y viceversa.

“Somos un producto de la ciudadanía: somos ese partido moral y emocional que necesita la gente de vez en cuando. La gente cuando va a vernos es como cuando va a votar, pero en versión baile”

¿Esperabais que pasase lo que está pasando con el proyecto?

Rocío: Nos lo dice todo el mundo, pero nosotras tenemos otra percepción diferente. Sabemos que la gente está a fuego pero no vemos que hayamos conseguido gran cosa.

Bueno, estáis llenando todos los sitios donde vais, incluido el bolo en el Low, que fue el más comentado del festival, posiblemente.

Laura: En el Low, quince minutos antes de salir estaba todo el mundo viendo a Franz Ferdinand y no había absolutamente nadie esperando a vernos. Y según fueron saliendo de Franz Ferdinand se fueron quedando por curiosidad, supongo que preguntándose quiénes eran esas mamarrachas… Y al final se petó tanto nuestro concierto que tuvieron que cerrar los accesos.

Rocío: Pero, por ejemplo, en el WAM, había como una panda de 60 personas en primera fila esperando. Y les preguntamos qué hacían allí y nos decían que les flipábamos.

Laura: Lo mejor que nos ha pasado es que han pirateado las camisetas de Las Chillers: una camiseta cutre que hicimos en media hora y la han replicado y la venden en diferentes sitios de España. Mola mucho más que la nuestra.

Jugáis siempre con ese discurso de la broma y tal. ¿Vosotras os tomáis en serio? ¿Tenemos que tomarnos en serio a Las Chillers?

Rocío: Vamos a grabar un LP porque lo ha pedido el público. Nosotros queremos hacer feliz al público, y eso es una cosa súper seria (risas). El hecho de que tú puedas tener un día malo y que la vida te acose y nosotras podamos ayudarte a que liberes es algo muy importante y muy serio.

Laura: Tener un día de mierda y venir a vernos y que te bebas cuatro cervezas y te descojones cantando Camela igual es lo mejor que puede pasarte ese día, y has soltado la adrenalina que tenías acumulada.

Rocío: Yo siempre lo igualo a cuando te pasabas todo el año estudiando o trabajando y de repente llegaban las fiestas de tu pueblo en Beteta, y ahí lo dabas todo porque eras libre: follabas ese día con quien se te cruzase. Y esa energía que se creaba, bailando El tractor amarillo o El venado, te hacía ser feliz, al menos por un rato. Nosotras queremos ser eso.

¿Qué os diferencia a vosotras de una orquesta verbenera de pueblo?

Laura: Que la orquesta toca bien. Y son capaces de estar cuatro horas sin parar, y ensayan mucho más que nosotras.

Rocío: A nosotras nos da un ictus ensayando. Hay veces que se nos sube el gemelo.

Laura: Hay veces que por urgencia hemos tenido que ensayar tres horas en vez de dos, y en la tercera hora ya nadie escucha a nadie ni nada, nos dan calambres… somos lamentables.

Rocío: Nosotras somos un producto de la ciudadanía: somos ese partido moral y emocional que necesita la gente de vez en cuando. La gente cuando va a vernos es como cuando va a votar, pero en versión baile.

“Tener un día de mierda y venir a vernos y que te bebas cuatro cervezas y te descojones cantando Camela igual es lo mejor que puede pasarte ese día”

Hay mucho de parodia nacional en vuestros conciertos y en el discurso a la hora incluso de elegir las canciones. ¿Os mola eso de ser una especie de telediario nostálgico?

Rocío: Absolutamente. No es que nos mole, es que somos esas personas: nos acordamos constantemente de Las Koplowitz, de Al Bano y Romina, de Los Albertos… todo ese costumbrismo nos encanta. Hemos crecido con ello y, de alguna manera, no queremos que se pierda. Si analizas bien, sólo nos queda Isabel Pantoja: es la última folclórica y eso es un problema porque va a desaparecer todo ese imaginario. Gente como la Pantoja ha sido referente homosexual, por mucho que le pese a alguna gente: ella adoptó a Chabelita con María del Monte. Nosotras hemos crecido con todo eso, con Rocío Jurado, con la música popular: a nosotras nos gusta cantar canciones que son importantes a nivel colectivo, con las que has superado rupturas. Yo superé el divorcio de mis padres con la cinta de Ella Baila Sola: hace unos días se lo dije a Marilia, de hecho.

