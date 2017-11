Entrecots nos llamamos los fans de Alba y Carla, Las Bistecs, esas joyas del escenario que nadie pasa por alto y que son más divas que la Montiel de la época. Ellas forman el dúo femenino precursor del electro-disgusting, la “corriente artística, performántico-musical” que persigue un bonito objetivo: molestar y no dejar indiferente (por nada del mundo) a una sociedad hipermegasaturada de información.

Son necesarias y lo hacen muy bien, se sirven del humor para trasladar los mensajes que les sale del alma a una sociedad carente de despertadores. Lo suyo es mezclar la (considerada) alta cultura con la baja, poner en un mismo plano lo refinado y lo chabacano, reconocer que no saben bailar ni cantar y buscar una puesta en escena donde la improvisación, el error y la actitud son los protagonistas.

Llamamos a las Bistecs para que nos hablen de su excéntrico universo: Carla descuelga con ganas mientras Alba se prueba el vestuario que lucirán mañana, miércoles 22 de noviembre, en La Riviera, bolo que pondrá fin a una gira de diamantes. Las chicas se toman un merecido descanso durante 2018 y nos adelantan que no habrá noticias suyas hasta pasado un tiempo.

Tenéis el FIN DE GIRA en La Riviera… ¿Cómo os gustaría que fuese la fiesta de esa noche y, sobre todo, cómo os gustaría terminarla?

Carla: ¡Con un orgasmo general de todo el público! Que se lo pasaran tan bien, que dijeran que ha sido el orgasmo de su vida.

Alba: Exacto. Y como siempre, es predecible que vamos a terminar con unos roales de sudor… porque con lo que nos gusta la licra, eso todo camina solo.

Ahora que os he cogido así por la mañana, en casa, haciendo vuestras cosas, ¿cómo es vuestro día a día?

C: Pues nos levantamos tarde y almorzamos cuatro veces. Todo se basa en la comida. Después, volvemos a dormir y a la una de la tarde empezamos con el día. Entonces, en este plan, acabamos a las tres de la mañana. En nuestro día a día puede pasar de todo, pero la verdad es que somos unas divas proletarias y nuestro día a día es muy aburrido.

A: Claro…

Después del bolo en La Riviera, ¿a qué os dedicaréis? ¿Seguiréis currando?

C: Vamos a darnos un break en el 2018, no habrán noticias nuestras durante el año que viene. Luego, pues ya veremos.

A: Hay que descansar, el fan nunca quiere que descansemos, pero tenemos un pinzamiento hernial en la espalda y nos merecemos un descanso de la licra y del salto.

Hablamos de un fin de gira pero… ¿Dónde y cómo comenzaron las Bistecs? ¿Cuándo os presentásteis ante España?

C y A: (Risas) ¡Ante España no, ante nuestros amigos!

¿Así empezó todo, entre amigos?

A: Sí, comenzó como una coña. Salíamos de fiesta y cantábamos, todo el mundo nos decía que nos calláramos. Y nosotras seguíamos. Entonces seguimos, seguimos y un colega nuestro nos dijo que había un concurso de travestis. Llamamos a otro colega para que nos maquillara y nos peinara. Fuimos al concurso y, a partir de ahí, como que se destapó un poco el movimiento y fue in crescendo, muy a sorpresa nuestra porque gustó y no esperábamos esto. La gente se reía mucho, regalábamos tabaco… Porque somos muy abundantes y muy generosas.

Os he visto en Late Motiv… ¡LA TELE!

C: ¡Fue increíble!

A: ¡Madre mía el pobre Andreu, que no sabía lo que se le venía!

C: Fue genial la experiencia de trabajar en la tele, nos gustó mucho. Bueno, trabajar… La experiencia de hacer un tema delante de las cámaras de la tele. Andreu es de Cataluña y le conocemos desde hace un montón de los programas que hacía aquí y fue una experiencia que nos encantó. Quisimos escoger una canción que en esos momentos no se conocía tanto, Problemas, porque nos hacía mucha ilusión poner a parir a los Reyes y a toda la escena de la cúpula del PP y todos estos en la tele española. Eso nos encantó.

Por si todavía queda alguien que no se haya enterado de quiénes son y qué hacen las Bistecs: hacéis electro-disgusting con el objetivo de molestar y de no dejar indiferente a una sociedad saturada de información. ¿Creéis que molestando se consiguen grandes cosas?

C: Es la única manera de conseguir cosas: MOLESTANDO, que la gente quede irritada, confusa…

A: ¡Exacto! Mira el PP cómo molesta y cuántas cosas consiguen los hijoputas. Hacen falta muchas revoluciones.

