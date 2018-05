En la cerradura de Karol G ya no entra tu llave, pero sí la de Benzemá

“Mi cama suena y tu recuerdo se va / Pensaste que entré en depresión / Y yo viviendo pena /

Se enteró que estaba sola y me estalló el Instagram / Ahí vi un DM que escribió Benzemá”

En la cerradura de Karol G, con quien hablamos hace unos meses, ya no entra tu llave. Al menos eso es lo que canta la colombiana en su nuevo hit, que se suma a la nómina de otros neo-reggaetones de la artista latina como Pineapple, Ahora me llama o Hello, que beben de la facción más moderna del género, la de nombres como los de J Balvin u Ozuna.

En Mi cama vuelve a presentar un nuevo hit hipersexualizado pero que tras las críticas por machismo que recibió en canciones como A ella, ahora juega más con la ironía, el sarcasmo y la onomatopeya, como deja caer en el estribillo de una canción que a buen seguro sonará en todas las discotecas y chiringuitos de este verano: a ver qué tal os sale a vosotros el sonido de la cama de Karol G, que lanza un guiño al futbolista madridista francés Karim Benzemá hacía el final de la canción.

Reggaetón y somier