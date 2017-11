En el Café Comercial de Madrid, donde Antonio Machado o Blas de Otero se reunían para sus tertulias, me encuentro con Jaboco Naya y Nacho Mur, dos de los integrantes de La Maravillosa Orquesta del Alcohol. El grupo acaba de lanzar su disco Salvavida (de las Balas Perdidas) y reconocen que se sienten “abrumados en el buen sentido” por la acogida del público. Se tomaron un tiempo para volver con su tercer trabajo en español y han puesto sobre la mesa un sonido que, sin romper con lo anterior, se atreve a ir más allá. Es más complejo, me dicen. Y funciona.

El vídeo de La inmensidad, con el que abrieron la nueva etapa, ya dejaba entrever un disco donde letras, voz e instrumental pujan por igual. Hablamos con ellos sobre el tiempo pasado fuera de los escenarios y de cómo lo vivido se ha colado en las canciones.

“Poder hacer lo que quieres, que la gente lo escuche y lo disfrute es un éxito. No sé si es que no sabemos hacer otra cosa o no queremos”

Dos álbumes, en inglés; dos, en castellano; otro, en directo. Desde fuera podremos decir muchas cosas, pero ¿cómo sentís vosotros la evolución de La Maravillosa Orquesta del Alcohol?

Naya: Hasta cierto punto ha sido una evolución natural. En los dos discos anteriores hemos ido creciendo tanto musical como personalmente. El disco de directo lo hicimos como punto y aparte respecto a esos casi tres años de gira frenética. Queríamos marcar cómo sonaba la banda, cómo era un concierto de La Maravillosa Orquesta del Alcohol. Para este tercero nos hemos tomado tiempo para desaparecer de redes y de escenarios. Necesitábamos respirar para ver con un poco de perspectiva todo lo que habíamos construido, coger influencias nuevas y, entonces, seguir trabajando.

Respecto a las influencias en el nuevo trabajo, parece que habéis reconectado, tanto en sónico como en temática, con orígenes de tradición castellana. Por ejemplo, Campo amarillo es directamente un homenaje a esa tierra.

Naya: Sí, el disco tiene una parte que es muy de aquí. Pero lo cierto es que también nos fuimos muy lejos para buscar esas influencias. En Salvavida (de las Balas Perdidas) hay desde influencias de los Balcanes —como se pueden oler en Mil Demonios— hasta toques de Francia, con el clarinete y el acordeón. La visita exprés a México mientras estábamos componiendo el disco también tuvo su parte. Sin embargo, todo esto acaba con La inmensidad, en la que suena un pandero cuadrado, un instrumento de percusión de Salamanca, y con canciones como Campo Amarillo.

Con siete músicos viajando juntos, esas influencias deben ser muy variadas, ¿qué suena en vuestras furgonetas, aviones a México y reuniones?

Mur: Así es. Hay mucha música diferente sonando en los viajes. Pero los que han podido influir en este disco de manera más clara son Edith Piaf —a la que hay una referencia directa—, Bob Dylan, Johnny Cash, The Clash y hasta Yann Tiersen. ¡Escuchamos de todo! Entre Yann Tierson a The Clash, imagina todo lo que cabe.

“El disco tiene dos vertientes: una introspectiva que habla de los demonios internos, las inquietudes y contradicciones personales; y la otra es social y humana”

¿Es este vuestro disco más social?

Naya: El disco tiene dos vertientes. Una es introspectiva que habla de los demonios internos, las inquietudes y las contradicciones personales, que es algo que podemos sentir todos. La otra es social y humana en el sentido más amplio. Hay una realidad social, la que se cita más explícitamente en Campo Amarillo, inquieta y llena de cambios.

En estos años habéis hecho colaboraciones que se salen del tipo de música que se espera de la M.O.D.A. Como en Nos vamos a comer el mundo con Juancho Marqués .¿Cómo lo recibe el público?