Laura: ¿Quién no se sabe Pimpinela o Rebeca o Rocío Jurado o Camela? Son cosas que forman parte de un imaginario común, que las cantas aunque no te hayas comprado nunca su disco, aunque creas que no te gusta.

De alguna manera, también rompéis con eso de la “música de primera y de segunda”. Vosotras estáis tocando para un público que se presupone que forman parte de la “élite musical” canciones de las que llevan rajando años, y las acaban cantando. ¿Creéis que estáis ayudando a romper esa mentalidad hermética?

Laura: El hecho de ser tan categórico con los gustos es bastante primitiva. Yo soy de toda la vida de grupos como Nirvana, pero una cosa no quita la otra. Yo tengo que estar en un mood muy particular para ponerme Camela en casa, pero otra cosa es que no asuma que forman parte de un cancionero popular, de algo que ha sido importante para todos en nuestra cultura sentimental.

Rocío: Lo bueno de Las Chillers es que nos hemos juntado gente insufrible como yo a la que le flipa ponerse Camela en casa; como otras que les gusta mucho Nirvana; u otras, como Belén, que les gusta mucho el pop latinoamericano. Y eso somos Las Chillers: una mezcla extraña entre clásicos de toda la vida, himnos convertidos a un falso punk siendo hortera pero también elegante. Si todas fuésemos fan de Camela o de Nirvana haríamos otra cosa.

“Nos gusta cantar canciones que son importantes a nivel colectivo, con las que has superado rupturas. Yo superé el divorcio de mis padres con la cinta de Ella Baila Sola”

El circuito en el que os movéis es el del indie, posiblemente el público más prejuicioso de todos. ¿Sentís que ese es el público al que queréis dirigiros? ¿Os sentís a gusto ahí, u os gustaría acercaros a otras escenas?

Laura: Nosotras vamos adonde nos llamen.

Rocío: Nos han metido ahí casi de rebote. En el ZorriFest había un público muy punki cantando las canciones, por ejemplo. O cuando hemos tocado en La Térmica de Málaga, donde había señores de 60 años que al acabar nos dijeron que ojalá volviéramos pronto, que llevaban años sin salir y se lo habían pasado muy bien. Desde donde nos llamen vamos a ir. Sería un poco contradictorio centrarse sólo en un público o un circuito.

Pero sí que los sitios donde pillasteis más repercusión han sido en festivales como el WAM o el Low, y ahora tocáis en el Ochoymedio, que es como la cuna del indie. ¿Vosotras entendéis que un fan de Izal pueda serlo también de Las Chillers o lo veis contradictorio?

Rocío: Hombre, claro. Es que Las Chillers no es que te tengan que flipar: tienes que ser parte de ello. No somos un grupo para que la gente “escuche”. Si vienes a vernos te tienes que implicar, tienes que cantar, bailar, estar con tu gente y entrar en la onda. Si vienes a sentarte a ver el concierto no digo que lo vayas a pasar mal, pero no lo vas a disfrutar en su plenitud.

Belén: Nosotras hacemos todo en directo, no sabemos hacer playback (risas): en la boda de Laura hemos intentado hacer playback y fue un puto desastre.

Envidiáis a las Nancys Rubias, entonces.

Rocío: Para nada. Somos súper fans de ellas. Si hay envidia es sana de lo bien que hacen playback. De hecho, Marta Vaquerizo va a venir al concierto y va a tocar el triángulo con nosotras. Tiene su partitura y su atril preparado (risas).