Vosotras mismas habéis acuñado este estilo, que mezcla con sorna lo alto y lo bajo, lo refinado y lo chabacano. ¿No creéis que estos extremos opuestos se parecen más de lo que se diferencian?

A: Creo que este proyecto lo hicimos para pasarlo bien, y sin humor no hay proyecto. Así que nos da igual si no se entiende, nosotras nos lo pasamos bien.

C: Pero sí, puede ser, puede ser que ambas palabras (refinado y chabacano) se parezcan más de lo que se diferencian, aunque depende por dónde lo cojas. Porque el feísmo es algo que se ha tratado en muchas altas esferas: Picasso hablaba mucho de esto, del mal gusto, ¿no? Entonces, en su caso sí, en el nuestro desde luego que no: nosotras lo que hacemos es totalmente vulgar y lo único que lo hace noble es lo que copiamos de esos grandes artistas, que, por el ejemplo, el poema de Caminante de Machado nosotras lo hacemos canción bakala: a eso nos referimos con que mezclamos lo noble y lo vulgar. Lo vulgar somos nosotras y lo noble es lo que ya existe y han creado artistas de verdad.

Unidísimas a esa sociedad saturada de información a la que hacéis referencia. ¿Creéis que la sociedad está hasta los topes de información o es más una expresión popular un tanto exagerada?

A: Está claro que estamos recontrainformados y, a veces, con tanta información vivimos dentro de un colapso, ¿no? Es lo que se llama la posverdad ahora.

Prestar atención a toda la información que nos llega es imposible. ¿A qué tipo de información no atienden las Bistecs? ¿A qué tipo de cosas no le hacéis caso?

C: Es que las Bistecs están formadas a base de eso. Nosotras siempre decimos que hacemos canciones que son un poco un amor odio a toda esa sociedad de consumo, de Internet, de saturación de información que, básicamente, es lo que vivimos día a día nuestra generación. Entonces, eso es lo que expresamos en nuestras canciones.

A: Nos basamos en estas fuentes de información y también nos expresamos dentro de ellas. Son fuentes de información, son redes sociales, parece que nos estemos juzgando todo el día. Bueno, eso es parte de nuestra vida, no sé si te acabo de meter un rollo, que no me he enterado.

¿Y habéis conseguido ya molestar desde dentro de nuestras instituciones?

C: ¿Desde dentro? Bueno, hay varias rectoras del PP que han estado en nuestros conciertos (no sé si por cuasualdad, porque se han quedado así un poco…)

A: Y se han ido con la cola entre las piernas…

C: Sí. Y más que eso no sabemos. Pero también hemos ido a algunas universidades, con todo el personal intelectual, y hemos ido a bajar el nivel cultural.

A: Hemos visto sangrar orejas después de un concierto nuestro… Creemos que ya sea desde dentro o desde fuera, hay que molestar, ensuciar y, sobre todo, reivindicar.

No sé si ha pasado ya, pero: ¿para cuándo un bolazo en ese museo que tanto deseáis?

C: Para cuando nos llamen. A los museos no les interesa el electro-disgusting, están asustados. Ese sería como el siguiente paso para las Bistecs, nos encantaría ir a los museos que parecen que son intocables. Las cátedras de la Cultural hay que bajarlas a la calle.

Cuando habláis de feminismo también sois muy claras. Decís que mientras que haya desigualdad sois feministas, y que la respuesta está en el centro. También decís que no creéis en el rencor y que apostáis por una neutralidad utópica.

C: Sí, creemos en la muerte del género, por eso decimos que es una utopía, porque todo cuerpo se encarna a través del sexo y del deseo, ¿no? Lo que pasa es que hay un feminismo más relacionado con los 60 y 70 que se basa en eso de rechazar al hombre, nosotros no partimos de aquí. Porque más que nada, nuestro movimiento de Bistecs tiene sentido gracias al sector gay que le ha encantado y nos ha acogido como unas divas proletarias (como antes decíamos). Entonces: claro que apoyamos la igualdad, pero esa igualdad es utópica porque históricamente ha habido muchos hechos que han provocado que la mujer no parta de esta igualdad. Pero somos feministas y optimistas en ese sentido, yo creo. Feministas lo somos todos.

Hay mucha gente que nos hace esta pregunta y es como: “¡joder!, ¿y quién no lo es? ¿Quién no es feminista?…”. Parece como algo extraño que seas feminista, aún hoy en día. Es una pregunta que le están haciendo a muchas mujeres, sobre todo (creo que también tendrían que hacérsela a hombres), y es una cuestión de justicia… Es decir, si alguien no se considera feminista, está diciendo que está a favor de que a la mujer se le trate injustamente y con mucha diferencia al hombre, que es lo que sigue pasando en muchas de las sociedades de hoy en día. Entonces, ¿quién no es feminista? A mí me gustaría saber eso. Actualmente no hay ponderación de igualdad, la mujer no es tratada igual que el hombre, incluso en nuestro entorno de amistades, en el de todos, hay como una tendencia que apunta a un privilegio oculto (del hombre) y eso nos toca el coño.

