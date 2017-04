No están a la altura de Netherfriends, curioso e hiperactivo proyecto de Shawn Rosenblatt que ha publicado 22 discos en un año, pero lo de King Gizzard & the Lizard Wizard es de traca: desde que debutasen en largo en 2012 con 12 Bar Bruise, el septeto australiano confirma que es uno de los proyectos más productivos de los que hayan surgido en el rock en los últimos años, publicando dos álbumes por año tanto en 2013 como en 2014, 2015, 2016… y ahora, en 2017.

Y es que los de Melbourne tan solo un par de meses después de haber publicado Flying Microtonal Banana (su mejor entrada en las listas de ventas australianas, ubicándose en el número 2: toda una osadía para una banda de psicodelia progresiva y garage casi ritual), anuncian que el próximo 23 de junio publicarán a través de Heavenly la friolera de 21 nuevas canciones en el que será el segundo álbum de este 2017 y el más conceptual de todos: un Murder of the Universe articulado en tres capítulos, con varias canciones por capítulo.

De hecho, el tercer capítulo Han-Tyumi and the Murder of the Universe incluye seis canciones en sí misma y ya tiene videoclip para ir abriendo boca e ir aprendiéndonos los pasajes por si les da el venazo de tocarlas en directo en su presentación el próximo jueves 8 de junio en la sala Joy Eslava de Madrid dentro de la programación del Sound Isidro.

Reyes productivos