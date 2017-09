Elige un disco de los 50. Por ejemplo, el Kind of Blue, de Miles Davis. Escúchalo. Disfrútalo. Bien, ahora elige un disco de los 2000. Por ejemplo, Californication, de Red Hot Chili Peppers (vale, es de 1999, pero ya me entendéis). ¿Notas alguna diferencia?

Nitidez, aire, graves, agudos… Saturación, confusión, aplastamiento…

Todos los que llevamos escuchando música desde los ‘90 hemos dejado de apreciar la compresión con las que los discos nos llegan a nuestros reproductores, pero si nos paramos a escuchar una sola canción de tiempos anteriores, apreciaremos el contraste con el mejunje de sonidos que se apelotonan y que nos causan fatiga auditiva hoy en día. Apenas hay dinámica y los sonidos se han empobrecido enormemente. ¿Por qué? Por la maldita Guerra del Volumen.

Pero 2017 es un grandísimo año. Hoy os traemos buenas noticias.

¿QUIÉN COMENZÓ LA CONTIENDA?

Todos los factores que originaron el aumento del volumen y compresión que conocemos hoy en día se gestaron, como suele ocurrir, a lo largo de muchos años y décadas. Más concretamente, entre las de los ‘50, ‘60, ‘70 y hasta los ‘80, cuando por fin apareció la compresión multibanda.

El origen del problema vino por la necesidad de las discográficas de hacer que su producto fuera más llamativo que los demás cuando eran programados en los medios de comunicación. Pero, ¿son las discográficas las culpables?

Óscar Moreno Gómez (más conocido como Ojo), técnico de sonido independiente y bien conocedor del tema, nos cuenta: “Las discográficas no presionan, las discográficas estaban y están presionadas por conseguir unos objetivos comerciales. Empezaron a notar que las canciones más silenciosas o de volumen más bajo recibían menos atención que cuando sonaba una canción con más volumen en las máquinas de jukebox de bar. A mí no me extrañaría estar tomando un café y que se me girase la cabeza si una canción tiene un volumen desproporcionadamente alto, igual que ocurre con la publicidad”.

Así, se estableció la relación de que aquel que consiguiese una masterización de su disco a un volumen mayor, conseguiría más ventas. Pero, ¿por qué se optó por una cualidad como la del volumen?

¿’MÁS VOLUMEN’ SIGNIFICA ‘MEJOR’?

El oído humano tiende a decantarse por aquellos sonidos que suenan más fuerte, porque, en apariencia, presentan más detalle y más graves. Inconscientemente, creemos que suenan mejor, pero nuestro sistema auditivo no responde igual a todos los volúmenes, es decir, nuestro sistema auditivo no tiene un sistema lineal.

Así que necesitamos más nivel en las altas y bajas frecuencias para dar la misma sensación de sonoridad que en las frecuencias medias. En este proceso, a medida que los niveles van subiendo, las curvas isofónicas se van aplanando y los niveles se van reduciendo.

“No sé por qué hay gente haciendo mastering para .mp3 y cosas así, es como diseñar comida en polvo”, nos dice Ojo

ENTONCES, ¿ESCUCHAMOS ‘MÚSICA COMPRIMIDA’?

Subir el volumen en tu casa no debe afectar a la calidad de la música, pero en la grabación digital, más concretamente durante la masterización de un disco, hemos aprendido a hacer uso de la tecnología para llegar al máximo absoluto de volumen, el cero digital, eliminando los picos (los instantes musicales más fuertes) para subir el volumen considerablemente. Es decir, en lugar de tener un dibujo de onda dinámico, con subidas y bajadas, tenemos un chorizo casi homogéneo.

En 1 minuto 53 segundos puedes entenderlo con este vídeo:

¿HAY DIFERENCIA ENTRE LP, CD Y MP3?

Por supuesto. Y aquí, Ojo lo tiene muy claro: “La violación de la dinámica, la sobre-acentuación de graves o el excesivo volumen de salida pueden hacer que los surcos de un LP no tengan una profundidad viable con el gramaje y que las agujas salten o los discos se escuchen mal directamente. Con el CD no hay una lectura física del sonido, nada se va a romper. Si quieres hacer un disco de absoluta destrucción masiva de bits y que suene roto y se reproduzca así de roto, se puede. Hay música que está hecha a partir de esa capacidad en la reproducción de escuchar el clipping digital (discos de Merzbow, Hanatarash, Hijokaidan, Prurient…)”, dice.

