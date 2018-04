Hace un año se señalaba a La Plata como el grupo español que había hecho la mejor canción en lo que iba de 2017. Al principio no me lo creí porque las exageraciones asustan, pero qué va, para nada se equivocaron. Un atasco me convenció tanto que hasta anulé un plan que tenía súper importante para quedarme encerrada en mi habitación escuchándolo toda la tarde, como buena chiquilla. La Plata no entienden de límites absurdos ni tampoco buscan encorsetarse con definiciones que sólo tienen fachá. Aquel single dio nombre al siete pulgadas: un EP, editado por Sonido Muchacho, que reventó los paladares de los que quisieron llenar la batidora de muchos ingredientes para disfrutar de un buen tema aunque fuera en el peor momento de sus vidas.

Ahora, llega una nueva etapa: los de Valencia andan de lleno en la gira de su primer disco: este sábado 21 de abril estarán en la Sala El Sol presentando Desorden, primer largo (producido por Carlos Hernandez Nombela y editado nuevamente por Sonido Muchacho) que nos llegaba casi entrando esta primavera y, me juego lo que queráis, un disco que sonará y sonará en todos los hogares del mundo. Hemos querido averiguar qué piensan ellos sobre su propia banda, una más a la suma de todas las que coleccionan y una más (en su caso) a la suma de todas las que hacen vibrar nuestro país para convertirlo en un lugar mejor, más ecléctico, menos extremista.

El comienzo de todo esto es una grabación casera que subís a Youtube con seis ceros como título. Ya luego os unisteis para forma un grupo y llamarlo La Plata. Antes de poner nombre al conjunto tituláis una primera canción.

Diego: Yo produzco música desde hace tiempo. Esa fue una canción que produje al mismo tiempo que también produje algunas más (no sé). Pero esa canción fue la que más gustó a mis amigos, igual el resto que enseñé no tuvo tanta repercusión. El hecho de que a la gente le gustara me motivó para subirla a Internet pero no lo suficiente como para montar un grupo. De hecho, la subí a Internet para que ellos la pudieran escuchar desde casa.

La subí de manera privada poniéndole un nombre aleatorio, le pegué al teclado un par de golpes, la subí y ya está. Después de que estuviera subida mucho tiempo a Internet, unos amigos me dijeron: “oye, igual molaría que esto lo tocaseis”. Se lo comenté a Carmona, que es el batería, y le pareció bien. Entonces lo publiqué en Facebook y fue en ese momento cuando comenzó a moverse. El nombre del grupo salió mucho después.

¿Por qué La Plata?

Diego: Es simple. Había que poner un nombre y le pusimos ese. Pero si quieres que te hablemos de algo, La Plata es un barrio de Valencia que está a las afueras de la ciudad. Nos gusta mucho el nombre de ese barrio.

Entonces La Plata es el resultado de cincos músicos que proceden de géneros como el punk, el hardcore o el post-punk… ¿Por qué o siguiendo el qué se formó esta comunión con nombre de barrio valenciano?

Diego: Cuando estábamos formando la banda lo tuve claro. Primero, decidí quién era el batería que más me gustaba de la ciudad. A eso respondí que Carmona era el batería que más me gustaba de Valencia. Luego, buscamos al bajista que más mola de la ciudad: María. Y después pensé en la teclista que más molaba de la ciudad y era Patri, pero Patri no tocaba nada, es decir, tocaba el piano de conservatorio, pero nunca había tocado en ninguna banda ni nada. Se lo propuse. Yo había intentado que tocara conmigo en otras ocasiones, pero nunca había querido. Esta vez, con La Plata, por fin quiso. Simplemente son los músicos que más me gustaban.

¿La música ocupa vuestro tiempo a tiempo completo?

Diego: Igual es nuestro 50%. Yo sí que dedico a la música el 100% de mi tiempo porque, además, también soy técnico de sonido, entonces, cuando no estoy tocando y tal, estoy en conciertos. Así que sí puedo decir que me dedico a la música 100%.

María: Yo soy diseñadora. Patri es arquitecta. Los otros dos sí que se dedican también por entero a la música. Tienen la posibilidad de dedicarse sólo a tocar.

Cada uno de vosotros venís de diferentes bandas. ¿Qué os da La Plata que no os da otro proyecto?

María: Bueno, es que no hace falta tener sólamente un proyecto, ¿no? Creo que es complementario el hecho de estar en diferentes bandas.

