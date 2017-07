Hace casi veinte años, desde el barrio de Avellaneda comenzó a sonar una de las voces que acabaría conquistando la cultura rock argentina años después: la de La Beriso, el mayor fenómeno de masas del rock argentino en la última década. Una banda que mantiene la querencia por las historias cotidianas, por la conexión emocional con su legión de público y que consiguió hacerse con una hueco histórico, siendo una de las pocas bandas que ha conseguir llenar el Estadio de River Plate.

Su nombre ya está escrito en la historia, y el fenómeno sigue erigiéndola como una de las bandas más importantes de su país, pero el combo liderado por Rolo Santori ahora tiene un nuevo objetivo: conquistar España, algo que pondrán en práctica dentro de unos días, cuando se presenten en Madrid (el sábado 29 de julio en la sala Moby Dick), Barcelona (el domingo 30 en la Razzmatazz 3), Burriana (el jueves 3 de agosto en el Arenal Sound), Cádiz (el viernes 4 teloneando a Robe) y Málaga (el sábado 5 en la sala La Trinchera).

Quedamos con Ezequiel Bolli (bajista de la banda), Javier Pandolfi (batería) y Jorge Gavilán (mánager) para hablar no solo del fenómeno en el que se han convertido, sino de sus objetivos con el mercado español pero también de honestidad, comparaciones y la cultura futbolera argentina llevada a todos los estamentos de la vida pública.

“Nosotros trabajamos para ser la mejor banda del rock: eso es lo que nos corresponde hacer”

Si tuvierais que explicarle a un español que no sepa nada de la banda cómo se dio el fenómeno de la banda, de llenar estadios para 60.000 personas, compartir escenario con los Rolling Stones, etc., ¿cómo lo explicaríais?

Ezequiel: ¡Cómo suena todo eso, qué suerte que tiene esa gente! (risas) Nosotros nos presentamos como una banda de canciones que viene hace 20 años haciendo un camino en el rock argentino, yendo paso a paso, avanzando a fuerza de trabajo y mucha voluntad.

En Argentina hicimos cosas muy grandes, pero ahora queremos hacer lo mismo expandiendo un poco: cualquier banda que quiera seguir estando activa y teniendo motivación tiene que tener un objetivo; y si bien en Argentina tocamos en el Estadio de River, y mucha gente pregunta eso de “después de River, ¿qué?”, en realidad hay un montón de cosas por hacer. Siempre que uno tenga las energías y las ganas de hacer crecer a la banda, seguir aprendiendo y seguir viviendo experiencias dentro del mundo de la música hay que plantearse nuevos objetivos; y el nuestro es salir de nuestro país y conquistar nuevos mercados.

El fuerte de la banda consideramos que son las letras, y por eso elegimos los países de habla hispana, y España es uno de los principales ya por una cuestión de referentes: nuestro cantante Rolo tiene como uno de sus máximos referentes a Andrés Calamaro, que en España es uno de los pilares básicos del rock en español. Tenemos ganas de empezar a venir con regularidad a hacer shows.

Ya estuvieron tocando por diferentes países de Latinoamérica. En el caso de España, ¿ven que hay hueco de mercado para una banda como ustedes?

Jorge: Hay que ir a los países para darse cuenta. Quizás desde Argentina hay una percepción diferente de lo que puede llegar a pasar. Allá, por ejemplo, nos llegan bandas como Extremoduro, Pereza, Marea, Enrique Bunbury… algunas más rockeras, otras menos, pero hemos crecido con mucho rock español en estos últimos años. Creo que hay que ir a los lugares a encontrar ese hueco de mercado.

Y en el caso de La Beriso, que es una banda que trasciende lo musical a través de la lírica y de la conexión de la banda con la gente, siempre tiene un mercado: simplemente hay que darse a conocer, hasta ahora no ha fallado en ningún sitio donde la banda ha ido, desde las provincias argentinas a los países donde hemos salido a tocar. Si entienden lo que la banda dice y la pueden ver en vivo, siempre habrá un mercado.

