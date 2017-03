En estos tiempos de “fast talk” en los que el lenguaje escrito se ha adaptado a la inmediatez del formato tecnológico perdiendo parte de sus formas por el camino, es más importante que nunca cuidar la palabra. Mimando, estudiando y difundiendo la palabra en todas sus manifestaciones (oral, impresa o electrónica) es lo que llevan haciéndolo durante ya diez ediciones en el Kosmopolis. No por nada esta bien llamada “fiesta de la literatura amplificada”, que de forma bienal se celebra en el CCCB, es una de las citas literarias más versátiles y transversales del país.

Empezando por el final, sin duda será la actuación de clausura de PJ Harvey, el domingo 26 de marzo, la que más ruido mediático consiga. La cantautora británica estará recitando los versos de su libro libro de poesía The Hollow of the Hand con el que ya ha recorrido festivales literarios internacionales. Pero antes que eso durante los cinco días del festival habrá estopa literaria para todo tipo de públicos.

El programa arrancará el miércoles 22 con el primero de los tres paseos walserianos, con los que el festival rinde homenaje al escritor suizo Robert Walser en el centenario de su famosa novela El paseo (enmarcada en Barcelona). Por otro lado, el cineasta y escritor alemán Werner Herzog, una de las mayores figuras del llamado Nuevo Cine Alemán, dialogará con Paul Holdengräber en la charla Éxtasis y terror en la mente de Dios como parte de los Diálogos K, uno de los pilares de Kosmópolis.

En la sección Constelaciones femeninas, nueve autoras hablarán en primera persona de su experiencia como escritoras, de estereotipos de género, de maternidades subversivas (con la autora del libro del mismo título, la activista feminista María Llopis) y de luchas históricas. Se presentará también Women Writers in Catalan, un libro-catálogo con una selección de cincuenta escritoras contemporáneas que no te puedes perder, más diez escritoras clásicas que debes conocer.

Ecologísmo y distopía también tendrán su lugar dentro del programa en el apartado de La literatura del cambio climático, en el que, entre otras cuestiones, se debatirá la supremacía de la inteligencia humana frente al resto de animales. En esta sección Ian Watson, uno de los principales autores de ciencia ficción británicos charlará con Kim Stanley Robinson, el maestro de la climate fiction.

El frente de la novela gráfica estará representado por cuatro de sus máximos exponentes internacionales: Paco Roca, Rutu Modan, Fédéric Pajak y Zeina Abirached, invitados de la sección transversal Pensar en viñetas. No faltarán tampoco secciones populares del festival como el espacio editorial Bookcamp, en el que se refelexionará sobre el futuro de la literatura, que contará también con diversos talleres de creación de textos y de impresión; el Canal Alfa, el espacio dedicado al formato audiovisual o el espacio de intercambio y cooperación literaria, Literatura en Red, que este año conectará con el festival Neu! Reekie! de Escocia.

Parole, parole, parole… pero de las buenas.

Kosmópolis