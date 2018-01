Casualidad o no, Donald Trump no quiso pasar por el aro de sentarse a ver la actuación que Kendrick Lamar, dueño y señor de uno de los mejores discos del año pasado (si no el mejor, el fantástico DAMN.), ofreció hace unos días en el entretiempo de la final de fútbol americano colegial de los Estados Unidos que enfrentó a los Alabama Crimson Tide y los Bulldogs de Georgia en Atlanta.

El Presidente de los Estados Unidos se hizo presente, pero decidió abandonar el estadio una vez finalizada la primera mitad del encuentro, perdiéndose no sólo el desenlace del partido (que ganaron los Alabama Crimson Tide), sino también la actuación que el rapero ofreció, y en la que interpretó un medley de canciones (concretamente DNA., ELEMENT. y HUMBLE.) de su último disco.

Hay que recordar que Lamar había hecho explícito su rechazo a las políticas y la figura de Trump (al que llamó “imbécil” en la canción The Heart Pt. IV) en entrevistas como la que ofreció hace unos meses a i-D, donde le dejó este recado:

“Las principales diferencias entre Obama y Trump son la moral, la dignidad, los principios y el sentido común. ¿Cómo puedes seguir a alguien que no sabe cómo acercarse a la gente, cómo hablar amablemente, con compasión y sensibilidad?”

No Kendrick, No Party