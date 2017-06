La banda mallorquina capitaneada por Luis Albert Segura ha publicado el que convertiremos – sin duda – en uno de los preferidos de 2017. No podremos resistirnos a ese pop bonito de melodías pegadizas que encumbran un estribillo redondo tema sí y tema también. Pero el broche de oro lo volverán a conseguir gracias a la hipnótica puesta en escena que despliegan con cada directo.

Nunca fallan, llevamos años de aprendizaje. Los que hemos disfrutado de sus conciertos sabemos bien que el aroma de esa esencia atrapa fuerte y vibra alto. Cuando L.A. sube, el escenario se transforma en joyas musicales. Hoy sorprenden con sonido nuevo y mantienen a sus fieles pendientes de su última obra.

King Of Beasts puede estar hecho de otra pasta, pero las manos que lo cocinan son las mismas de siempre. Hablamos con Luis Albert, esa voz que lo tiene todo.

“Cada disco lo concibo como un escalón más a subir y con este disco ha sido algo más que eso”

¿Consideras que existen diferencias significativas entre King of Beasts y los anteriores discos?

Hay muchas diferencias, pero creo que la principal es el sonido. Desde las primeras reuniones, antes de entrar a grabar, ya tenía muy claro que quería que este disco sonara muy “hi-fi”, algo que mis tres discos anteriores no tenían, ya que habían sido grabados de la manera más “low-fi” posible, analógicamente, incluso con cinta.

Teniendo en cuenta el contexto profesional que rodea el disco (el punto de tu carrera en el que te encuentras), ¿qué supone para ti haber publicado este conjunto de canciones?

Siempre es un reto, cada disco lo concibo como un escalón más a subir y con este disco ha sido algo más que eso. Un par de escalones extra en cuanto a sonido y concepto de directo. Ha sido la primera vez que he escrito un disco pensando en el directo, en cómo ejecutarlo, en la labor de cada uno de los músicos y, sobre todo, en el tipo de espectáculo.

A pocos días de que saliera a la venta, las ganas podían olerse a través de las redes sociales. ¿Cómo viviste tú este tiempo de espera? ¿Eres de los que deseas saber cómo caerá lo nuevo en el público?

Durante un tiempo no quería saber nada, me costaba leer las redes sociales y estar pendiente de las opiniones y de los comentarios, pero en esta ocasión ha formado parte del juego. Al ser un sonido nuevo y casi sonando como una banda nueva, sí que me ha interesado saber el minuto a minuto del público, de los fans, saber si lo iban acogiendo bien, si cada uno de los siete adelantos que fuimos presentado semana a semana entraba bien o no. Y sí que entró, cada semana ha sido más satisfactoria que la anterior, hasta llegar al lanzamiento del disco.

“Ha sido la primera vez que he escrito un disco pensando en el directo”

Una canción de King Of Beasts que sólo pueda tener cabida en este trabajo y no en otro.

Killing Me es para mí la bandera del disco y del sonido que marca la diferencia con los anteriores trabajos.

Aunque es apropiado valorar el proceso en su conjunto, dentro de la gestación del disco, ¿con qué has disfrutado más?

Con cada minuto de estudio en Mallorca junto a Toni Noguera. Tal vez a los cinco meses de estudio, cuando empezamos a cortar el suministro y a trabajar en cerrar cada una de las canciones, nos empezamos a dar cuenta de que ya había disco. Aun así, entró alguna más durante las últimas semanas. El sentir que teníamos algo bueno entre las manos y darle forma y ver que en cuestión de horas tienes una canción nueva. Es una sensación increíble.

¿Qué promete está nueva gira?

Pues, sin duda, promete la mejor versión de L.A. hasta la fecha. El repertorio es muy amplio, hay mucho donde elegir y mucho con lo que experimentar. Me encanta darle una vuelta a los “clásicos” y hacer un pequeño set acústico en el medio del set. Encima las canciones nuevas encajan como anillo al dedo. ¡No os lo podéis perder!

Ahora tocará un buen puñado de festivales…

¡Sí! ¡¡Y nos encanta!! Siempre lo esperamos con muchas ganas, pero ahora todavía más, después de pasarme 7 meses encerrado en el estudio imaginándome cada minuto del set y creando las canciones para que suenen explosivas en grandes escenarios.

“Killing Me es para mí la bandera del disco y del sonido que marca la diferencia con los anteriores trabajos”

¿Cómo os ha ido con Europa? Febrero y Marzo fueron meses de experiencias junto a Band of Horses, por ejemplo.

Otra experiencia increíble que nos llevamos en forma de recuerdos tatuados. Somos amigos y muy fans de Band Of Horses, lo cual hace que la idea de girar por Europa con ellos sea el mejor plan del mundo. Cada noche ha sido única y muy especial, nos encanta Europa, viajar y tocar, y poder hacerlo en salas llenas noche tras noche es un lujo maravilloso.

