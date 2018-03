La primavera no empieza con el final del solsticio de invierno y el inicio del equinoccio primaveral, no: empieza cuando La Radio Encendida asoma sus amplificadores y Radio 3 pone a desfilar durante todo el día en los diferentes escenarios de La Casa Encendida a varios de los grupos más representativos del actual curso de música alternativa; esos que veremos en muchos casos en diferentes festivales de música de la temporada primavera-verano, y otros que, si no están, deberían.

Este año, artistas como Izal, Niños Mutantes, La Habitación Roja, Iseo & Dodosound, Sidecars, Soleá Morente, Soledad Vélez, Varry Brava o Tulsa, entre otros, se menearán entre el Patio y el Auditorio de La Casa Encendida durante todo el domingo 18 de marzo, desde las 12 del mediodía hasta casi la medianoche.

Pero hay dos artistas que serán los encargados de lanzar el chupinazo de esta edición a las 12 del mediodía, de dar la bienvenida a quienes se pasarán todo el día viendo a sus artistas favoritos, previa cola: La Pegatina y Aurora & the Betrayers, dos de los grupos que mayor cantidad de masas mueven en el terreno de las músicas fusión y el soul estatal, respectivamente.

Desde Notodo queremos evitar que hagas esas larguísimas colas desde primera hora de la mañana, y te invitamos a este concierto, el del primer bloque de esta edición de La Radio Encendida, a las 12h. (el de La Pegatina y Aurora & the Betrayers, por si aun no te has pispao): sorteamos cinco entradas dobles entre todos aquellos que escribáis un correo electrónico a alan.queipo@notodo.com, indiquéis en el asunto la palabra RADIO + vuestro nombre y apellidos y nos digáis por qué os tiene que tocar a vosotros una de esas invitaciones.

Las cinco respuestas más originales serán contactadas este viernes 16 de marzo antes del mediodía. Los que no recibáis ningún correo, asumidlo: no habéis sido tan originales. ¡Suerte!

La Radio Encendida