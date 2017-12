“El final siempre va a estar abierto: no negamos la posibilidad de volver”

Marcos Cao (voz y guitarra), Raúl Delgado (batería), Juan Díaz-Terán (guitarra) y Curro Moral (piano) conforman en la actualidad La Sonrisa de Julia, la banda cántabra nacida en 2001 que se hizo su hueco en el panorama de la música con temas como Puedo o Llevo tu voz, y que puso fin a su periplo musical en 2013.

Cinco discos perfilan las señas de identidad de este grupo: Caminos Diferentes (2004), Volver a empezar (2006), Bipolar (2008), El hombre que olvidó su nombre (2011) y El viaje del sonámbulo (2013). Movidos por las ganas de reencontrarse y tras tres años inmersos en otros proyectos, han decidido juntarse para dar dos únicos conciertos en Madrid: el 16 y 17 de febrero en la Joy Eslava.

Hablamos con el fundador, compositor y cantante de la banda, Marcos Cao, sobre el reencuentro, la banda y sus proyectos al margen del grupo. En definitiva, de su trayectoria profesional, marcada por Santander, la influencia de sus hijos que le ha llevado a montar una banda de rock para niños y el siempre acompañamiento de su mujer y compañera de trabajo, Julia, “una de las personas con la sonrisa más sincera”, nos confiesa.

“Cuando nos despedimos, dejamos claro que no era una despedida forzada por una enemistad, sino que somos buenos amigos”

Volvéis juntos en dos conciertos en Madrid el próximo mes de febrero. ¿Pueden más las ganas de reencontrarse o de poner un punto final definitivo?

Son las ganas de reencontrarnos. Cuando nos despedimos, dejamos claro que no era una despedida forzada por una enemistad, sino que somos buenos amigos. Raúl, el batería, es mi cuñado y el padrino de mis hijos, y tengo las llaves de la casa de Curro, el teclista, y cada vez que voy a Madrid, que yo vivo en Santander, me quedo en su casa. Nos guardamos el derecho de hacer con esa amistad lo que quisiéramos.

Cuando nos separamos decidimos que alguna vez habría que hacer algún concierto para que la gente se quite el mono y nosotros quitarnos el mono de ensayar juntos. El motivo ha sido ese y no el poner un punto final.

Entonces, ¿nos encontramos ante un final abierto de La Sonrisa de Julia?

El final siempre va a estar abierto. En realidad, íbamos a hacer solo un concierto, el del 17 de febrero, pero como se agotaron las entradas en dos semanas, dijimos de hacer otro, pero a regañadientes. Lo que nos motivaba era hacer uno, pero nos daba mucha pena la gente que no había podido sacar la entrada.

Estamos bastante emocionados, estamos disfrutando mucho de los ensayos, la banda suena como no había sonado nunca y ha sido increíble que se agoten tan pronto las entradas. Estamos recibiendo un feedback muy bonito, que te entran ganas de hacer cosas con eso, pero nos lo tomamos con mucha calma y sobre todo nos hemos juntado por amistad, por amor a la música que hicimos juntos y sin ningún tipo de presión.

Estos conciertos no significan más que los conciertos en sí. Si empezamos a añadir otros elementos, como un regreso, ya lo que era tan bonito, se puede poner un poco más feo por la presión. Tampoco negamos la posibilidad de volver. Hemos hecho algún tema nuevo en estos meses de ensayos y los hemos grabado. Ya veremos qué pasa. Si no hacemos nada más, publicaremos esos temas que han surgido. Que, de repente, un día nos encontramos con 16 temas, dignos de un sexto disco, y nos entran ganas de meternos en los estudios otra vez juntos, pues lo haremos, pero no sabemos si llegará ese momento.

¿Qué vais a tocar en estos dos conciertos?

Vamos a ser muy puntuales porque queremos aprovechar para tocar el mayor número de temas posibles. Vamos a empezar a las 21h clavadas, ya que la Joy Eslava tiene un límite de horario, a las 23h tenemos que terminar. Tocaremos las canciones que más nos motivan y que los seguidores de La Sonrisa de Julia pueden tener en su cabeza, pero también vamos a aprovechar estos dos conciertos para hacer alguna canción que cuando estábamos de gira con el último disco la gente nos las pedía y no las tocábamos porque no cabía en el repertorio o no nos apetecía tocarlas en ese momento.

