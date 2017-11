El sonido americano más españolizado se da cita en la sala El Sol

No es que el rock and roll tenga nacionalidad, pero no neguemos la evidencia de la influencia americana en el soul, el rock, el r&b, el blues y las diferentes variables que han marcado el sonido del rock and roll a lo largo de las décadas y a lo ancho del mundo entero. De ahí que La Noche Americana, a modo de satélite del festival segoviano Huercasa, haya decidido volver a celebrar una comunión de artistas estatales que han sabido rehabilitar el género a través de un sonido contemporáneo, pero también con el grano que da, en algunos de los casos, la conexión con los folclores regionales.

Será los próximos viernes 10 y sábado 11 de noviembre cuando la madrileña sala El Sol acoja la cuarta edición de la cita: dos noches de conciertos en los que podremos ver a uno de los iconos absolutos del blues de acento tan andalusí como mediterráneo, un Pájaro que traza un camino de ida y vuelta entre los áridos desiertos americanos y el Río Guadalquivir; El Twanguero, un capo de las seis cuerdas que ha sabido redimensionar géneros como el twang o el be-bop con conexiones con músicas como el tango o el flamenco; y unos The Milkyway Express, con quienes hablamos hace bien poco, una de las grandes esperanzas de rock and roll patrio.

Programación

10.11: El Twanguero + The Milkyway Express

11.11: Pájaro