“Isabel Pantoja es la última folclórica y eso es un problema porque va a desaparecer todo ese imaginario de folclóricas lesbianas casadas con toreros. Gente como la Pantoja ha sido referente homosexual: hemos crecido con eso”

¿En qué os basasteis para elegir a los invitados? ¿Os los fuisteis cruzando por la calle o hay un discurso detrás?

Rocío: Yo creo que es gente que se ha puesto en nuestro camino. Marilia, por ejemplo, estaba donde tenía que estar en el momento oportuno para cruzarse con Las Chillers (risas).

Belén: A muchos los conocimos en conciertos nuestros o de ellos, o coincidimos en algún sitio, o hicimos amistad en otros círculos. Jorge Rueda, por ejemplo, es uno de nuestros primeros fans.

Rocío: De hecho, Jorge tiene un grupo con Ana Morgade que se llama Mapache Malo, que sólo han actuado dos veces, y una de ellas fue con nosotras. O un grupo como Las Bistecs, que si mal no recuerdo el primer concierto que dieron fue con nosotras en el Hija Qué Seca Fest.

Belén: Marta Nebot también es súper chillieber: ha estado en dos festivales viéndonos y le dijimos si le apetecía venir y vendrá. Martín Moniche de La Térmica es súper fan: nos llevó a La Térmica y estuvo como loca. Luis Miguélez será nuestro productor y la amamos como a nadie y también va a venir a cantar. Elena Lombao es amiga nuestra desde hace años y va a venir a hacer una cosa súper guay que no te puedo decir. No lo saben ni ellas, de hecho.



¿Os cuesta ver nuevos iconos pop? La mayoría de gente que versionáis o que tenéis como referente son de los ’80 y ’90. ¿Qué cantarían Las Chillers en 2030? ¿No hay nada en los últimos veinte años que represente vuestro espíritu?

Laura: Es un poco pronto para saberlo. Habrá que esperar 20 años más.

Rocío: Yo sí que creo que tocaremos canciones de Maluma. Siempre digo que Las Chillers vamos a conseguir hacer feminista a Maluma.

Laura: De momento, el resto no dejamos que Rocío implante Maluma en Las Chillers.

¿No dejáis? ¿Por qué?

Laura: Ella pide cosas, pero a veces hay que decirle que no.

Rocío: Mi lucha está en que Maluma salga públicamente y diga que es feminista.

Laura: Cuando Maluma haga eso, le hemos prometido que tocaremos canciones suyas; pero mientras tanto no.

“Las canciones que tienen mensajes machistas hay que hacerlas nuestras, convertirlas en nuestras armas. Ese es el legado de Las Chillers: vamos a conseguir hacer feminista a Maluma”

Se habla mucho últimamente de esas “canciones prohibidas” por mensajes supuestamente machistas. Algunas de ellas incluso hechas en un contexto social bastante diferente al actual. ¿Vosotras tenéis muchas líneas rojas?

Rocío: Yo creo que ese tipo de canciones, sobre todo las hechas hace muchos años, hay que reinventarlas otra vez. Nos preguntan mucho eso de: “¿os habéis puesto a analizar la letra tal…?”. Si nos ponemos a hacer eso directamente no salimos a la calle. Creo que las canciones que tienen mensajes machistas hay que hacerlas nuestras, convertirlas en nuestras armas. Lo estamos consiguiendo, creo que ese es el legado de Las Chillers: ponerte a cantar una canción de Camela sin pensar que son letras machistas, que te metas ahí de lleno.

Laura: Camela quizás no, pero, ¿y David Civera?

Rocío: También, pero al que hay que matar es al que le hace las canciones, y no a él. Pero Camela tiene letras mucho más machistas, pero también las tienen Los Planetas y nadie dice nada. O Esa cobardía de Chiquetete, que también la cantamos.

Pero sí que hay líneas rojas de discurso. Antes, fuera de micrófono, me decía Rocío que nunca podría tocar un hombre en Las Chillers.

Rocío: Pero no es porque sea hombre: es porque tiene pene (risas). Eunucos sí (risas).