“Argentina está muy futbolizada: parece que si no te gusta algo tenés que estar en contra; cuando lo normal debería ser que si no te gusta, no lo escuchas: es el fútbol llevado a todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la música a la política”

Al margen de que en vuestros shows en España vaya a haber mucho argentino emigrado aquí, ¿les gusta esta idea de volver a ser una banda underground, de tener que ganarse uno a uno a vuestros seguidores?

Ezequiel: Sí, es muy bueno, es un “volver a empezar” que es muy sano. Te pone en una situación que hace mucho que no estábamos: la de salir a conquistar a un público; en Argentina salimos a reencontrarnos con un público, y si bien cada vez más gente viene a vernos, son los nuevos a los que damos la bienvenida a la vez que saludamos a los que llevan tiempo estando.

También esto nos sirve para saber valorar todo lo que nos pasa en Argentina y nos pone en perspectiva porque muchas veces dentro de esa vorágine, de 5.000 a 10.000 y después a 60.000 personas, de repente venís a España y tocás para 100 o 200 personas: es probar de las dos cosas al mismo tiempo, y ayuda mucho como terapia a la banda, como un cable a tierra.

De alguna manera, pase lo que pase con La Beriso, el nombre de la banda ya está escrito en la historia del rock argentino: son una de las bandas más masivas de toda la historia, y una de las pocas junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Soda Stereo, Los Fabulosos Cadillacs, Serú Girán, Bersuit Vergarabat, La Renga y Los Piojos, que tocaron en el Estadio River Plate. ¿Se sienten realmente un grupo que está marcando una nueva era en la cultura rock argentina?

Ezequiel: Nos cuesta bastante. Personalmente lo veo como una consecuencia del trabajo que hicimos: no nos sentimos en ningún lugar intocable ni arriba de ninguna montaña, ni mucho menos. El trabajo y la honestidad para hacer las cosas y la humildad para seguir aprendiendo fue lo que nos trajo hasta acá y no vamos a cambiar nuestra manera de ser.

Javier: Nosotros trabajamos para eso: para ser la mejor banda del rock. Eso es lo que nos corresponde hacer, después los demás nos ubicarán en los casilleros que quieran. Nosotros tenemos la tranquilidad de que las cosas las hacemos bien y con responsabilidad.

¿Y hay presión a la hora de trabajar en un próximo disco siendo un grupo con una repercusión tan multitudinaria?

Ezequiel: Seguro que Rolo, que es el que escribe las canciones, seguro que hay momentos en los que sí siente esa presión. Nosotros tratamos de que no la siente. Y no es que le decimos cosas vacías como “todo va a estar bien”, sin ningún fundamento. Simplemente Rolo sigue haciendo las cosas como las hacía cuando tocábamos para veinte amigos.

Javier: Lo hace porque le sale: no tiene fórmula.

Ezequiel: A veces puede estar dos meses sin hacer una canción y de repente en una semana le salen cuatro o cinco y son los ensayos más revolucionarios. Pero la gente siempre nos acompañó por hacer lo que nosotros sentimos, y no hacemos las cosas por gustar, no vamos a cambiar: ya sabemos que lo que nos sale es lo que le gusta y le llega a la gente. Si quisiéramos hacer algo a propósito para gustarles o generando una fórmula, no va a ser sincera. Esas canciones no están buenas y mueren en la sala y no llegan nunca a ningún disco. Estamos tranquilos de seguir siendo fieles a nosotros mismos.

Antes mencionaste a Calamaro, que canta en una de las canciones del disco que aprovechan para presentar, y de alguna manera es uno de los “ganchos” por los que puede haber un primer acercamiento con el público español. ¿Qué cosas dirían que tienen en común La Beriso y Andrés musicalmente?

Ezequiel: Tanto Andrés como nosotros hacemos un formato muy canción, de esa que sobrevive en cualquier formato y con cualquier abrigo. Para Rolo posiblemente sea el mayor referente a nivel compositivo…

“En la música está todo inventado, pero en las canciones no: Siempre va a haber historias personales y maneras de contarlas: las canciones son infinitas”

Al principio igual también lo era de Juanse de los Ratones Paranoicos, ¿no?

