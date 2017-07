Solo falta una Beyoncé o una Lady Gaga, una incontestable cabeza de cartel que supere a Red Hot Chili Peppers, The Weeknd, Foals o Kasabian para poder decir que el FIB 2017 es el más femenino posible.

Pero quitando el tema de los cabezas de cartel, esta nueva edición del Festival Internacional de Benicàssim es posiblemente la más femenina de la historia del festival: nos animamos a decir que nunca ha habido tanta presencia de artistas mujeres y, sobre todo, de proyectos de una proyección internacional incontestable.

Nosotros hemos decidido destacar los quince proyectos femeninos que opositan a hacerse con el título de “mejor directo” del FIB 2017. Opciones sobran, razones para verlas, más.

LAO RA

Se llama Laura Carvajalino, es de Bogotá, aun no tiene ni disco y sin embargo lleva dos años siendo un secreto a voces del pop urbano anglo-latino. Un artefacto curioso el que trae consigo esta joven colombiana, a la que se compara con Gwen Stefani o Tei Shi en algunas de las revistas de música y tendencias más importantes del mundo. Su mezcla de dancehall, urban moderno y raíces latinas enciende con apenas soplar. Será la primera oportunidad de verla por nuestros pagos. No defraudará.

DUA LIPA

Londinense, 21 años, de origen kosovar en sus raíces pero con un arraigue al urban británico incontestable. Su timbre, oscuro y grave, se confunde con el de las voces más profundas del r&b, pero sin embargo la artillería de hits que acaba de publicar en su álbum homónimo es una de las mejores noticias de lo que llevamos de año: sus hits cuentan reproducciones por cientos de millones. Va a tener una buena tunda de fibers debajo del escenario esperando su primera actuación en España.

BAD GYAL

Controvertido personaje de nuestra música urbana, varios rótulos se le colocan: “la trapera catalana más internacional”, “la reina del neo-dancehall”, “la Rihanna mediterránea”. Es uno de los últimos grandes fenómenos en expansión de nuestra música urbana más mestiza. Ella conecta con ritmos jamaicanos pasados por cadencias modernas como el trap o el rap moderno. Es una de esas artistas que, si no ves este año, estás fuera. Y tú quieres estar dentro, ¿no?

MALA RODRÍGUEZ

Sobran las presentaciones. No es que sea la reina del hip-hop patrio: es la reina del hip-hop en español más internacional, por muchas nuevas opositoras que hayan aparecido estos últimos años. Siempre conectada con las nuevas tendencias, la sevillana es un cóctel en expansión. Ahora tiene prácticamente listo su regreso, un disco en el que ha trabajado con Steve Lean (el ex miembro de PXXR GVNG) a las bases y que consigue reiniciar su sonido. Sus directos son fuego puro, pero es que además es de esos conciertos de los que, sin darte cuenta, sales con la garganta bajo mínimos. Calienta la voz un rato antes, anda.

DREAM WIFE

Hace un año se hicieron un hueco en algunas de las revistas de música más importantes del Reino Unido gracias a un EP de cuatro canciones. Todavía no han publicado disco y son una de las grandes esperanzas del riot-garage más inmediato. Y es que lo que comenzó siendo una especie de divertimento entre tres amigas de la escuela de arte de Brighton es a día de hoy uno de los directos más singulares del circuito garagero más fino.

LAS BISTECS

Injusticia no es que imputen a Cristiano Ronaldo: injusticia es que Manel Navarro vaya a Eurovisión y no Las Bistecs. Injusticia sería que estés en el FIB viendo a alguno de esos nombres que son pura pirotecnia y que no te acerques a ver a las herederas en vida de Les Biscuits Salés, un nuevo cóctel de hits electropoperos que huelen a años ’90, a trash pop y a costumbrismo bakala. Si no te gustan Las Bistecs, no te acerques a nosotros en el FIB, por favor.

LAS KELLIES

Hay algo indefinido en el sonido del trío argentino. Hay algo que es únicamente suyo. Esa suerte de cruza hembra entre el sonido del C86, del indie pop de los albores de Slumberland Records, mezclado con trazas de new wave, post-punk, psicodelia garagera y melodías pop. Hay algo que vibra y estalla en el cancionero de un trío cada vez más internacional y que se acoge a sus propios postulados: los que resuenan en el efectivo último trabajo del combo, excusa perfecta para que el FIB las acoja en esta nueva edición.

