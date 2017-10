Hay momentos que parecen los Oasis del Standing On the Shoulder of Giants alimentados por el Screamdelica de Primal Scream, y viceversa. Hay otros momentos en los que parece que se hubieran colado en el sonido de Mogwai para obligarlos a hacer rock and roll cantado. Otros en los que parecen querer aniquilar a pedradas la psicodelia, para erigir el nuevo rock and roll. Ellos mismos se definen como “un motor diesel lanzado sin piedad en la carretera de roca supersónica kraut casada con el espacio punk y drogada por pop sintético”. Todos tenemos razón.

Lo del trío francés Korto es algo completamente singular en su especie: rocktrónica, psycho and roll y kraut para carreras de motos que llegan con la quinta marcha puesta y una pose que va desde lo macarra a lo freak, sin parar de girar en círculos con la mano abierta.

La primera leche nos la llevamos nosotros, pero la compartimos con vosotros: la tirita para curar todos vuestros males es Hot Rocks, el single y videoclip de adelanto que estrenamos en exclusiva semanas antes de que se publique su homónimo álbum debut, el próximo viernes 17 de noviembre a través del sello francés Six Tonnes de Chair.

Korto