Belén: Pero, oye, que adoramos a los hombres.

Rocío: Adoramos mucho a nuestros amigos, sobre todo a los que nos dicen que hacen labores domésticas en casa. Si alguien se muere tocaría un chico en la banda, pero con la cantidad de mujeres artistas que hay en el mundo…

Laura: Con lo difícil que es encontrar un grupo que sea solo de tías y que por lo menos haga gracia, romper un poco ese discurso estético sería perder una parte importante.

“No es que un hombre no podría tocar en Las Chillers por ser hombre: es porque tiene pene. Si fuera eunuco, sí”

¿Qué os parecen los otros grupos de chicas que hay en el circuito? Las Odio, las Hinds…

Rocío: Súper bien: Las Odio son muy amigas y con un discurso muy claro. En el caso de las Hinds, siendo muy jovencitas, han sido víctimas de un acoso que me parece denunciable. Las han machacado, tanto por parte de crítica como de público. Comprendo perfectamente que no estén interesadas en abrirse camino en España. Nosotros lo hemos vivido cuando una vez canté en bikini: todos los comentarios eran sarcásticamente de “cantaste muy bien” cuando se la pasaron gritando “tía buena” y demás. El caso de ellas fue atroz: gente diciendo que iba a verlas para verles las bragas, teniendo menos de 20 años alguna de ellas y sin tiempo todavía para articular un discurso firme. Yo he flipado.

¿Creéis que faltan grupos que sean sólo de mujeres, que ayuden a comunicar un rol diferente al que parece que la industria relega la figura femenina dentro del circuito?

Belén: Es un tema cultural: hay una desigualdad que es evidente que se refleja en todos los sectores, y la música no iba a ser la excepción. Es difícil encontrar referentes femeninos en todos los frentes de la música: siempre los mejores guitarristas, baterías, letristas, todo, son figuras masculinas las que han puesto ahí adelante. Se trata de hacer cantera; y por eso creo que Las Chillers y todas las bandas sólo hechas por mujeres ya comunican una presencia femenina que sienta un precedente importante.

Rocío: Hace treinta años seguramente nadie le decía a nuestras madres que podían cocinar y tocar una guitarra. Siempre se dice que las bandas de tíos son “bandas de música” y las bandas de tías son “bandas femeninas”: no, perdona, tanto una como la otra somos “bandas de música”. Como decía Belén, necesitamos referentes para que las niñas que vengan detrás sepan que pueden tocar lo que quieran y volverse locas haciendo música, sin cosas preconcebidas de lo que tiene que hacer una artista femenina. Y a nivel de promotores es importante que apoyen esa iniciativa: no programar mujeres sólo por ser mujeres; sino programar artistas porque son muy buenas, que las hay, y son buenísimas, en España y en todo el mundo. Ese discurso de que “no hay artistas femeninas” es mentira.

“Siempre se dice que las bandas de tíos son ‘bandas de música’ y las de tías son ‘bandas femeninas’: no, perdona, tanto una como la otra somos ‘bandas de música’”

Sí que hubo hace poco hubo casos como el del Azkena Rock, que no había ni una artista femenina en el cartel. ¿Creéis que hay que programar siempre con una balanza de género?

Belén: El debate de la paridad está en todas las disciplinas. Si crees en la paridad tienes que promocionarla. Igual que se hace en política, que tiene que haber un mínimo de presencia femenina en el gobierno. Es forzarlo un poco, pero porque es necesario que sea así. En el caso de la música no es un esfuerzo grande: hay artistas que son buenísimas, y que cuesta muchísimo que tengan un protagonismo diferente al que le dan medios y promotores.

Rocío: Además, el debate ese que hay en la música de lo que es bueno y lo que es malo es tan subjetivo… La música es un concepto completamente abstracto. Lo que más tiene que importar es a qué público quieres llevar. A mí que no me digan que no pueden tener de cabeza de cartel a Lorde o Robyn porque tienes que tener a Queens Of The Stone Age, porque te van a vender los mismos tickets, e incluso igual te venden más ellas. Ese discurso tiene que empezar a desaparecer.

