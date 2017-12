Hay un punto ciego que la cámara no grabó entre el surgimiento de The Libertines, el groove de Fantastic Negrito y la actitud de crooner mestizo de Alex Turner. Ese espacio intermedio se llama en realidad L.A. Salami. Si no te suena no será porque no ha hecho méritos en los últimos meses, porque el último año le ha cundido bien.

Tras dos primeros años publicados en 2013 y 2014, sin duda 2016-2017 fue el año en que el londinense se doctoró: un nuevo LP (Dancing With Bad Grammar: The Directors Cut) y tres EPs publicados en el último año que redimensionaron el alcance del proyecto. Pero, quieto parao, que no ha parao quiero: lo nuevo de L.A. Salami ya se puede ir escuchando.

Y es que el próximo mes de abril de 2018 verá la luz lo nuevo de Lookman Adekunle Salami: The City of Bootmarkers a través, nuevamente, de Sunday Best Recordings. Ya había estrenado hace unas semanas la controvertida Terrorism! (This is Crisis); y ahora vuelve a hacer un juego de palabras tan reflexivo como nihilista con Generation L(ost), segundo single adelanto de un ejercicio discográfico que constará de trece canciones y un bonus track y que estará presentando en una gira por la que se meneará a base de bien por Estados Unidos y Europa entre marzo y mayo.

Veremos si España también disfrutará de los servicios de la nueva revelación del garage de autor.

Embutido en crooner