¿Creéis que sorprendéis y gustáis a partes iguales o en cantidades diferentes?

A: Creamos rechazo.

C: Yo creo que en una misma persona creamos rechazo y, a la vez, sorpresa. La gente se ríe, es como un poco todo. Nosotras nunca hemos ido a engañar, es decir, se ha convertido en humor decir que no sabemos cantar ni bailar ni nada, pero es la verdad… Si no, ven a vernos en directo: parecemos dos gallinas mareadas. Pero creo que cada vez nuestro público es más amplio y más variado, aunque opiniones para todo y nosotras valoramos mucho la de los heaters, ellos son a los que realmente queremos molestar.

Como pasa en toda expresión artística, vosotras también estáis expuestas a que cada uno interprete lo que hacéis como quiera y le venga en gana. ¿Os habeís encontrado con interpretaciones muy alejadas de lo que queréis transmitir?

A: Sí, claro, cada vez que exponemos algo, de diferente manera, cada uno lo interpreta como quiere y a su rollo. Cada persona tiene una verdad desde su contaminación, ¿no? y eso nos ha pasado. Ahora bien, discernir es la parte que nos toca… igual que exponemos nosotras, también sabemos que estamos expuestas a diferentes opiniones. Y así alguna extrema… no sé.

C: Es que a mí me parece que la gente, en general, lo pilla. Llevamos la bandera del humor y, como nos reímos de nosotras mismas (y claro que sí, que tenemos una figura de divas en el escenario, pero hechas con plástico y con materiales no nobles, y siempre buscando el trash dentro del glam), la gente ve esa conexión como algo honesto y es a través del humor como se sienten identificados. Al fin y al cabo, lo que la gente quiere cuando viene a uno de nuestros conciertos es reirse y pasarlo bien, sudar lo que están bebiendo y cantar y gritar. Y es lo que decíamos antes, no engañamos a nadie porque desde el minuto cero ya les avisamos de que lo que van a oir va a ser un experpento. La gente no viene esperando ver a Montserrat Caballé, ¿sabes? Ni a alguien que sepa dar un concierto al uso, digamos, con guitarras y más instrumentos. Eso no, nosotras no.

Ya que hablamos del público y de lo que la gente espera de vosotras, sé que Valencia y Sevilla son ciudades que responden muy bien al movimiento Bistecs. ¿Cuanto más al sur, mejor?

A: Eso nos parece, más euforia. Sí que tenemos ese recuerdo de que en Sevilla la gente suda tanto que nos toca el sudor de la gente y su euforia es palpable. Tampoco generalizar nos lleva a nada, pero sí que en el Sur se da todo.

Sobre el escenario o detrás de la cámara, lo manejáis todo. ¿Cómo lo pasáis haciendo los vídeos?

C: ¡Pues fatal! ¿No lo ves? Siempre hemos dicho que hemos colaborado con mucha gente muy profesional que nos ha ayudado de buena voluntad, porque dinero nunca habíamos tenido, y nosotras hemos querido estar en todas las partes y tocarlo todo y estar muy presente en la producción y haciendo el vídeo. Sin estas personas, no hubiera sido posible, porque en HDA, por ejemplo, cuando estábamos empezando, subimos a un estilista y a una directora que ya tenían una carrera y ellos aceptaron colaborar con nosotras porque les gustó nuestra idea, y eso es maravilloso.

A: De hecho, es algo que siempre decimos: sin amistad este proyecto no podía haber surgido porque hemos contando con muchas más manos de las que esperábamos, y esas manos han sido las que han ayudado a crecer este proyecto.

¿Con quién os molaría hacer un vídeo, compartir pantalla o subiros al escenario?

C: Con Almodóvar…

A: ¡Madre mía!, ¿tú crees?

C: ¡Hombre!, ese nos pone unos rulos en la cabeza… No, pero con el Almodóvar de los 80, con el de ahora no, que está muy señora. Nos los hemos pasado muy bien con Meneo, hemos hecho alguna colaboración él en directo y este se apunta a un bombardeo.

¿Por qué tiene que ir Madrid entera a vuestro bolo del próximo 22?

A: Porque si no vienen, les va a salir un sarpullido en la cara de Vudú… No, o sea, tiene que venir porque lo vamos a a dar todo, como siempre, pero esta vez MÁS.



