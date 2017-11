Qué fácil y qué difícil debe portar el apellido Morente y querer dedicarte al cante flamenco: fácil, por lo que viene adherido, porque lo primero que habrá escuchado José Enrique Morente de su padre habrá sido un quejío que quebraba el alma y la alimentaba; y difícil, por lo complicado que va a ser para este joven cantaor tener que desarrollar toda su carrera con la comparación que le viene de base.

Sin embargo, y tras años madurando su propio cante, encontrando su propio hueco en el circuito, sin prisas y siguiendo las directrices que, según dice, le dictó su padre cuando comenzó a dar sus primeros pasos, aquel José Enrique Morente es hoy Kiki Morente, el (de momento) último eslabón de una de las sagas más históricas y superdotadas del cante flamenco; y acaba de publicar Albaycín (Universal, 2017), un álbum producido a pachas por su hermana Estrella y Juan Carmona ‘El Camborio’ y en el que profundiza en el cante más ortodoxo, en las bases del cante flamenco.

Nos sentamos con el pequeño de los Morente para hablar de este primer e icónico disco, uno de los más esperados en el flamenco desde que su padre se marchase.

“La mayor fuerza que tiene el flamenco es en su expresión más clásica y ortodoxa”

Recuerdo que tu padre decía que cantaba “por alguna extraña ley de la naturaleza”. Viendo que sus hijos también acabasteis cantando los tres parece que viene de la sangre esa naturaleza. ¿No pueden hacer otra cosa los Morente que no sea cantar?

La verdad que muchas veces lo pienso: ¿por qué no nos dedicamos alguno de los tres a otra cosa que no sea el cante? Pero qué verdad más grande que nos gusta el arte y la música por alguna extraña ley de la naturaleza. Tenía más razón que un santo mi padre cuando dijo eso.

Tú, de todos modos, ibas para guitarrista-tocaor y acabaste de cantaor. ¿En qué momento decidiste que querías cambiar?

Yo empecé a acompañar con la guitarra a mi padre, a mi hermana Estrella, me fui criando en los escenarios y siempre estaba en continua conexión con el cante… y la cabra tira para el monte. Llegó un momento en que empecé a tararear, a juntarme con amigos, a ver que a la gente le gustaban los sonidos que hacía… Y cuando me vio mi padre me dio su bendición y me apoyó sin problemas.

Llevas bastantes años cantando, de todos modos. Creo que los primeros registros son de 2009, aunque a partir de 2012 ya lo empezaste a hacer con mayor regularidad. Supongo que hubo ofertas de sellos… ¿por qué tardaste tanto en sacar disco? ¿Sentías que te faltaba madurez, querías buscar tu personalidad?

Sí que hubo ofertas, no te lo voy a negar. Ahora que el disco está en la calle pienso por qué he tardado tanto en hacerlo. No me arrepiento, pero es verdad que podría haberlo sacado antes. Yo quise tomarme mi tiempo, formarme bien, conocer bien el circuito y también mi personalidad como artista… Además, mi padre me dejó unas pautas y unos deberes; él tenía muy claro cómo sería bueno que fuese mi primer disco: me dijo que tenía que trabajar con la gente con la que acabé trabajando en el disco, por dónde tenía que tirar. Y el momento para poder hacerlo de esta manera era ahora. Quizá tres años atrás no hubiera salido tan bonito, tan redondo y tan fiel a lo que le prometí a mi padre como finalmente quedó.

Dijiste alguna vez que habías perdido un padre, pero también un maestro, un mentor. ¿En estos años has podido cubrir ese vacío de maestros, tienes nuevos aliados?

Sí hay mucha gente de la que aprendo, pero jamás podré cubrir esas horas de trabajo y de lecciones que podría tener con mi padre. No obstante, sí tengo en cuenta las que he tenido: son las suficientes para que yo pueda tirar hacia adelante sin necesidad de buscar nuevos maestros que ocupen su lugar.

En estos años, ¿alguna vez has pensado que hay momento a los que le podrías haber sacado más partido junto a él, haber aprendido más cosas?

