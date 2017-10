Cada vez más, las noticias no son el foro donde enterarse de la temperatura de las problemáticas sociales. No es el sitio, ni el telediario ni los periódicos ni la radio ni los grandes medios de comunicación de masas. Pero el arte sí; en tiempos de cambio decide abrir debates, exhibir problemas, no callarse. Y dentro de las opciones que da el arte, quien mejor sabe poner imágenes a las cosas es el cine.

De ahí que el ciclo que acogerá todos los jueves (excepto uno) desde el pasado 26 de octubre y hasta el próximo 30 de noviembre los madrileños Cines Golem ha decidido fotografiar y exhibir La otra actualidad, que es como han llamado al ciclo: cinco películas que profundizan en diferentes temáticas, abriendo debates necesarios sobre cuestiones que sí nos atañen en la actualidad.

Películas que tratan desde cuestiones como el reclamo de igualdad de salarios entre hombres y mujeres hasta la precariedad laboral, el aislamiento de la vida moderna o la vida adaptada a los límites de la biosfera, fuera de la abundancia; y que podremos ver algunas con entrada completamente gratuita y otras por tan solo 4 €.

Programación

26.10: Frágil equilibrio

02.11: Pago justo

16.11: La mano invisible

23.11: Decrecimiento, del mito de la abundancia a la simplicidad voluntaria

30.11: Captain Fantastic