Diego: Yo ahora mismo estoy en dos bandas, en La Plata y en otro proyecto que no puedo desvelar porque es anónimo y quiero que siga anónimo (risas). Entonces, cada uno de estos proyectos responden a un género diferente. ¿Qué me da La Plata que no me dan los otros? Pues ese género. Si con Acapulco estoy haciendo más rock y psicodelia y en el otro proyecto del que no puedo hablar ya estoy haciendo otra cosa que no puede decir (risas)… Lo que me faltaba es un poco de pop y un poco de cantaditas. La verdad, me faltaba eso.

Contadme cómo ha ido este año de grabación.

Diego: El año ha sido muy difícil, pero muy chulo a la vez. Un año de muchísimo esfuerzo por nuestra parte. Hemos dado el cien por cien todos, aunque no todos (como te decíamos antes) nos dedicamos al cien por cien a ella. Ha sido un año agotador, pero parece que tantas ganas y tanto esfuerzo van a dar sus frutos, al menos a nivel musical. La verdad es que estamos muy contentos con lo que hemos creado.

Hemos grabado en Madrid en un estudio llamado Estudio B, por Bernardo, que es quien lo lleva. Lo ha grabado Carlos Hernández, que es el chico que ha producido a Disco las Palmeras! Me gusta cómo suena el disco. Fueron seis días muy duros también y muy divertidos, por otra parte, pero cinco días en los que casi nos explota la cabeza. Estuvimos ahí con todas las ideas, que no eran pocas, sino demasiadas, entonces el trabajo se convirtió en quitar ideas porque, al ser tantos y todos tener tantas ganas de crear, salían muchas ideas, cosa que es buena a la hora de crear pero es importante saber restar. El proceso ha consistido para nosotros en decidirnos con qué quedarnos. Después de eso nos fuimos de gira, una experiencia muy agradable, como siempre, ahora estamos en casa y estamos haciendo reunión.

Para una banda el primer disco siempre produce grandes emociones. Pero en marzo del año pasado llegaba un EP que, casi coincidiendo con vuestra incorporación a Sonido Muchacho, aterrizaba con el pie en el acelerador a tope pero sabiendo bien cómo coger las curvas. Un Atasco, Esta ciudad y La Luz. Esa primera toma de contacto con el público en general la protagonizaron estos tres temas. ¿Cuál es hoy el balance?

Diego: Ese EP fue muy guay. La verdad es que fue increíble porque lo grabamos con Dani Cardona, croe que fue el último disco que grabó. Él se ofreció para grabarlo y lo grabamos por muy poco dinero y encima estuvimos un día en su estudio. El tipo de mezcla que queríamos el tipo de mezcla que nos daba Carlos y lo mezclamos con él. Gracias a todo esto y a haber coincido con ellos en el trabajo, hemos podido tocar más y dar más conciertos.

¿Qué os gustaría que os concediera entonces vuestro primer disco, que en una banda el primero es como muy significativo?

Diego: Esperamos poder hacer más giras. En definitiva, queremos seguir tocando, girar mucho, poder producir, poder sacar material, poder grabar videoclips, poder trabajar con artistas que nos gusten para hacer diseños que nos gusten, poder seguir en esto, vamos.

En otras entrevistas os he leído decir que si quieres que tu obra sea buena, nunca pares de trabajar. ¿Con “buena” queréis decir “llegar al público”?

Diego: De hecho, estamos aquí currando. Sí, eso es importante. Es lo único que hacemos, trabajar todo el día. Pero no, para nada, con “buena” no queremos decir “llegar al público”. Es más, de todo lo que hacemos lo único que llega al público (por así decirlo) es La Plata, y no quiere decir que el resto sea malo. A mí me gustan todos los proyectos que tengo. Pero, oye, mira, esta música que tenemos con La Plata parece que le entra mejor a la gente. La banda que tenemos María y yo es más difícil que le entre a alguien, porque no divierte, no es tan fácil, pero no por ello decimos que sea peor. Todos tenemos proyectos. Ahora, Patricia y yo también vamos a comenzar a trabajar en un proyecto conjunto. Así todo el rato.

De una manera u otra, la mayoría de bandas lo que quieren es que su trabajo tenga alcance ¿Creéis que existe una fórmula secreta que te lleva a conectar con el público del tirón?

Diego: ¿Una fórmula secreta? Pues no creo. Hazte un par de estribillos y algunas melodías y a la gente le encanta. Si quieres conectar con la gente, conecta, pero no siempre se quiere. Hablando de conectar con la gente, quizás con La Plata estemos conectando más con la gente… Y eso está bien. ¿Cómo?