Sí, pero es inevitable. Muchas veces cuando se pierde a un ser querido piensas ese tipo de cosas. Cuando uno es niño siempre tiene distracciones y momentos que suele pasar eso. Pero me quedo con los ratos que sí he echado, mis recuerdos están ahí.

“Muchas veces pienso por qué ninguno de los tres hermanos nos dedicamos a otra cosa que no sea el cante”

¿Qué cosas heredadas dirías que hay en tu voz? ¿Hay algo de su legado expresivo en tu garganta?

Yo de manera natural lo intento. Hay cosas que me salen solas, siempre intento “cantar por él”, porque es la primera voz que escuché y es algo que llevo de raza en mi sangre. Hay una marca de la casa que creo que compartimos los tres hermanos, y que viene inevitablemente de la manera de poner la voz que tenía mi padre.

El disco lo titulas como tu barrio, Albaycín, y se respira mucho aire, mucho flamenco de la calle. Creo que la última obra de tu padre trataba sobre la Alhambra. No sé si querías que hubiese una relación, como una cesión de testigo.

No me había parado a pensar en la posible relación de los últimos trabajos de mi padre con este primero mío. Quizás sí fui más consciente de la existencia de Sacromonte, que es uno de los discos más importantes de mi padre y uno de los que le tengo más estima; y ese Morente Sueña La Alhambra también respira mucha Granada. Pero yo quise reflejar más bien lo que yo soy, lo que es mi barrio y lo que he mamado de él.

Probablemente no haya un disco con tanto nombre fundamental de la historia del flamenco: Juan y Pepe Habichuela, Rafael Riqueni, El Camborio… No sé si va a volver a pasar, es un disco que ya sólo por los nombres, incluido el tuyo, puede pasar a la historia. ¿Te suma más presión esto?

La verdad es que me impone mucho y valoro aún más tener a esta suma de genios tocando para mí: hemos reunido lo mejor de la guitarra que puede tener el cante.

“Mi padre me dejó unas pautas y unos deberes: tenía muy claro cómo sería bueno que fuese mi primer disco”

¿Fue fácil convencer a toda esa gente?

Bueno, tú sabes que entre los Habichuela y los Morente hay como una hermandad, y una de las pautas que me dejó mi padre, como un guion escrito para mis primeros pasos, fue hacer un disco con ellos, que son como de la familia: guitarristas que siempre han estado cerca de nosotros, que o bien acompañaron a mi padre o bien me crié con ellos, escuchándolos.

A la hora de producirlo por un lado está tu hermana Estrella, y por el otro está el Camborio. ¿Buscabas un poco ese equilibrio entre lo doméstico y la modernidad que aporta un tipo como Juan Carmona?

Sí, en todo momento quería buscar ese contraste que dices. Lo hemos buscado y creo que lo hemos encontrado: Estrella supervisó la parte del cante clásico, más apegado a la ruta del cante; y Juan aportó esa frescura y esa manera de llevar la guitarra a una dimensión más cerca de la fusión.

Es un disco bastante ortodoxo. ¿Por qué querías mantenerte tan apegado a la tradición y no tanto al flamenco moderno?

Yo lo veo como una carta de presentación como cantaor: crear los cimientos de una carrera, comenzar a encauzar un camino primero como cantaor flamenco, y ya veremos más adelante si acercándome a otras cosas. Primero quería disfrutar del cante flamenco más puro y racial, y ojalá más adelante podamos poner el tejado en la casa y hacer otras músicas.

“Espero que guste a la gente flamenca, porque si no tendré que tirar para otro lado”

¿Crees que es el disco que un morentófilo podía esperar? Tu padre y tus hermanas siempre han coqueteado con la idea de reiniciar algunas cosas del flamenco más ortodoxo.

Puede ser que extrañe a mucha gente: sobre todo, tras haber vivido toda esa revolución que mi padre impuso al flamenco, donde llegó tan lejos con el tema de las fusiones. Pero creo que la mayor fuerza que tiene el flamenco es en su expresión más clásica, su ortodoxia. En mi casa el flamenco más primitivo siempre fue prioridad.

¿Cuál es el disco de tu padre que más te gusta; el que te ha formado más?

A mí me gusta mucho el disco de Lorca: es un disco que no se aleja del cante flamenco y me gustaría que a mí con los años se me vea más en ese contexto de cantaor que suena ahí.

