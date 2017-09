¿Cuántas veces merece ser contada una historia que nunca termina pero que nunca debería terminar? En el caso de La historia interminable, una de las películas alemanas (y europeas) más importantes e icónicas de los años ’80, las que sean necesarias. Por eso ahora que Gran Vía es cine ha decidido recuperar la película para proyectarla en sesión matinal, será mejor que volvamos a tomar asiento para escuchar esta fantástica historia de culto.

Será el próximo sábado 7 de octubre en la sesión matinal y familiar que Sunset Cinema organizará en los Cines Callao, cuando podremos recrearnos en la versión cinematográfica que Wolfgang Petersen reescribió y dirigió a partir de la novela homónima de Michael Ende.

La película, que este año cumplió 33 años, narra las aventuras de Bastian, un niño que devora en clase la historia de la paulatina destrucción del Reino de Fantasía. Una destrucción que, con el transcurrir de su lectura, se dará cuenta que depende absolutamente de él; en una suerte de historia-dentro-de-otra-historia, un giro infinito que en su momento fascinó a Steven Spielberg y que nos vuelve a invitar a un vuelo a lo más alto de la imaginación.

Si quieres hacerte con una de las dos entradas dobles que estamos sorteando en la web, escribe un correo a alan.queipo@notodo.com diciéndonos por qué te tiene que tocar a ti una de ellas. Nos pondremos en contacto con las dos respuestas más originales un par de días antes, el jueves 5 de octubre a través de vuestro correo. Si no te escribimos es porque no has sido (o no te consideramos) tan original. ¡Suerte!

La historia interminable