Ezequiel: Sí, de Juanse era muy fanático a principios de los ’90 pero más como banda de rock, fue el que le abrió la puerta del rock. Después, a la hora de escribir cosas encontró en Calamaro un tipo que hace canciones alucinantes; y nosotros consideramos que Rolo también hace canciones alucinantes. Que participe en el disco fue uno de los regalos que nos dio la música, un orgullo espectacular.

Hay una canción que está en el disco, Banda de moda, que tiene un tono bastante sarcástico, y en el que de alguna manera parodiáis a todos los que os consideran una “banda de moda”. ¿Hay mucha gente a la que le molesta que La Beriso esté tan arriba?

Ezequiel: Aparentemente sí. No sabemos si es mucha o poca: hoy con las redes el termómetro es difícil de saber…

Jorge: Hace un montón de años, en los conciertos de Argentina se cantaban canciones contra Soda Stereo [NdeR: se cantaba “Luca no se murió: ¡que se muera Cerati, la puta madre que lo parió!”, a favor del que era líder de Sumo y en contra del que fuera líder de Soda Stereo, fallecido hace menos de tres años], y para mí Soda Stereo es la banda más grande de la historia argentina y la más universal, y va a costar mucho alcanzarla. Para mí la meta de una banda tiene que ser llegar a todo el mundo, y Soda es la que más cerca de eso estuvo. Argentina está muy futbolizada…

¿Pero ahora hay cánticos en contra de La Beriso en los conciertos?

Jorge: No, pero muchas veces parece que si no te gusta algo tenés que estar en contra; cuando lo normal debería ser que si no te gusta, no lo escuchas. Y siempre pasó igual en Argentina con todo: el fútbol llevado a todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la música a la política.

Ezequiel: Debemos ser el único país del mundo que insulta a Messi. Sin querernos comparar con los logros que consiguió él, es algo similar: alguien que dice que Messi no juegue más en la Selección Argentina, ¿de mí qué va a decir? Te podés esperar cualquier cosa. Tratamos siempre de hacer oídos sordos, pero siempre con respeto.

“¿Por qué tiene nuestro éxito tiene que ser por “ocupar el lugar de Callejeros” y no que a la gente le gusta la banda y por eso nos vienen a ver? ¿Si Callejeros hubieran seguido adelante nosotros llevaríamos a veinte personas a nuestros recitales, entonces?”

Se habla de que después de ese ‘crack’ que hubo en Argentina con la tragedia en la sala República de Cromañón, que La Beriso acabó ocupando ese espacio de masividad dentro del nuevo rock barrial que estaba empezando a ocupar Callejeros. ¿Lo ven así? Las comparaciones entre ambas bandas no han parado, incluso en la manera de cantar de Rolo con la de Pato.

Jorge: Es que esto no es un campeonato, no hay que ganarle a nadie. No es que hay una sola banda que puede crecer en determinado tramo de tiempo. Puede haber 50 bandas tocando en River. No hay un campeonato mundial de bandas: en River podemos tocar Abel Pintos, el Indio Solari, La Renga o quien sea. Hay un montón de bandas para elegir e ir a ver.

Javier: ¿Por qué tiene que ser “ocupar un lugar” y no que a la gente le gusta la banda y por eso nos vienen a ver? ¿Si Callejeros hubieran seguido adelante nosotros llevaríamos a veinte personas a nuestros recitales, entonces?

Ezequiel: Incluso tiene hasta un punto gracioso eso de “ocupar un lugar”: muchos nos acusaron de que estábamos forzando el querer parecernos a Callejeros. Si hay algo que nos costó muchísimo fue justamente eso.

Jorge: En Argentina tampoco inventamos nada. No hay ningún Chuck Berry ni ningún Elvis Presley. Al final estamos hablando de bandas de rock and roll…

Ezequiel: Hace poco lo escuché a Wálter Giardino [NdeR: líder de Rata Blanca, la banda de heavy metal más internacional de Argentina] que decía: “en la música está casi todo inventado, pero en las canciones no”. Siempre va a haber canciones, historias personales y maneras de contarlas: las canciones son infinitas.

