A finales de los ’90, el electroclash se puso de moda y era una escena tendenciosa gracias a ellos. A ellos y Le Tigre, bueno, pero Ladytron firmaron algunos de los álbumes fundamentales de aquella escena. El tiempo hizo que el proyecto tuviese que abrir horizontes, moviéndose en diferentes direcciones entre el synth pop, los ecos new wave o el shoegaze, incluso.

Pero llevan mucho tiempo en silencio. Siete años, concretamente, han pasado desde que publicasen el discreto Gravity the Seducer, un disco centrado en las atmósferas evocadoras y románticas que no surtió el efecto esperado: las críticas lo calificaron como un álbum regulero, mediocre incluso, en un momento en el que la banda necesitaba tirar para arriba o quedarse estancados.

Ahora, el combo británico busca una bola extra: anuncian que su sexto álbum está de camino, que han contado con Jim Abbiss como productor (un productor muy apegado al sonido del indie-rock británico de rincipios de siglo, habiendo trabajado con bandas como Kasabian, Bombay Bicycle Club, The Temper Trap, Editors o The Kooks, entre otros), que verá la luz a través del sello Pledge y que el primer single que ponen en circulación, The Animals, fue la primera canción que surgió en el estudio, el punto de partida para un posible renacimiento positivo para la banda.

Electroback