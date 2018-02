Guillermo Del Toro vuelve con la que es, sin duda, su mejor película en una década, un nuevo cuento de hadas para adultos, inspirada directamente en el clásico La mujer y el monstruo de Jack Arnold (Creature from the Black Lagoon o 1954), con la que conquistó el León de oro a la Mejor película en el último Festival de Venecia.

Un breve prólogo. Una escena que transcurre en la penumbra del fondo del océano Una voz en off nos advierte que nos relatará la historia de una “princesa sin voz” perseguida por un “monstruo”. Estamos en los años cincuenta, en plena Guerra Fría, durante la histeria de macartismo. Eliza (una magnífica Sally Hawkins) es muda, carece de familia y de fortuna, y se gana la vida limpiando una instalación gubernamental. Sin embargo, no está amargada: desde el primer momento, advertimos que no es una persona que se sienta víctima de sus circunstancias, que es inteligente y vivaz, le encanta el cine y disfruta de la compañía de sus amigos, Giles (un dibujante homosexual interpretado por el gran Richard Jenkins) y Zelda (otra limpiadora, en este caso afroamericana, con el rostro de Octavia Spencer), como ella, marginados en la sociedad de la época.

Y tenemos a un monstruo, que como en casi todas las películas de Del Toro tiene un rostro humano. Se trata de Strickland (Michael Shannon), un émulo del capitán franquista que servía de antagonista en El laberinto del fauno: sádico, racista, misógino, religioso, paranoico, obsesionado con su deber.

“Del Toro ha construido de nuevo un meticuloso e hipnótico sueño, y lo más sencillo y satisfactorio es sumergirnos en él; y olvidarnos de que, en el mundo en el que desgraciadamente vivimos, los monstruos del fanatismo y la intolerancia no son tan fáciles de burlar”

Y por fin, hallamos al príncipe de esta fábula. Un ser anfibio (Doug Jones) procedente del Amazonas, donde era adorado por los indígenas como un dios, pero que ahora yace encadenado en esa instalación secreta, torturado por Strickland, que lo ve como una abominación y planea diseccionarlo. Pero, por supuesto, entre “la princesa sin voz” y el “príncipe destronado” se establecerá una inexplicable atracción (inexplicable y condenable como en los cincuenta se consideraban las relaciones homosexuales o interraciales) atracción, y ella hará lo imposible para salvarlo…

La forma del agua que exuda, para bien y para mal, las señas de autoría del director de Hellboy y Cronos. Un grupo de personajes entrañables y empáticos con lo que es fácil identificarse, y un villano despreciable hasta niveles insondables; un aspecto visual realmente fantástico; unos escenarios suntuosos, una excelente banda sonora, obra de Aexandre Desplat, un maquillaje perfecto, la impresión de que cada detalle ha sido cuidado para envolver al espectador en una fantasía oscura y encantadora. Y por el lado negativo, la ligera aunque persistente impresión de que a nivel de escritura, de guión, la película está bastante por debajo de sus espléndidas interpretaciones y su poderío estético.

No vamos a citar todas las pequeñas incongruencias, las continuas suspensiones de incredulidad necesarias para disfrutar plenamente de La forma del agua, porque, en cierto modo, sería algo mezquino. Del Toro ha construido de nuevo un meticuloso e hipnótico sueño, y lo más sencillo y satisfactorio es sumergirnos en él; y olvidarnos de que, en el mundo en el que desgraciadamente vivimos, los monstruos del fanatismo y la intolerancia no son tan fáciles de burlar.