LAS ODIO

Se necesitaba un grupo con un discurso tan combativo como irreverente en el circuito musical patrio. Y es que el cuarteto madrileño no solo lleva años ensayando en proyectos como Agnes, Matarse en la Castellana o Dúo Divergente; sino también en el activismo feminista desde plataformas como Sisterhood. Pero es que, por encima de su discurso estético, convive un cancionero que se debate entre el garage sixties y el power pop. Algo de culpa tiene Carlos Pereiro, líder de Novedades Carminha, que ha producido artísticamente Futuras esposas, uno de los discos revelación de este 2017.

MARIKA HACKMAN

Si antes de empezar a leer quieres saber si su nombre de pila es real, te sacamos de dudas: lo es. Detrás de ella no hay un transformista que va a capitanear las pasarelas y carrozas del World Pride Madrid, sino una de las voces más sentidas y emocionantes del folk oscurantista, de esa suerte de intimidad en la que conviven tanto la perspectiva de autora como el coqueteo con el sonido de Waxahatchee o Courtney Barnett. Indispensable.

AUSTRA

A veces el baile es científico. La canadiense Katie Stelmanis lo demuestra en Future Politics, un álbum en donde la vanguardia y el activismo se funden en un mensaje común, destinado a la pista de baile. Su sonido, entre lo mecánico, lo emocional y lo pragmático, ha conseguido trascender y subvertir la frontera de las escenas y los géneros, forjándose una identidad completamente personal y singular, sin deberle nada a ninguna diva del pop underground de estas últimas décadas. Y reina, y reina, y reina.

BELAKO

El combo vasco pasó de ser un secreto a voces con un álbum debut que los colocó en el centro del circuito de rock alternativo underground hace cuatro años a ser uno de los nombres más recurridos por festivales de todo el estado. Belako son uno de esos grupos que consiguen transmitir una especie de quejido flamenco en sus cavilaciones con el shoegaze, el noise pop y las arquitecturas más imponentes del rock alternativo de aires noventeros.

TEN BEARS

En el último año, el trío madrileño ha ido dando severos pasos en firme, adjuntándose a la programación de festivales como el MadCool, el FACYL, el Valle Eléctrico o los Veranos de la Villa; además de compartir roster con John GRVY, The Parrots o Hinds en Ground Control. No es moco de pavo, pero su sonido tampoco: trasciende la frontera del r&b electrónico, proyectando una imagen de futuro en los medios tiempos negroides, una suerte de falso dance, de artefacto mecánico, de arquitectura efímera.

CHARLOTTE CHURCH’S LATE NIGHT POP DUNGEON

Hay un grano vintage, una suerte de falso swing-pop. Una conexión indiscutible con parte del sonido orquestal del Damon Albarn más ambicioso pero también con esa especie de falsa raíz negra de Florence Welch sin su máquina a la hora de hablar del sonido de Charlotte Church, una de esas damas del nuevo pop, tan cerca del soul y el r&b como con el sentido del espectáculo de una folclórica británica.

B.TRAITS

Es canadiense, apenas pasa los 30 años y se mudó al Reino Unido hace unos años con un objetivo: rehabilitar ritmos como el tech-house a través de una nueva simbiosis con el beat. Mira por dónde, lo consiguió colándose en el chart inglés con un single como Fever, pero también fundado su propio sello (In Toto) o teniendo su propio programa en la BBC Radio 1, donde visibiliza la electrónica underground, rebuscando en los bajos fondos del tempo más oscuro; algo que también pondrá en práctica en el FIB este año.

ELLA RAE

Es curioso, pero apenas hay cosas de Ella Rae a las que agarrarse. Su fichaje es una de las apuestas más difíciles del FIB, pero es entendible: la londinense afincada en Nueva York no es un fenómeno viral ni acaba de publicar algún single o álbum que se considera hype. La apuesta del FIB es por la de una serie de matices entre el folk, el pop y el soul que emocionan, que llegan directos, que vibran y se cuelan en zonas casi inexploradas por una artista de sus matices.

Las chicas del FIB