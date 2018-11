Todo el mundo espera que el FIB dé un puñetazo sobre la mesa y celebre sus primeros 25 años de historia siendo una cita fundamental en la agenda festivalera europea con un cartelón indiscutible. Y para empezar, los primeros nombres que lanzan no solo no están nada mal, sino que invitan a pensar con que, en 2019, Benicàssim será uno de los sitios donde poder ver algunos de los directos más codiciados del circuito.

Este año el FIB ha madrugado, y a diferencia de otros años en los que esperaba a que terminase el año para confirmar artistas, estamos a 7 de noviembre y ya tenemos los primeros seis artistas que confirman presencia en la localidad castellonense entre el 18 y el 21 de julio.

Lana Del Rey será el principal atractivo, al menos de esta primera tanda de nombres. Lizzy Grant, que se ha dejado ver estos años por festivales como el Sónar o en los Jardins de Pedralbes, aterrizará por primera vez en territorio fíber, en medio de la gira de presentación de lo que será Norman Fucking Rockwell, que verá la luz a principios de 2019 y del que ya presentó un par de singles.

El otro gran grupo que confirma su presencia, y que vuelve al festival tras haber petado hasta los topes su concierto en el segundo escenario hace un par de años, es The 1975, uno de los paladines del sonido negroide que han conseguido imprimir al pop británico. Este mismo año publicaban A Brief Inquiry into Online Relationships, y el año que viene tendrán una excusa extra, ya que tienen previsto publicar a finales de mayo de 2019 su cuarto álbum, Notes On a Conditional Form.

Otros que regresan tras pasar con éxito por el festival serán los británicos Blossoms, que hace unos meses publicaron Cool Like You y volverán al FIB convertidos en una banda de un alcance mucho mayor al que tenían cuando presentaron en Benicàssim su homónimo debut.

En cuanto a proyectos españoles, el principal atractivo será La M.O.D.A., que dentro de unas semanas se presentarán en el exigente Wizink Center, demostrando que son una de las bandas más convocantes y de sonido más transversal del circuito alternativo, y que a buen seguro en el FIB será una de las bandas españolas de referencia.

No serán los únicos, ya que el festival apostará por dos proyectos en ciernes: el flechazo pop de las Cariño, que están cosechando éxito entre el público más poppy gracias a su flamante mini-LP para Elefant, pero también a su versión de Llorando en la limo de C. Tangana; y Cupido, el curioso Frankenstein dreamcodélico y trapero que forman Pimp Flaco junto a los canarios Solo Astra.

Los abonos a precio especial (110 €) están volando, así que lo suyo es que lo pilles ya.