Luego, el estilo ahí está, como estaba hace años y estará dentro de otros tantos. A cada uno le movilizará uno o le enamorará un instrumento. Pero lo que es hacer canciones no se va a extinguir nunca, y cuantas más bandas haya contando historias, mejor.

¿Cómo diríais que ha evolucionado el género del rock barrial? ¿Hay relevo a la generación de La Beriso, Callejeros, El Bordo, La 25, Cielo Razzo, Las Pastillas del Abuelo…?

Jorge: Hubo un lapso en Argentina que coincide con cierto momento social y político [NdeR: el kirchnerismo] en el que parece que el rock se detuvo y que hizo que cuando salimos a tocar a distintos países muchos nos digan eso: “no vinieron más bandas nuevas de Argentina a tocar acá”. El vocabulario y la manera de tocar era demasiada local en los últimos años, y la manera de llevar la carrera adelante era inexportable. Creo que todo ese mensaje sociopolítico que muchas bandas portaron en esos años hizo que el modelo se detuviera.

A nosotros no nos molesta llevarnos los palos: creemos que es mejor que el disco lo edite un sello grande como Sony y que esté en todas las disquerías; como es mejor tener una buena seguridad y que no haya problemas en los shows…

Ezequiel: De hecho, en México las bandas-referente de Argentina siguen siendo Los Enanitos Verdes, Miguel Mateos, Vilma Palma… Como si no hubiera pasado nada en los últimos veinte años.

Jorge: Y al final esos artistas en Argentina es como si no existieran. También es que allá destruimos todo, no respetamos las trayectorias, y no creo que esté bien. Por eso todas esas bandas terminan siguiendo su carrera en el exterior y las argentinas no pueden salir. Es tiempo de cambio de concepto, y nosotros intentamos romper contra todo esto.

“El mensaje social y político de las canciones de La Beriso consigue ser neutral porque no es partidista: está en contra de todos”

En los últimos meses hubo algunos problemas a la hora de organizar conciertos de masas: muertos en el concierto del Indio Solari, problemas para conseguir permisos para La Renga… ¿cómo afrontáis vosotros el seguir tocando para grandes masas de público con los inconvenientes que eso conlleva?

Ezequiel: Si vos hacés las cosas bien no vas a tener ningún problema, no te van a poner un palo en la rueda. Cuando nos toquen en River nos pidieron hasta fotos disfrazados de cebras al lado del diamante más grande del mundo, pero lo hicimos.

Jorge: No nos molesta que nos pidan cosas, al contrario: nos gusta que me pidan cosas, no ridículas como sucede muchas veces; y no desde la persecución, sino desde la prevención. Hay un enfrentamiento contra el rock y la prohibición constante; pero cuando lo necesitan te llaman: que si tal concierto benéfico para tal inundación o tal enfermedad… Cuando nos reunimos la asociación de managers yo siempre les digo que dejen de ir a tocar para el gobierno. Si tocás para ellos después, ¿con qué cara vas a reclamarles cosas?

Eso Rolo se lo decía a Mario Pergolini, que tienen la máxima de no tocar en recitales pagados por los impuestos de la gente.

Jorge: Al principio sí que tocamos en algunas fiestas populares. También era el momento en el que arrancábamos, y te das cuenta de que no estás cómodo y que no está bien hacerlo de esa manera. Por eso en algunas fiestas posteriores a las que fuimos eran con entrada más barata de lo que cobramos habitualmente pero pagada por la gente, y no por los impuestos del consistorio público, sino apoyada por sponsors. Preferimos que el dinero que se iban a gastar en contratarnos a nosotros lo hagan para pagar escuelas y hospitales, que es lo que realmente hace falta.

Creo que en España pasó lo mismo a partir de la crisis: había montado un círculo vicioso en el que muchas bandas vivían de eso, era su circuito: en salas no llevaban a nadie pero tocaban en todas las fiestas de los pueblos. Y en Argentina también hay muchas bandas que viven de tocar en fiestas municipales. Y después ves a muchas de ellas escribiendo por Twitter sobre los problemas de tocar, cuando no se pueden enfrentar al gobierno porque cobran y viven de los shows para los que los contratan…

En el disco hay canciones como Realidad o Risas de pobre que sí tienen un discurso político. ¿Hasta qué punto dirían que es una temática importante dentro tanto de la lírica como del discurso colectivo de la banda?