Naya: En general, suele sorprender. Los gustos son muy personales y hay de todo tipo de comentarios en las redes, pero la gente suele acogerlo bastante bien. Algunos, de hecho, hasta lo han agradecido. Nosotros somos los primeros que queremos salirnos de la zona de confort, arriesgar un poco y hacer lo que nos apetece en ese momento. Tenemos un espíritu muy de: “¿por qué no?”

Por ejemplo, por qué no grabar una versión de Ojalá de Silvio Rodríguez, ¿cómo surgió la grabación en Cal Pau?

Naya: Fue una experiencia maravillosa y gratificante. Aprendimos muchísimo. Teníamos la idea de que queríamos revisar canciones del disco y añadir una versión, así que se escogió Ojalá de Silvio Rodríguez. Decidimos juntarnos con Diego Galaz y Jorge Arribas de Fetén, fetén y con Joaquín Sánchez Gil. Cuando se lo contamos a Santi [García], que nos había producido el disco de La Primavera del Invierno, nos propuso Cal Pau. Es una masía en medio de la nada en Cataluña que nos ofrecía distintos sitios dentro de la casa para poder llevar a cabo la sesión: en el comedor tocamos Los Lobos; en el estudio, Flores del Mal…

En mitad de la vorágine de gira, de conciertos y de curro extramusical, sienta bien pararte y pensar tus canciones. Está bien darte un poco el gusto de invitar a amigos para crear cosas nuevas y, simplemente, ver qué pasa. Porque, además, todo se construyó allí: por la mañana tocábamos la canción, mirábamos arreglos y, por la tarde, los grabábamos.

Mur: De hecho, hemos vuelto a Cal Pau para grabar las bases del nuevo disco.

“Necesitábamos respirar para ver con un poco de perspectiva todo lo que habíamos construido”

El vídeo de Héroes del Sábado es una apuesta muy fuerte para redes sociales y todo el nuevo disco está en YouTube, ¿Internet ha sido un aliado en vuestro crecimiento?

Naya: Todos los discos de La M.O.D.A. han estado en Youtube desde su lanzamiento. Es una realidad, la gente escucha música en Youtube y qué mejor que la compartamos nosotros. Estamos en todos los canales habituales, pero decidimos eso para que no hubiera ningún tipo de barrera y que, además, tuviera la mejor calidad posible.

¿Cómo sentís que estás siendo la respuesta?

Mur: Está siendo increíble. Estamos deseando que llegue el fin de semana otra vez para volver a tocar. Ahora tenemos dos años por delante para presentar el disco por todos los lugares a donde podamos llegar. Vamos a recorrernos la península varias veces y tocar, y tocar. Es donde creemos que está un poco la esencia de La M.O.D.A., en los directos. Es ir allí a sudar y tocar y disfrutar todos juntos.

¿Y aún seguís descubriendo cosas nuevas en los directos?

Naya: Nosotros ensayamos si no diariamente, casi. A las 10 de la mañana se está en el local de ensayo para hacer curro de oficina y para tocar. No paramos de tocar y de ensayar, estemos o no estemos de gira. Pero es cierto que en el directo pasan cosas. No sé muy por qué. A veces, se te ocurre un arreglo de una canción que igual llevas tocando dos días… ¡o tres años! Lo de Cal Pau iba un poco por ahí. Ideas no faltan.

“Los que han podido influir en este disco de manera más clara son Edith Piaf, Bob Dylan, Johnny Cash, The Clash y hasta Yann Tiersen”

¿El éxito era esto?

Mur: No sé lo que es el éxito, pero esto creo que lo es. Poder hacer lo que quieres, que la gente lo escuche y lo disfrute es un éxito. No sé si es que no sabemos hacer otra cosa o no queremos. Pero que sea más o menos gente depende de muchos factores. Ahora parece que está gustando, así que vamos a disfrutarlo y tocar, y tocar. Solo podemos estar agradecidos con este recibimiento.

¿Algo que quede pendiente? Aunque sea una locura artística…

Naya: No sé si es una locura artística, si es locura o no lo es (risas). Pero sí: Latinoamérica.

Mur: Si podemos abrir camino por allí y llegar a gente que habla nuestro idioma sería una maravilla. Poder viajar con las canciones es un lujo.

La M.O.D.A.