¿Vosotras consideráis que, por el discurso que lleváis adherido en el grupo, estáis haciendo política?

Laura: En el momento que expresas una opinión tan clara del papel de las mujeres en la música ya te posicionas. Podrías no mencionar nada, y sin embargo lo hacemos.

Rocío: Nosotras también vamos a muchos Orgullos Gays, fiestas feministas… gente que quiere celebrar que son libres. Nosotras siempre estaremos apegadas a ese tipo de causas. Pero no nos gusta decir que lo que hacemos es lanzar un mensaje político porque parece como si luchar por tus derechos y libertades suponga militar en algo: debería ser una cosa que se tiene de base, y no algo por lo que estar luchando día tras día.

“Que no nos digan que no pueden tener de cabeza de cartel a Lorde o Robyn porque tienes que tener a Queens Of The Stone Age, porque te van a vender los mismos tickets, e incluso igual te venden más ellas”

En cuanto a vuestros conciertos no son conciertos al uso: hay mucho de teatro, de espectáculo de variedades, de karaoke. ¿Por qué lo concebisteis así? ¿Os aburren los conciertos que hay en el circuito?

Belén: Eso sí que está muy meditado. Rocío tiene muchísimas virtudes, y entre ellas está el de ser una magnífica maestra de ceremonias; el vestuario que lo hace Cristina Gallardo también va en consonancia con el show, tiene un concepto detrás, reimaginar vestuarios masculinos y llevarlos a nuestro mundo (fuimos vestidas de ébola, de militares…).

[En ese momento se cruza Marilia por la puerta del bar. Le gritan desde dentro y entra a saludar. Marilia les dice que va a subir una foto juntas anunciando su participación en el bolo]

Marilia: Tenéis que tocar una mía.

Rocío: Ya tocamos dos tuyas, tía: Amores de barra y Lo echamos a suertes.

Marilia: Deberíais hacer Mujer florero, esa os quedaría súper bien.

Rocío: ¿Tú te crees? ¿Ves la cantidad de mujeres súper válidas que hay en España? ¿Para qué vamos a sacar un disco si luego las artistas nos dicen que cantemos sus canciones? Christina Rosenvinge también está como loca porque compongamos con ellas. Aunque no le gusta que toquemos ¡Chas! Y aparezco a tu lado…

Marilia: Lo que puede salir de ahí puede ser espectacular. Que conste que yo sí quiero que compongáis vuestras propias canciones. Bueno, os dejo, que tengo una entrevista.

Rocío: Ahora nos metemos en tu entrevista, no te preocupes (risas). Volviendo al tema: es todo súper serio y está súper cuidado. Tenemos hasta una prueba de vestuario y todo. A mí me encantaría incluso cambiar de vestuario varias veces durante el concierto.

Y teniendo una concepción tan teatral del show, ¿no os gustaría hacer una especie de show-teatro-musical? ¿No os veis haciendo cosas más parecidas a esas que conciertos al uso?

Rocío: Hubo un momento en que nos lo planteamos, lo íbamos a hacer en la sala El Sol cuando pensamos que iba a cerrar, y al final no. Pero sí que creo que acabaremos haciendo una especie de ópera-rock subidas por el techo.

A lo Green Day pero español: Spanish Idiot (risas). ¿Por qué os planteáis componer canciones propias? ¿Os sentís menos plenas como grupo haciendo versiones que haciendo canciones propias?

Laura: Nos sentimos igual de mamarrachas.

Belén: Es algo que tenemos que intentar porque nos lo debemos a nosotras mismas. Pero vamos a seguir haciendo versiones en directo, una cosa no quita la otra. Al fin y al cabo, hacer versiones también conlleva un proceso y le echamos horitas y nos gastamos nuestro dinero.

