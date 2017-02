Juan Gómez Canca, o como todo el mundo le conoce, El Kanka, está de celebración. El próximo jueves 9 de febrero se subirá junto con sus inseparables Manín y Álvaro Ruiz a las tablas de una Riviera que hace días colgó el cartel de entradas agotadas. Se trata de la culminación a una carrera que comenzó hace una década y que se ha ido forjando a fuego lento, promocionada por el boca a boca y sustentada por unas canciones originales, socarronas y sinceras.

El concierto llega en el mejor momento de El Kanka, un año después de publicar su último y exitoso disco, De pana y rubí, donde el cantautor dio un giro a su sonido vistiéndolo con una sección de vientos latinos que a buen seguro lucirán como nunca en la sala madrileña.

Con motivo del concierto quedamos para charlar con El Kanka, que lleno de emoción y buen humor nos da un repaso a su carrera y debate sobre el estado de la nación (musical).

Notodo: Estás a una semana de tocar en La Riviera y a punto de agotar las entradas. ¿Cómo te sientes?

El Kanka: (Se ríe) ¡Pues muy contento, qué te voy a decir! Muy contento y con la sensación de que esto tiene que ver con la pechá de currar que nos hemos pegado; no concretamente para este concierto, que tampoco ha sido un curro extraordinario, sino que llevamos cuatro o cinco años de sacar un disco al año y muchísimos conciertos, giras muy locas. Mucho curro en general, en redes, intentando hacerlo todo lo mejor posible, trabajándonos mucho el show, y este concierto es como recoger un poco todo eso.

Para mí este concierto es concretamente el de la celebración, el de disfrutar. Por ejemplo, cuando hice la Joy Eslava hace dos años sentí que era más un reto que una celebración, para mí 800 personas en aquel momento era muchísima gente y teníamos que currar a saco para conseguirlo, y lo conseguimos después de mucho sudor y lágrimas, pero en esta ocasión no lo siento tan así.

La canción de autor no siempre es protestona y lánguida

NTD: Entiendo que cuando comenzaste a dar los primeros conciertos en el Búho Real lo de llenar una Riviera no era una meta, sino más bien un sueño.

El Kanka: Es que casi ni como sueño, eh. ¿Sabes qué pasa? Que aunque no te lo creas no estoy muy pendiente de ese tipo de cosas. Me da igual si es haciendo un Búho Real al día que una Riviera cada tres meses, yo al final lo que quiero es tener un sueldo de persona normal, una vida medianamente cómoda, lo que quiere todo el mundo, vaya. Estar tranquilo, tener las espaldas cubiertas y seguir trabajando de esto que me apasiona.

Sinceramente no he pensado nunca en hacer una Riviera, ni lo he soñado ni nada, yo voy palante. Sí que es verdad que lo de la Joy Eslava fue bien, luego hicimos dos días seguidos en la sala Sol y agotamos un mes antes, así que a mi manager se le ocurrió apostar por algo grande, pero que ni siquiera lo había soñado.

NTD: Bueno, pero este verano te has marcado un concierto en el ViñaRock con 20.000 personas.

El Kanka: Es muy loco (se ríe). De hecho, a mí me ha venido muy bien ese concierto porque yo en verdad soy tímido. Lo he tenido que superar por cojones porque tengo una profesión en la que no solo me tengo que subir a un escenario a cantar delante de mucha gente, sino que conozco gente todo el puto rato y al final tienes que socializar. A mí lo del Viña me imponía muchísimo, 20.000 personas son mucha gente, me veo muy chico con esa muchedumbre ahí, así que me vino muy bien, le perdí el miedo. Lo disfruté aunque estaba muy nervioso y a la hora de disfrutar más este concierto de La Riviera creo que me ha ayudado, porque después de 20.000 personas 1.800 son menos, no pasa nada, no me van a matar, vienen a escucharme (se ríe).

NTD: Además la gente estaban muy motivada, no es que estuvieran allí haciendo bulto.

El Kanka: Y no creo que fuera todo público mío, ni mucho menos, no sé si me conocerán a mí 20.000 personas. Bueno, supongo que sí, pero no creo que estuvieran todas metidas en el ViñaRock. Sí que había 2.000 o 3.000 a los que escuchaba cantar un poquito, pero sí que creo que había una gran mayoría de gente que no me conocía pero que estaba allí en ese momento y que conseguimos que durante la horita de show que hicimos se metiera dentro.

Es muy guay porque para nosotros es un filón que te cagas hacer mucho público y también la satisfacción personal de conseguir coger a 15.000 borrachos (que no olvidemos que es un festival al que la gente va a pasárselo bien y no a escuchar un concierto sentaditos) y hacer que lo pasaran bien. Yo tenía miedo, eh, que allí a Ramoncín le tiraron botellas (se ríe). Que me parece lamentable, a mí no me gusta Ramoncín, pero yo no le tiraría una botella.

No soy nada conspiranoico, pero a veces pienso que sí que no quieren que la gente piense

NTD: Es un público exigente.

El Kanka: Es exquisito, de alguna manera, porque es un público muy rockero, muy cañero, combativo y yo tenía miedo, pero qué va, creo que la gente entró y fue de puta madre, fue súper disfrutón.

NTD: Creo que una de las claves de tu éxito es precisamente la calidad de los conciertos.

El Kanka: Creo que sí, y me da mucha alegría, además, porque para mí el tema del directo es una de las cosas más importantes en un artista. Al final en el disco puedes hacer un montón de trampas, pero en el directo no. O sea, puedes hacer alguna, pero estás ahí y es más complicado. A cualquier artista que le preguntes te dirá que el directo es una de las cosas más enriquecedora. Es un contacto con el público, una comunión, un diálogo, donde tú defiendes los temas y el trabajo que has hecho con una energía especial.