María: También creo que cada cierto tiempo se da una alineación donde coinciden varias personas de personalidades diferentes pero que encajan perfectamente al tocar y, por lo que sea, eso que estas personas crean y muestran a través de disco y directos llega a la gente. A muchas bandas a lo largo de la Historia les ha pasado esto, pero no han llegado a la gente en su momento y han llegado veinte años después, ¿sabes? Hay bandas que con su primer disco no llegan al público, aunque hagan buenos discos y buenas fórmulas (ya que hablamos de fórmulas)… La suerte que hemos tenido nosotros es que a la gente le ha llegado muy bien lo que hacemos en el momento en que lo hacemos. Tampoco hay una fórmula definida.

Diego: Un buen consejo sería, para cualquiera que quiera hacer algo, es que haga lo contrario a lo que piense. Salir de tu zona de confort todo el rato. No estar nunca en ella demasiado tiempo. Si hay una fórmula, y creo que en esto estamos todos de acuerdo, es estar todo el tiempo fuera de tu zona de confort. ¿Te gusta el pop? Haz hardcore. ¿Te gusta el hardcore? Métete al reggaetón…

María: Lo que te incomode es lo que va a sacar de ti algo diferente.

Sois una banda pop pero no sois una banda pop: en vosotros apreciamos muchos matices. Lo que ocurre es que al final la música para algunos no es una etiqueta. Para mí, casi todo de una banda es lo que hace esa banda sobre el escenario, haga lo que haga, y como lo defienda. ¿Qué pensáis sobre eso?

María: Yo también pienso que somos una banda pop, pero sí que es verdad que a nivel “pasado musical” (como has dicho antes) venimos un poco cada uno de un estilo y hemos admirado actitudes de gente que no es pop. Al final, creo que de lo que estamos hablando es de eso: en La Plata vemos actitudes que responden a otros estilo aunque nosotros seamos una banda pop. Esto viene de que todos hemos escuchado mucha música. Al final no estamos haciendo una banda de género. Hay mucha que se pone a hacer pop porque toda la vida ha estado escuchando pop y cuando crean crean con actitud pop, temas pop, etc. Aquí, como venimos de tantos mundos…

Con sólo año y medio de camino, hace algunos meses, la crítica ya os posicionaba como una de las bandas con más proyección a nivel nacional. ¿Cómo crees que eso os beneficia? ¿Cómo queréis que sean las cosas de ahora en adelante? ¿Que la crítica incluya vuestro trabajo en la lista con más proyección nacional suma puntos, ¿no?

Diego: Nos beneficia por lo mismo que estamos diciendo. Nos da unas herramientas que nos permiten seguir desarrollando nuestro proyecto y seguir creando nuevos trabajos. Que valoren nuestro trabajo, tanto crítica como público, nos permite poder trabajar como queremos, colaborar con artistas que nos gustan, hacer lo que nos gusta. Hemos podido hacer la portada con dos artistas que nos encantan. Si hay apoyo, al final, se traduce en herramientas que nos sirven y que usamos para seguir creando y, así, provocar que La Plata siga creciendo.

El pasado 23 de noviembre se cumplió un año desde que disteis el primer bolo. Es increíble la de cosas que pueden ocurrir en un año. ¿Cómo recordáis ese directo?

María: No sé, yo lo recuerdo como muy emocionante, la verdad. Recuerdo que habíamos ensayado mucho, ya sabes, un primer concierto siempre se lleva muy atado. Recuerdo también la entrega de la gente, el público estaba muy expectante. Fue muy divertido y muy emocionante. Pero me pasa que lo recuerdo como si hubiera pasado hace cinco años y no el año pasado. Han pasado muchas cosas en la banda desde ese momento.

De todas esas cosas que han pasado, ¿qué es lo que más os ha marcado o qué recordáis con más cariño?

Diego: Yo creo que las amistades que hemos hecho, sobre todo. Al menos yo, a lo que más cariño le tengo es a las amistades que he hecho. De ir tocando por ahí conoces a gente y yo, por ejemplo, no había salido nunca de Valencia… Salir de tu ciudad, ir a Bilbao, Sevilla y conocer a gente, al final, es bonito.

Habéis sido también gente de Monkey Week. ¿Cómo lo vivísteis?

Diego: (Risas) Bien, fue muy divertido.

El sino de los monetes es hacer que tanto grupos como público tengan la oportunidad de descubrir bandas nuevas. ¿Cuántas sumásteis vosotros?

Diego: Nunca había escuchado a Escorpio y me encantaron.

María: Me encantó ver a EL ÚLTIMO VECINO en directo.

¿Qué le pide La Plata a esta nueva temporada?

María: Sólo le pedimos que sea un año bueno, bueno.

Diego: Yo creo que 2018 será un año muy bueno (risas). No hace falta pedirle nada.

