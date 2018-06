Se lo está tomando con calma Guille Milkyway. Hace un año hablábamos con él en una entrevista en profundidad en la que hablábamos de su visión del pop, de la escena, de Eurovisión, de su propio proyecto; y también prometía que la publicación de su nuevo álbum sería inminente. Sin embargo, nada de eso: en 2016 estrenó un primer single, en 2017 volvió a salir de gira y acabaría siendo profesor de una de las ediciones más exitosas de la historia de Operación Triunfo.

Este 2018 ha reactivado la gira y parece que ha puesto la última marcha de cara a la publicación del que será el sucesor de La Polinesia Meridional siete años después. Hace unas semanas presentó El Momento, y ahora hace lo propio con A T A R A X I A, una canción que baja las revoluciones de sus dos anteriores singles, de corte más disco, y en este incluso coquetea con una base que entremezcla aires trap y otros de canción melódica romántica que bien podría haber cantado Roberto Carlos o Julio Iglesias en los años ’70.

Mientras tanto, La Casa Azul seguirán pateándose España, formando parte del cartel de varios festivales de este verano; entre ellos, el Polifonik Sound de este fin de semana, el riojano Fárdelej, el gallego Atlantic Fest, el castellanoleonés Ebrovisión, el malagueño Oh, See!, la Ruta Firestone sevillana, el granadino Granada Sound y el Go Rural Festival de Jaén. El videoclip de la canción, realizado por Juanma Carrillo (habitual de otros artistas de Elefant como La Bien Querida) no es apto para menores de edad.

Trap melódico