Cada poco tiempo, el mundo editorial soporta ciertos temblores que parecen consustanciales a su naturaleza. Llegan de los libros. Algunos se quedan en pequeños sobresaltos, o en rumores silenciados por el enorme ruido de las grandes promociones, las novedades y las apariciones de esos escritores que viven instalados en el estatus del best seller. Otros crecen, poco a poco o deprisa, según el caso, hasta convertirse en obras de culto o, directamente, en grandes conocidos. A medio camino entre estas dos últimas opciones se encuentra La uruguaya.

Publicada en 2016 en Argentina, en España va por su quinta edición. Tiene las bendiciones de Leila Guerriero o Guadalupe Nettel. Todo hace indicar que su traducción llegará pronto y hasta es más que posible que sus personajes alcancen a ser vistos en la pantalla grande del cine si prospera el guion que su autor está elaborando junto a Hernán Casciari.

“Pedro Mairal logra, con su antihéroe atribulado y dolorido, una perfecta confluencia entre el humor y el dolor, entre la lástima y la risa: a veces la narración parece suspendida en las brumas del recuerdo, pero siempre brota la realidad”

El argentino Pedro Mairal, el responsable de esta novela más bien corta (144 páginas en su edición en Libros del Asteroide) pero de una enorme pegada, que no deja de recibir elogios, no es en absoluto un novato ni un desconocido. Hace 10 años abanderaba a una generación de escritores jóvenes argentinos llamados a grandes gestas. Hoy, con 47 años, le contemplan, entre otras novelas, Una noche con Sabrina Love (1998), El año del desierto (2005), El subrayador (2014) o Maniobras de evasión (2017). Sus libros ocupan estanterías de Italia, Francia, Polonia o Alemania, y en su Argentina natal el gran público lector lo conoce por sus apariciones en el programa televisivo Impreso en Argentina‘ y sus colaboraciones semanales en diarios.

¿Qué es lo que tiene La uruguaya para convertirse en un pequeño secreto a voces, en una novela de culto?. Buena parte de su atractivo reside en un protagonista que tiene mucho de Don Quijote de La Mancha baqueteado por la vida, si Don Quijote se hubiera casado, hubiera tenido hijos y se encontrara en mitad de una crisis existencial al menos, en apariencia, insuperable.

Un escritor en mitad de una tormenta vital al que los problemas económicos obligan a viajar hasta Uruguay por el Río de la Plata para cobrar ciertos anticipos que le resultarían más gravosos de recibirlos en su Argentina natal. La uruguaya a la que nombra el título de la novela es, por supuesto, una mujer de la que es mejor no contar nada para no estropear el mecanismo con el que está armada esta pieza literaria que obliga a lectura compulsiva, a no dejar apenas de respirar hasta la última línea.

Pedro Mairal logra, con su antihéroe atribulado y dolorido, una perfecta confluencia entre el humor y el dolor, entre la lástima y la risa. La acción transcurre en un solo día y a veces la narración parece suspendida en las brumas del recuerdo, pero siempre brota la realidad, al rescate, como si fuera un tablón, maltrecho, pero al fin y al cabo un tablón, al que aferrarse en mitad del naufragio. A Mairal hasta se le cuela, en el juego, algún homenaje indisimulado a la Maga, la creación de su compatriota Cortázar. Solo el tiempo y, por supuesto, su creciente número de lectores, dirá dónde acaba el recorrido de esta gran novela.