Y concluye: “el .mp3 supongo que le sirve al que valora la música como un pequeño entretenimiento y no como un manjar en el que recrearse durante mucho tiempo. El peso que te ahorras (virtual) es más o menos proporcional a lo que quita en fidelidad del archivo .wav original. No sé por qué hay gente haciendo mastering para .mp3 y cosas así, es como diseñar comida en polvo…”

¿EN QUÉ PERJUDICA A LA MÚSICA QUE ESCUCHAMOS?

“Lo que las nuevas generaciones de oyentes consideran buen sonido, es el fruto de muchos años escuchando la música de una determinada forma que no tiene nada que ver con su factor de calidad, y posiblemente haya gente trabajando en discográficas que considera que si no suena alto, no suena bien. Y ahora que las discográficas han tocado techo, ya no se pueden mover de ahí. Es como la mosca de Kafka”, dice Ojo.

El problema radica en que nuestro oído ya está educado para no notar la diferencia y, aunque hay veces que pasamos una canción sin saber por qué (¿os suena?), hemos perdido la capacidad de apreciación. No obstante, parece que hemos llegado al límite: “El problema es que el oyente ha tocado un techo con el volumen, es decir, al límite sin saturación en el que, obviamente, no se puede sobrecomprimir más, porque el siguiente punto es la distorsión”.

Tal vez algunos defiendan este sonido ‘sucio’, y en eso Ojo está de acuerdo: “Cuando se hacían los masters con magnetófono de cinta se utilizaba la distorsión porque era saturación armónica que provenía de un circuito eléctrico a válvulas y era una saturación subjetivamente bonita que al reproducir en cinta resultaba gustosa o especial. Los efectos de distorsión de las guitarras que tan bien suenan y que tantos géneros han usado de bandera (rock, punk) son circuitos que comprimían la señal hasta un extremo que el sonido resultante era extremo pero musical. O los propios amplificadores con la ganancia hasta arriba, o el volumen de salida tan alto que el altavoz saturaba… En digital no hay saturación bonita, suena cascado, como un crack,! Pppckk, Chkk!”.

“El oyente ha tocado un techo con el volumen, es decir, al límite sin saturación en el que, obviamente, no se puede sobrecomprimir más, porque el siguiente punto es la distorsión”

Sí: ¡HAY LUZ AL FINAL DEL TÚNEL!

Lo maravilloso de tanta oscuridad para el panorama de la música, es que MUY recientemente Spotify y otras plataformas de streaming han modulado el volumen de su reproducción. En el caso de la archiconocida plataforma, su standard será de -14 LUFS en lugar de los -12 LUFS con los que solía reproducir.

YouTube ya inició esta práctica y, así, pudimos asistir atónitos al máster del hit Uptown Funk de Mark Ronson y Bruno Mars, que ya medía -12 LUFS. Una buena bajada si lo comparamos con el Californication de Red Hot Chili Peppers, masterizado a -6,4 LUFS. Ojalá espacios como BandCamp o SoundCloud se sumen a este movimiento clave. Tus oídos y la calidad de la música que escuchas lo merecen.

Y A TI, ¿TE INTERESA EL TEMA?

Dos libros, dos joyas, para el que quiera profundizar un poco más en el tema.

Cómo funciona la música, de David Byrne

The Mastering Loudness War: Can The Effects of Hyper-Compression and Increasing Loudness in Commercially Released and Broadcast Music Be Reduced?, de Nicholas Granville

Si le preguntamos a Ojo por discos que conserven un sonido especial: “Cualquier disco grabado por Rudy Van Gelder o Steve Albini suena muy fiel a la fuente que estaba siendo grabada”. Y suma estos dos:

I hear a new world, de Joe Meek. “Él fue uno de los ingenieros más experimentales y radicales de los 50. Aquí ya hacía primeros experimentos con la transposición de tono en voces y saturación en pianos. Reventaba el sonido en una era en la que la loudness war no existía, simplemente se expresaba a través de su música y el, era libre de utilizar esas herramientas de ese modo pues las conocía muy bien”, nos lo vende.

The Four Carnation, de la banda homónima. “Uno de los discos que más me agrada escuchar. Para mí es un disco perfecto es el que tiene un discurso detrás o una solidez sónica basada en ese discurso que contienen el álbum”.

