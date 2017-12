En Sudáfrica el sistema tampoco funciona. Allí los jóvenes que quieren convertirse en verdaderos hombres deben pasar por un ritual en las montañas, apartados de la ciudad y sometiéndose a la circuncisión y posterior cicatrización en soledad, guiados por un tutor asignado para la prueba. El rito se llama la ukwaluka. Todos los años, Xolani asiste al ritual para ayudar a los enclenques púberes a aprender lo que es la disciplina, y el sufrimiento y, en definitiva, la hombría. Pero durante esas dos semanas al año, Xolani se reencuentra con su amigo de la infancia, Vija, con quien se ama a escondidas. En el último verano, algo cambia y se demuestra que, en Sudáfrica, el sistema tampoco funciona. Solo contaremos hasta aquí.

La Herida (The Wound) está narrada con una cámara abrupta y delicada a la vez, con una intención muy clara de dejar ver muy poco de algo tan seductor como el rito iniciático en donde unos tipos van vestidos en chándal y otros van cubiertos con una túnica y cubiertos de pintura blanca. La circuncisión también está muy presente, a flor de piel, sin ser explícita; y lo mismo ocurre con las montañas, que nunca se muestran en planos generales, sino en atisbos tras los personajes. Y es entonces cuando más interés se despierta en descubrir del todo ese entorno salvaje, donde sólo conviven varones, y hay que cortar leña, y cantar alcoholizado en la hoguera, y sumergirse en el agua gélida, y ocultar todo atisbo de sentimentalismo.

“Se huelen los olores del campo y se tocan las pieles de los cuerpos porque su director nos acerca a este lugar indómito y desconocido para nosotros con una sensibilidad especial. Una sensibilidad de alguien que está muy por encima de ese sistema hipócrita y reprimido que es el sudafricano”

En La Herida se huelen los olores del campo y se tocan las pieles de los cuerpos porque su director, John Trengrove, nos acerca a este lugar indómito y desconocido para nosotros con una sensibilidad especial. Una sensibilidad de alguien que está muy por encima de ese sistema hipócrita y reprimido que es el sudafricano y que es el nuestro también. No por nada, su ópera prima abrió Sundance y Berlín, y ha sido Mejor Película en Frameline, Sarasota, Cinemajove y Taipei. John Trengrove salió de Sudáfrica para estudiar en la New York University, volviendo a su tierra con lo aprendido para hablar de sus raíces. Y lo tiene muy claro. Eso, y otras cosas. No por nada, tampoco, se negó a asistir y proyectar su película en el TLVFest 2017 (Tel Aviv), por sus razones políticas contra Israel.

Pero, en realidad, uno no debe dejarse influenciar demasiado por lo que dicen los festivales o por lo que dicen los demás, sino por lo que hace sentir la propia película, y La Herida hace sentir mucho. Si Ang Lee no hubiese dirigido Brokebak Mountain, estaríamos ante una auténtica revelación cinematográfica única en un siglo, pero ese amor violento, reprimido y masculino ya nos sonaba de algo. Con todo, vayan a ver la película y disfruten de toda la verdad que desprende. Una verdad tan difícil de encontrar tantas veces…

La Herida