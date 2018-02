Detienen a un acosador de Lana del Rey por presunto intento de secuestro

Un hombre de 43 años tenía entradas para ir a ver a Lana del Rey en el concierto que ofreció hace unos días en Orlando, Florida. Dicho así parece algo relativamente normal, pero no lo es tanto: el hombre, identificado como Michael Hunt, fue arrestado por la Policía antes del concierto.

¿El motivo? Una serie de mensajes “crípticos y amenazantes”, según ha informado la Policía de Orlando, difundidos a través de Facebook en los días previos al show.

El sospechoso, que en la red social había insinuado que secuestraría a la artista norteamericana, portaba un arma blanca y entradas para asistir al show que se celebró sin problemas en el Anyway Center de la localidad de Florida. Según han difundido desde la Policía, a Hunt se le imputan “cargos por acoso con una amenaza creíble, agravado por intento de secuestro con arma blanca”.

OPD Media release on arrest of Michael Hunt, 43, who stalked, made threats against singer Lana Del Rey.

Working off a tip,OPD Officers were able to stop Hunt, who was armed with a knife, before he could get to the Amway Center. pic.twitter.com/mOsfGEwJIO

— Orlando Police (@OrlandoPolice) 4 de febrero de 2018