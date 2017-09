Hay algo (o mucho) de pretencioso en el hecho de, en vez de quitarle las capas a una cebolla con las manos, deconstruirla como si de un gran juego de ingenio se tratase, con algún tipo de artefacto invisible, en un juego de magia que imponga una maniobra exquisita, de esas que dejan la boca abierta pero el cuerpo frío. Eso es lo que sucede con La Cordillera, posiblemente el gran estreno de cine argentino de este 2017.

Sobraban galones: no sólo tenemos en frente a un Ricardo Darín enfrentándose a uno de sus papeles más icónicos y que no podía evitar comparaciones, el de Presidente de Argentina (“¿en qué parece a Néstor Kirchner en qué a Mauricio Macri?”, se pregunta uno más de una vez durante el film), en un momento especialmente crítico en el Gobierno argentino del mundo real (el Caso Santiago Maldonado; la lucha por el poder entre el macrismo y el kirchnerismo; la recuperación económica o no); sino también a uno de los realizadores más prometedores que ha dado el cine argentino en la última década, un Santiago Mitre que demostró solvencia en el tratamiento de los juegos del poder político y su relación con la clase llana, como quedó patente en las sensacionales El estudiante y Paulina, enfrentándose a un thriller aparentemente político que acabó estrenándose nada más y nada menos que en Cannes.

Pero al margen de todos estos rótulos de grandilocuencia que solo representan promesas y una gran presión por no defraudar, la película juega a un juego curioso: narra el viaje de Hernán Blanco, Presidente de Argentina, considerado como un Presidente invisible, poco mediático y de un magnetismo cuestionable, a una cumbre latinoamericana en donde se definirán las estrategias geopolíticas de los países. Blanco no sólo se enfrenta a un examen mediático especialmente difícil, sino que también tiene que gestionar problemas en el seno de su familia, derivados de complicaciones emocionales de su hija (interpretada por una fantástica Dolores Fonzi).

Esa especie de película bifurcada, con dos películas dentro de una sola (la del poder político y la de la gestión emocional de la vida privada), acaban dejando un relato aparentemente elegante y repleto de subtexto, a medio camino entre el thriller filosófico y el drama realista; pero sin embargo carente de conexión emocional con el gran público, que no se encontrará ni una cosa ni la otra, sino un film que habla sobre la sangre fría como mecanismo de gestión tanto del poder como de las emociones. Ese trasfondo de “película abierta” o de ejercicio que invita a la reflexión acerca de “las muchas caras de la moneda” o “las diferentes maneras de gestionar el poder” quedan relegados a una apuesta por los desenlaces metafóricos y las tramas débiles.

“Parece más el piloto de una versión más campechana y latinoamericana y con menor rigor político de House of Cards que un film que abre un debate real sobre las maniobras del poder político y/o emocional”

Mitre acaba desarrollando a medias todas las líneas narrativas de desarrollo: pierde conexión con el público, deja análisis vagos como resultado y acaba vadeando ante la presión de su primera gran producción internacional, desperdiciando por momentos a un reparto de campanillas para el cine argentino, dejando en un lugar narrativo testimonial a personajes que, sin embargo, sí tienen mayor protagonismo en la trama, como los que interpretan Érica Rivas y Gerardo Romano y una especialmente testimonial Elena Anaya que parece metida en el reparto para justificar la inversión de las productoras españolas.

La Cordillera parece más el piloto de una versión más campechana y latinoamericana y con menor rigor político de House of Cards que un film que abre un debate real sobre las maniobras del poder político y/o emocional.

La Cordillera