“Queremos que vuelva Hotel Glam: la televisión basura ha conseguido unir a familias que estaban sin hablarse”

Pero de alguna manera la gente ahora mismo os identifica como una banda de versiones, y va a veros para cantar por Rebeca, Chiquetete o Camela. ¿No tenéis miedo que toda esa gente pierda interés cuando os convirtáis en un grupo convencional, con canciones propias?

Rocío: Yo te voy a decir una cosa: tenemos esqueletos de canciones que creemos que, si tiramos por ahí, van a gustar, porque no se alejan mucho ni del rollo ni del sonido que tenemos ahora mismo en directo. Si conseguimos que la gente siga saltando, creo que vamos a seguir molando. Y si no gusta… pues tocaremos Mujer florero, como quiere Marilia (risas). Y el show, de todos modos, va a seguir siendo una mezcla de versiones con temas propios: nosotros haremos lo que los fans quieren que hagamos, existimos por vosotros. Cuando se muera el público nos morimos nosotras.

Antes hablamos un poco de la Pantoja y de las folclóricas. ¿No veis que haya relevo? ¿No hay u neotonadillerismo?

Belén: A mí Mónica Naranjo me parece muy folclórica.

Rocío: No, tía, está lejísimos. ¿Enrollarse con un torero, tener un hijo, quedarte viuda, liarte con otra coplera, adoptar una niña, liarte con un alcalde corrupto, acabar en la cárcel…? Eso no se va a repetir en la vida. La folclórica no es sólo a nivel musical: folclóricas lesbianas casadas con toreros no van a haber más. Queda María del Monte, eso sí, que no la nombro nunca.

Belén: Pero con un torero no creo que se case (risas).

Rocío: Pero esas grandes divas travestidas con tacones… eso ya no existe.

“Muchas mujeres brillantes eligen mal, pero el ‘chenoísmo ilustrado’ demuestra que si te caes te vuelves a levantar”

Bueno, está Falete.

Rocío: Cierto. Falete puede ser un relevo. Pero vamos a ser claras: no es una diva, es un hombre.

Laura: Malú puede llegar a serlo, también.

Rocío: Pero que no, que no. Es la actitud ante la vida a la que me refiero: es la finca en medio del campo, es el “no me vas a grabar más”, es el “dientes, dientes”, es todo. Lo siento, pero toda España se sentaba delante del televisor a ver lo que hacían esas señoras. A la gente ahora mismo les da bastante igual Malú. Llámalo corriente artística o social, pero en cuanto muera la Pantoja se acaba eso. Falete es el último resquicio: no olvidemos que su ex novio, Caballito de mar, fingió su propio secuestro para cobrar el dinero. Yo necesito ese tipo de cosas: que la gente finja su propio secuestro (risas).

¿Qué os pasa con Chenoa? Decís que vuestra filosofía es el “chenoísmo ilustrado”.

Rocío: Es que Chenoa es una superviviente.

Laura: Y desde este fin de semana la queremos más todavía. Desde este año que Las Chillers nos estamos casando: yo me casé el mes pasado, este fin de semana se ha casado Espe…

Rocío: De hecho, te voy a interrumpir para lanzar un mensaje: no habrás visto nunca un grupo que saque en redes sociales dos bodas de mujeres con mujeres y venga a tomar por culo el armario (risas). Lo hemos reventado por partida doble. Y porque el resto no queremos, pero podríamos reventarlo por partida quíntuple.

Laura: El caso es que en la boda de Espe en Benidorm de este fin de semana aparece en el vídeo de felicitación, además de amigos y familiares, gente famosa. Y sale Chenoa felicitando a Espe y Paula. Y cómo es.

Rocío: Chenoa fue, como tantas otras, una mujer humillada. Pero ella fue humillada públicamente: la pobre estaba hecha una puta mierda, se enteró que Bisbal estaba con Elena Tablada por la prensa y creo que no se ha vuelto a enamorar desde entonces. Y diez años después, toda España la veía como una perdedora, y acabó teniendo la razón: Bisbal es un tío poco talentoso que, gracias a ella, una gran mujer que le dio confianza, lo hizo grande y luego él va y la abandona de la peor manera. Eso se llama humillación. Y diez años después todo el mundo ha visto que se aprovechó de la energía de una persona para ponerse por encima. Muchas mujeres brillantes eligen mal, pero el “chenoísmo ilustrado” demuestra que si te caes te vuelves a levantar.