Hay un par de temas, sobre todo en Flamencos o Tangos del Albaycín, que se nota más la mano del Camborio, que se acercan a ese sonido fusión de Ketama. ¿Te gusta esa vertiente; ves que puedes crecer por ese lado?

Mi trabajo es ser un explorador del cante, del flamenco antiguo más ortodoxo, y siempre intentando llevarlo a cabo a otros terrenos. Por supuesto me gusta mucho el color de esa música que nos han dejado los Ketama o toda la escena de fusión flamenca. Pero siempre de una manera muy natural, no me gustaría que mi flamenco sonase artificial en ningún momento.

En una entrevista dijiste: “ya le estoy viendo los pitones al toro”. ¿Está habiendo mucha crítica por parte de la gente que esperaba algo determinado del último hijo de Enrique Morente?

Estoy intentando llevarlo bien y sacar partido a las cosas, aprender de las críticas e intentar hacerlo lo mejor posible. Aparece de todo, pero de momento la mayoría de los que me escuchan aparecen con buena cara y ganas de ver cómo me desenvuelvo.

Leí en algún sitio que en la época del Omega querías ser bajista de una banda punk. ¿Escuchas músicas que son flamenco?

Lo de bajista me lo han dicho unas cuantas veces: mi padre me regaló un bajo en Reyes e intenté aficionarme un poco, pero al final acabé tirando por la guitarra en esa primera etapa. Siempre hemos estado codeándonos con otras músicas, nos hemos criado desde pequeño con músicas como el rock, el jazz, la música cubana… Son cosas que siempre nos han tirado.

“Me encantaría en algún momento hacer cosas cerca de la psicodelia o el rock. Me atrae muchísimo”

¿Te atraen movimientos como el que hace Soleá, con un proyecto más cerca del rock que del flamenco?

Me encantaría en algún momento hacer cosas cerca de la psicodelia o el rock. Me atrae muchísimo. Y viéndolo tan de cerca en el proyecto de Soleá creo que es algo que podría enriquecerme mucho: su contexto me empapa. Veremos si con los años acabo haciendo alguna cosa por ahí.

Muchas veces dijisteis que os encantaría planear un show conjunto entre los tres hermanos. ¿Sigue siendo la idea o ya ahora cada uno con su proyecto en solitario lo veis más lejos?

Creo que conforme los tres avancemos en nuestra carrera aparecerán más oportunidades para poder juntarnos y que el show que presentemos sea más rico, tenga más matices de cada uno, con su bagaje y su rodaje personal pero plasmado de manera colectiva. Sigue en pie esa idea, y ojalá no tardemos demasiado en ponerlo en común.

“Hay mucha gente de la que aprendo, pero jamás podré cubrir esas horas de trabajo y de lecciones que podría tener con mi padre”

Te juntas mucho con Juan Habichuela Nieto. No sé si es él el que te va a acompañar en los directos, como ya ha hecho en varias ocasiones; o si ahora que sacó su disco se complica.

Juan es como mi hermano: es mi compañero, mi amigo, tenemos un espectáculo juntos en el que estábamos trabajando, del mismo modo que tenemos otro proyecto conjunto. Pero ahora él ha sacado su pedazo de disco y tiene muchas ocupaciones y tendrá que llevarlo a cabo y presentarlo en directo. Y yo para mi disco y mi carrera también cuento con otros guitarristas, que son los que me acompañarán en la gira de Albaycín.

¿Sigues de cerca lo que hacen los nuevos flamencos, gente de tu generación como Rosalía, Rocío Márquez, el Niño de Elche…? Algunos como el Niño de Elche se denomina como “flamenco antiflamenco”. ¿Te parecen bien estas cosas?

Que cada uno haga lo que le dé la gana. Sálvese quien pueda, y que cada uno exprese lo que sienta, que cada uno haga su arte, me parece de escándalo.

¿Cómo te gustaría que crezca el disco?

Espero que me dé mi sitio como cantaor, y que me permita meter la cabeza en el circuito del flamenco: que ruede, guste a la gente. Espero que guste a la gente flamenca, porque si no tendré que tirar para otro lado (ríe).

