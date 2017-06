Llevan cinco años en silencio. Lo último que publicó Brandon Flowers fue un álbum en solitario, The Desired Effect, más intrascendente aun que aquel debut que veía la luz en 2010, Flamingo. Con The Killers, lo último fue Battle Born, un álbum especialmente noctámbulo, influenciado sobre todo por la banda sonora de la película Drive de Nicolas Winding Refn; además de que no faltasen a su cita anual con un género que les encanta: el de los villancicos.

Ahora, The Killers regresan. Y lo hacen con una canción que juega tanto con los aires del rock sinfónico de Queen como con las cavilaciones del funk-rock de proyectos como The Weeknd, tan en boga en los últimos años y con los que a buen seguro se encontrarán en alguno de los muchos festivales en los que el combo británico estará presente este verano.

La canción, un indiscutible hit de radio fórmula, forma parte de un inminente nuevo álbum grabado junto al productor Jacknife Lee entre Las Vegas y Los Ángeles, y que seguramente caerá en su próximo concierto en España, cuando protagonicen la próxima edición del Bilbao BBK Live el próximo mes de julio.

Si tú eres mi hombre…