“El final siempre va a estar abierto: no negamos la posibilidad de volver”

¿Hay algo inédito que hayáis hecho en estos dos años y que queráis mostrar en los conciertos?

Vamos a tocar temas que nunca habíamos tocado en directo. No sé si tocaremos algún tema nuevo. Como la gente no conoce los nuevos, no tiene tanto sentido tocarlos.

¿Vais a tocar de todos los discos? ¿También de Caminos diferentes?

Sí, claro. De Caminos diferentes tenemos unas cuantas apuntadas. Es un disco que no está publicado, los derechos los tiene Universal y, por algún motivo, no está en iTunes y en Spotify, y es rarísimo porque no les cuesta dinero. Yo les he avisado, pero no sé qué pasa que no conseguimos que lo publiquen.

Que el disco Caminos diferentes no esté en plataformas que hoy en día son tendencia en el consumo de música, como Spotify o iTunes, ¿es caer en el olvido?

No lo sé. Lo veremos en los conciertos, pero la canción que más me han pedido en las entrevistas o de las que más me hablan son Llevo tu voz y Sonrisas de papel, que son de ese disco. Con lo cual, muy en el olvido no ha debido de caer. Siempre que he tocado Llevo tu voz u otros tema del primer disco hay una euforia increíble. Hago todo lo posible para conseguir que lo publiquen porque no cuesta dinero sacarlo en Spotify o iTunes, pero me está costando muchísimo, no depende de mí.

¿Va a haber alguna colaboración en los conciertos? ¿Se puede contar o es sorpresa?

Lo hemos meditado muchísimo y no vamos a hacer ninguna porque creo que es un momento muy bonito para juntarnos solo la banda y público. Es igual que si te juntas con tu pareja, que no llevas a un amigo a la reunión. Nos vamos a juntar con nuestro público y no nos apetecía desvirtuar de alguna manera esa relación tan bonita que va a haber esa noche con el público.

“Los derechos de Caminos diferentes los tiene Universal y, por algún motivo, no lo publican en iTunes y Spotify, y es rarísimo porque no les cuesta dinero”

¿Van a ser diferentes los conciertos del 16 y 17 de febrero?

Sí, van a ser diferentes. Cuando nos empezó a proponer la gente que hiciéramos otro concierto, nos lo pensamos mucho y, finalmente, decidimos que si hacíamos otro concierto era para no hacer el mismo. Para nosotros hacer el mismo concierto no tiene mucho sentido. No es que uno vaya a ser eléctrico y otro acústico, ni mucho menos, pero sí que las dinámicas de los conciertos van a ser muy distintas. Con dinámica quiero decir que se puede empezar a tope, acabar arriba, estar tranquilo…, jugando con la energía de cada canción.

Vamos a hacer repertorios que no son absolutamente distintos, pero sí que va a haber cosas que habrá el viernes que no habrá el sábado y cosas que se tocará un día en eléctrico y el otro en acústico. Habrá distintas versiones de cada canción y el orden del repertorio va a ser distinto.

Recomiendo que quien tenga entradas para el sábado vaya el viernes porque va a ser una experiencia completa con los dos. Yo si fuera público iría a los dos porque para nosotros ya es un solo concierto en dos entregas.

Os despedisteis en la Joy Eslava y ahora os reencontráis en la misma sala con un sold out, el del 17 de febrero. ¿Ha superado vuestras expectativas?

Sinceramente, sí. Cuando nos despedimos, se agotaron las entradas por navidades y el concierto era en enero, es decir, se agotaron un mes antes. Y pensamos en que si se vendían las entradas del 17 de febrero en navidades, sería increíble, pero, por otro lado, no teníamos ni idea de qué iba a pasar. Una cosa es cuando te despides y otra un reencuentro años después, y no sabes si la gente se acuerda de ti o tiene ganas o ya pasa de ti. Las sacamos en septiembre y en dos semanas se agotaron, a cuatro meses del concierto. Arrasó nuestras expectativas. No teníamos para nada en la cabeza que en dos semanas se fueran a vender las entradas.

“Nos hemos hecho mayores, hemos crecido juntos, lo cual une muchísimo, ya que lo que te hace ser familia es crecer con alguien”

En el caso de Juan, el guitarrista, ha pasado de ser público de la banda a ser integrante, ¿cómo os conocisteis?

