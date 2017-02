“A la gente ya no le interesa el rock: prefieren ver a Love of Lesbian o a C. Tangana”. No lo decimos nosotros, nos lo dijeron ellos hace unas semanas, cuando nos reunimos con Kokoshca para entender las claves del que es su hasta ahora mejor disco y uno de los cancioneros que coparon lo más alto de las listas de lo mejor del pasado 2016.

Pueden permitirse titulares incendiarios como ése: la banda navarra es uno de esos grupos que han iniciado un ascenso torrencial que comenzará a hacerse realmente efectivo con la presentación de Algo real, su primer disco para el sello Sonido Muchacho, este sábado 24 de febrero cuando pisen la sala El Sol con unos invitados ilustres, los barceloneses Mujeres.

Quedan un puñado de entradas a la venta (no te extrañe que cuando veas este post ya se hayan agotado)