¿Os apetece el regreso de Operación Triunfo?

Rocío: Lo del aniversario nos lo tragamos todas, y con Guille Milkyway y Los Javis como profesores puede estar bien. Pero lo que realmente queremos que vuelva es Hotel Glam. O que hagan Hotel Glam: El reencuentro. La televisión basura ha conseguido unir a familias que estaban sin hablarse. Como lo de la mermelada de Ricky Martin: eso no está en la enciclopedia, pero todo el mundo se lo sabe.

“No somos un grupo para que la gente “escuche”. Si vienes a vernos te tienes que implicar, tienes que cantar, bailar, estar con tu gente y entrar en la onda”

Otro personaje del que me apetece vuestra opinión: Rosana. Se habla poco de ella, tanto como figura pública como su discurso, las especulaciones sobre su vida privada, lo que dice y lo que no dice en sus canciones…

Belén: Yo de ella sólo conozco El talismán.

Rocío: Que es un temazo que todo el mundo se sabe y que deberíamos cantar.

Belén: Yo creo que se ha mantenido en una escala de grises, en cierta zona de ambigüedad.

Rocío: Pero como tampoco lo ha hecho Alaska: nunca ha declarado nada.

¿A qué te refieres?

Laura: Eso, ¿a qué te refieres? Alaska ha dicho muchísimas veces que es bisexual.

Rocío: Sí, pero yo me refiero a activismo explícito. Activismo es Madonna y Britney Spears dándose un beso de tornillo en Rusia. A mí eso sí me flipa. Pero Rosana…

Belén: Todo el mundo está en su derecho de hacer lo que le salga del coño en cuanto a lo que dice y lo que quiere decir. Es una decisión personal y no hay que darle mayor importancia. Cada uno en su círculo de acción sabe adónde puede llegar.

Laura: Yo creo que es importante mojarse y que todos deberían hacerlo. Pero también es cierto que no toda la gente vive la misma situación, ni se libera de la misma manera y al mismo ritmo. Hay gente que puede ser muy mala contigo y puedes acabar traumatizada.

Rocío: Las Chillers ya nos mojamos poniendo fotos de bodas y todo. Eso de que puedes acabar traumatizada, no sé… igual hay gente que nos grita “¡Las Chillers! ¡Putas bolleras de mierda!”. Si lo hacen, pues allá ellos, a mí me la suda. Por eso creo que Rosana podría haberse mojado más. Pero entiendo que es algo generacional. Si los nuevos grupos jóvenes de ahora salen abiertamente a decir que son homosexuales creo que habría mucho espacio ganado.

Belén: Y más aún si sale Cristiano a decirlo.

Rocío: ¡Eso! Cristiano Ronaldo: ¿qué pasa en tu casa de Tánger? Cuéntanoslo. Y, además, que lo sepas, Cristiano: estamos completamente en contra del vientre subrogado.

“Si los nuevos grupos jóvenes de ahora salen abiertamente a decir que son homosexuales habría mucho espacio ganado”

¿Qué pasará a partir del sábado, después del concierto de este viernes, donde cerráis una etapa y ya os ponéis a trabajar en vuestro primer disco de canciones propias?

Laura: Estamos muy ilusionadas con ver qué pasará con la parte creativa de Las Chillers. Es un misterio que queremos descubrir. Y en cuanto a los conciertos, ojalá que salgan muchos festivales y seamos felices.

Rocío: Y que la gente que nos escuche siga sintiendo esa sensación de liberación, éxtasis, libertad sexual y que lo pasen bien tanto mujeres como hombres como viceversa.

Las Chillers