Juan es de Santander. Es muchísimo más joven. Yo tengo 40, y Juan, 24. El típico chaval fuera de serie en Santander, que cuando tenía 18 años todos pensábamos que prometía. La verdad que es increíble como toca. Yo le conocí porque Mario, el guitarrista, le produjo el único disco que tiene, y por el surf, todos hacemos surf. Le conocí un año después del último concierto de La Sonrisa de Julia. A través de este disco que le produjo Mario, me pasé por el estudio, le eché una mano con una canción y ahí nos conocimos. Yo le invité a que tocara conmigo en mi proyecto en solitario el año pasado, él fue el guitarrista y vi que había un feeling increíble conmigo tocando. Luego ya le cogimos en nuestro proyecto de la Billy Boom Band, que es un proyecto de rock para niños, y ahora para los dos conciertos de La Sonrisa de Julia. Ya forma parte de la familia musical.

Cinco discos a la espalda y 10 años de carrera, ¿ha cambiado La Sonrisa de Julia desde los inicios hasta ahora?

Sería increíble que no lo hubiera hecho. No solo hemos cambiando nosotros, sino la relación entre nosotros y la relación que tenemos con la música. Para empezar, nos hemos hecho mayores, hemos crecido juntos, lo cual une muchísimo, ya que lo que te hace ser familia es crecer con alguien. Nos llevamos mejor ahora y nos queremos más que antes.

El grupo pasó por sus altibajos. Curro Moral, el teclista, tuvo que dejar la banda en el segundo disco por problemas personales y porque él y yo no nos aguantábamos ya. Dos años después volvimos a vernos y acabó tocando en la despedida del grupo, está ahora en el proyecto de estos dos conciertos, y yo me quedo en su casa siempre que bajo a Madrid.

A veces es interesante tomar distancia para valorar las cosas, para valorarse como amigos, como músicos y valorar esa etapa que hemos hecho, cinco discos en los que creo que hay canciones que merecen la pena.

“En su momento, Curro se fue de la banda porque no nos aguantábamos. Luego volvió para el último concierto, ahora volvemos a tocar para estos cbolos y cada vez que bajo a Madrid desde Santander duermo en su casa”

¿Cómo ha ido evolucionando vuestra música?

Cada vez somos más personales. De lo que se trata de crecer en la música es de irse quitando capas de cosas que no te gustan, que tal vez no eres tú y llegar a expresar de una forma directa y sincera aquello que eres tú. Escucho los primeros discos y estoy cantando con la boca cerrada, que me daba miedo expresarme, y escucho los últimos y estoy mucho más abierto. Y me pasa con la batería, con el teclado… Con los años intentas ir tocando e ir expresándote porque la música es un canal para expresarnos de la manera más sincera y sin miedo. Lo da la edad, la seguridad, ir cogiendo tablas y estar más seguro de ti mismo, y la confianza en tus compañeros para que ellos se puedan expresar de una manera más sincera.

¿Y Julia sigue sonriendo?

Con Julia llevo 17 años viviendo debajo del mismo techo. Comparto un niño y una niña, es la mánager de la Billy Boom Band, y hacemos libros y discos juntos. A pesar de lo bonito que suena, hay momentos que son complicados, pero sí que puedo decir que Julia sonríe, es una de las personas con la sonrisa más sincera.

¿Qué echáis de menos de cuando estabais juntos?

No echamos de menos nada porque realmente seguimos juntos. Tenemos proyectos musicales juntos, somos amigos, en Nochebuena ceno con Raúl porque es mi cuñado y el padrino de mis hijos, Curro quizá pasa la Nochevieja con nosotros… A nivel de amistad vamos sobrados y a nivel musical estamos en un momento eufórico, de ensayos maravillosos.

¿Qué habéis hecho cada uno de vosotros en este tiempo?

No hemos parado. Yo ya tenía hijos cuando dejamos La Sonrisa de Julia en 2013. Yo he hecho de todo, tres discos, dos de la Billy Boom Band y uno como Marcos Cao, y he producido otro a otro grupo. No me puedo quejar. He hecho un libro también con Julia para niños y muchísimos conciertos con la Billy Boom Band y unos cuantos en solitario. Me he dedicado básicamente a eso y a componer muchas canciones.

“Nos han surgido temas que hemos grabado para mostrarlos de alguna manera, en un posible disco, o publicando dos o tres temas que formarán parte de la banda sonora de este encuentro”

¿Cómo nace Billy Boom Band? ¿Qué os impulsó a ello?