Javier: Yo no sé si son canciones tan políticas como sociales. Sí, se habla de cuestiones como la corrupción, pero no es un posicionamiento partidista. Muchas veces parece que por criticar determinadas actuaciones estás a favor de un lado y en contra de otro.

Jorge: El gran desafío de Rolo es poder hablar de ese tipo de cuestiones sin que tenga una interpretación partidista. En Argentina al hablar de esas cuestiones parece que te estás posicionando y que no podés ser neutral, y La Beriso demuestra que se puede hacer de otra manera.

Javier: De hecho, cuando salimos a tocar a Chile o México te das cuenta que no está hablando ni siquiera de un país: la gente empatiza, siente que escribiste esa canción para ellos, son males endémicos que se viven en todo el mundo.

Ezequiel: Las letras salen porque Rolo es muy sincero a la hora de escribir: él sale a la calle y ve lo que está pasando, son historias que vivió o vio. Cuando las plasma en el papel es porque es algo que lo moviliza, que detrás de cada cosa siempre hay alguna cosa rara que no se termina de definir.

“Hay muchas bandas que viven casi exclusivamente de tocar en fiestas municipales . Si tocás para el gobierno, ¿con qué cara después vas a reclamarles cosas?”

¿Y cómo consiguieron mantenerse neutrales?

Ezequiel: Estando siempre en contra de todos.

Sois anarquistas, entonces.

Jorge: No. Es más una cuestión de ser buen observador, intentar que las cosas se hagan bien: nosotros tenemos que estar detrás del que haga las cosas bien y no tenemos que desear que les vaya las cosas mal al que no votaste. Si a él le va mal a mí me va a ir mal.

Ezequiel: Es como estar en el Titanic y reírte del capitán porque le pegó al iceberg.

Jorge: En Argentina pasa eso: termina de ganar Macri y ya estaba la mitad del país deseando que le vaya mal. Así es imposible avanzar.

Hay un par de canciones, como Whisky doble y Tres mujeres y ella que tienen un aire casi a la ranchera o ciertas formas del tango. ¿Hay una deriva en el sonido de La Beriso a coquetear con otros sonidos?

Ezequiel: Nos fuimos animando con el tiempo. El tiempo nos dio la soltura. Nosotros tratamos de estar siempre al servicio de la canción. Nos pasó con Amaneciste, que es solo piano y voz: estábamos en el estudio y Rolo se la estaba pasando al pianista para ver cómo se iba a grabar, y mientras el resto la escuchábamos les dijimos que tenía que grabarse así. Con Whisky doble quizás en otro tiempo le hubiéramos buscado la vuelta más rockera, pero ahora lo que pedía era acercarse a la ranchera; como Madrugada en discos anteriores nos pedía sonar a reggae.

“La Beriso es una banda que trasciende lo musical a través de la lírica y de la conexión de la banda con la gente”

Pero no es que se estén aburriendo del rock and roll…

Javier: No, para nada, jamás: ¡imposible!

Jorge: Hasta los Rolling Stones juegan con todos los estilos. O después Mick Jagger hace un disco y canta con Fergie.

Ezequiel: En el disco hay varios palos, aunque todos estén conectados por el rock. Son las canciones las que nos marcan por dónde tienen que ir, porque cuando forzás se pierde esa magia.

¿Qué vislumbran en el futuro? ¿Pueden adelantar algo?

Jorge: Estamos empezando a trabajar en una película por los 20 años de carrera de la banda. Con la idea de regrabar varios temas de los primeros discos que merecen una segunda oportunidad, con algunos invitados y el sonido actual de la banda.

Ezequiel: Y en paralelo Rolo está trabajando en canciones nuevas y poco a poco vamos sumando para cuando vayamos a grabar un nuevo disco. Pero sí que lo que tenemos más inmediato son los 20 años, los shows que tenemos en el Estadio Obras en Argentina y los que nos traerán a España dentro de poco de gira.

La Beriso