Cuando estábamos grabando el segundo disco de La Sonrisa de Julia, por 2006 – 2007, yo ya iba cantando una canción que es del primer disco de la Billy Boom Band. Desde 2006 tenía en la cabeza hacer un disco de rock para niños, pero que no fuera simplón, sino cañero y con arreglos para adultos y letras para niños, pero con La Sonrisa de Julia no podía.

Empezamos a preparar el disco en 2013 y lo grabamos en 2014. Salió el primero en 2015, y todo surge por la necesidad familiar, en nuestro caso, de hacer un disco para niños que no encontrábamos en el mercado, y eso empezó a gustar a mis hijos, a sus amigos, nos llamaron de un colegio en Madrid para tocar, lo subieron a Youtube, y Sony lo vio y le gustó.

El proyecto no solo es música, ¿verdad?

Es un proyecto multidisciplinar. Hemos hecho un libro (Julia es editora de libros de educación), videoclips en una pequeña productora que tenemos, tenemos unidades didácticas en la web… hasta tazas hemos hecho. Nos gustaba darle amplitud, que no fuera solo canciones, dentro de nuestras posibilidades, porque solo somos Julia, Raúl y yo haciendo todo.

¿Qué respuesta está teniendo?

Una respuesta maravillosa porque realmente es un proyecto que se abrió paso solo porque desde el principio empezó a llamarnos la gente y cogió velocidad y tocamos casi todos los fines de semana. Nuestra idea era romper la barrera entre conciertos para niños y conciertos para padres. Queríamos hacer un concierto en el que pudiéramos disfrutar todos por igual. Qué bien me lo estoy pasando mientras mi hijo se lo está pasando bien. Esto creo que es lo que nos diferencia respecto a otros grupos para niños.

¿Crees que la oferta de música para niños es buena en España?

No sé si es buena o mala, pero es mucho mejor de lo que había hace diez años. Hay más variedad porque está la Billy Boom Band y unos cuantos grupos nuevos interesantes que antes no existían.

“Vamos a hacer repertorios que no son absolutamente distintos, pero sí que va a haber cosas que habrá el viernes que no habrá el sábado y cosas que se tocará un día en eléctrico y el otro en acústico. Yo si fuera público iría a los dos conciertos porque para nosotros ya es un solo concierto en dos entregas”

Tienes un proyecto en solitario, tu disco Océano Caos. ¿Hay reminiscencia en él de La Sonrisa de Julia?

Sí, obviamente. Ten en cuenta que en La Sonrisa de Julia soy yo el que compone las canciones y en Marcos Cao también. Marcos Cao es más acústico, más onírico, más hacia dentro, menos rock. Incluso las letras tienen que ver con algo muy interior mío, más personal, menos abierto a los demás. La Sonrisa de Julia tiene algo más de rock, más que nos puede interesar a todos.

¿Cómo es ese momento en el que se afronta un proyecto en solitario?

Fueron seis meses duros, encerrado en un estudio pequeñito que tengo en mi casa. Enfrentarte solo a todos los dilemas que surgen cuando uno está creando no es fácil, acompañado se hace mejor, pero yo necesitaba hacer un disco solo sin preguntar a nadie. Lo hice y lo seguiré haciendo.

“Mis proyectos en solitario son pequeñitos: si algún día se hacen más grandes, enhorabuena, pero no están hecho premeditadamente para llegar a mucha gente”

¿Cómo fue la experiencia de presentarlo? ¿Tuviste apoyo?

Tuve poco apoyo, pero tampoco esperaba mucho. No era un disco hecho para grandes masas y sabía que iba a tener muy poco presupuesto en promoción y tampoco está hecho para tener más. No tenía sentido que un disco como ese tuviera una promoción gigante. Y así serán los siguientes. Son proyectos pequeñitos que hago yo, y si algún día se hacen más grandes, enhorabuena, pero no están hecho premeditadamente para llegar a mucha gente.

¿Proyectos de futuro?

Preparar estos conciertos para que la gente y nosotros podamos decir que han sido los mejores de nuestra carrera con La Sonrisa de Julia, que no es poco. También, estamos trabajando mucho en el nuevo disco de la Billy Boom Band, y otro proyecto musical de la Billy Boom Band que todavía no se puede comentar y que esperamos tener para abril. Al mismo tiempo, nos han surgido temas con La Sonrisa de Julia que hemos grabado para mostrarlos de alguna manera, en un posible disco, o publicando dos o tres temas que formarán parte de la banda sonora de este encuentro, de estos meses.