Que hablen bien del directo de un artista es un motivo de orgullo, a mí que me digan de una banda o un cantautor que el disco está guay pero que el directo es un mojón… A mí me hundiría, sería lo peor que me pueden decir, prefiero que me digan que el disco es una puta mierda pero que el directo es bueno. Porque el directo es la verdad, la autenticidad, por eso nosotros nos lo trabajamos un montón.

Lo disfrutamos, improvisamos mucho pero es un directo que está currado porque somos conscientes que al final hay que tratarlo con importancia, tratar que el público participe, que sea una experiencia, provocar sensaciones. Le tenemos mucho respeto y es lo que más nos curramos, porque las canciones ya están en los discos y en internet, pero un concierto es otra cosa, un espectáculo, un show. Los nuestros no tienen pirotecnia, no aparezco yo bajando de un helicóptero, no es ese el rollo, pero con nuestros elementos intentamos darlo todo para crear una experiencia, que al final es de lo que creo que se trata.

NTD: ¿Entonces lo que hacéis que parece improvisado, está todo preparado al milímetro?

El Kanka: Depende. Quedamos los tres [NdR: El Manín, percusión y Álvaro Ruiz, Guitarra], que somos como “el consejo de sabios”, e ideamos el concierto. Yo en la composición ya hay alguna tontería que se me ha ocurrido y luego Manín y Álvaro hacemos los temas y vemos qué movidas podemos hacer. Luego, una vez que tenemos eso, en los primeros conciertos de la gira improvisamos bastante, y muchas de ellas se van quedando. A lo mejor un día yo improvisé no sé qué, el Alvarito me respondió y vimos que la gente se partía el culo, pues eso lo metemos.

Hay cosas que se van quedando, pero aun así a día de hoy cada concierto es un mundo, hay muchas cosas que se improvisan. Pero claro, nosotros tenemos unas giras muy locas y no podemos estar improvisando absolutamente todo. Me parece mucho mejor tener cositas pequeñas preparadas y luego improvisar sobre eso. Hay un margen que dejamos bastante fuerte: Alvarito es el más improvisador y el noventa por ciento de las cosas las hace él. Cuando acaba el concierto a veces le regaño y otras le digo que de puta madre (se ríe). Así vamos creando el show.

Si dijeran que mis directos son un mojón me hundiría

NTD: Ahora con siete músicos en el escenario será más complicado hacerlo así, no es lo mismo coordinar tres que siete.

El Kanka: Desde luego que no, pero también te digo que de alguna manera los tres ideamos la armadura del concierto y todo lo demás es sumar y enriquecer pero de una manera más de apoyo. Digamos que Manín y Alvarito son mis “músicos locos”, que hay que sujetarlos un poco porque son muy creativos, y el resto aportan solvencia y peso. Nosotros como grupo funcionamos así, yo un poco dirigiéndolo todo. Claro que si somos más gente hay que cuadrarlo todo más, pero siento que es relativamente fácil. Una vez que los tres tenemos el concierto montado es fácil añadir cosas, porque es una armadura muy bien puesta, muy sólida.

NTD: Entiendo que exista esa compenetración, porque desde hace años los tres os habéis pegado unas giras larguísimas por todo el país.

El Kanka: Una locura, y seguimos. La gira que tenemos este año empieza ya a coger forma y nos espera una buena. Aún haremos muchos conciertos a trío porque funciona muy bien y es muy versátil para hacer salas más pequeñitas, de 200 personas. En alguna sala más grande iremos llevando banda de cinco o de siete, según el momento. Pero sí, con el trío llevamos ya una cantidad de conciertos que no los puede contar todo el mundo, te lo prometo.

NTD: Y supongo que muchos de esos habrán sido en condiciones precarias, sin contratos, con impagos.

El Kanka: Al principio sí. A día de hoy todo está más que estructurado y legalizado, pero obviamente al principio haces lo que puedes. Es un poco difícil la situación del músico, y más en España, que no hay una vía como en otros países con ayudas y subvenciones. En Francia a los músicos les dan un dinero al mes, como un sueldo, si demuestran que tienes treinta o cuarenta conciertos al año. Es una manera de que los músicos entren por lo legal, lo veo súper bien. Algo así se tendría que hacer aquí, pero de momento nada. Y más allá de los temas legales hemos hecho conciertos de cualquier manera, en sitios donde el sonido era una mierda, donde incluso nos han tratado con la punta del pie, sobre todo al principio, ahora ya no.

Cuando empiezas no sabes, eres tu propio mánager, sólo quieres tocar y darte a conocer, estás súper ilusionado y te encuentras con situaciones de falta de respeto auténticas. Supongo que pasará en todos los lados, pero en la música pasa muchísimo.

NTD: En esa línea va el mensaje que dejas en los agradecimientos del disco.

El Kanka: Es algo así como: “Gracias a las dificultades que nos ponen los políticos, como el IVA, estamos haciendo músicos más resistentes a los golpes”. Sí, ciertamente, ahí ya se ve un poco el planteamiento. ¿Cómo es posible que tengamos el IVA cultural más alto de Europa? En ese sentido me da vergüenza ser español, el tener este IVA cultural sangrante o leyes como la Ley Mordaza, que atenta contra la libertad de expresión y eso nos afecta a los artistas, porque somos un colectivo que intentamos ser libres en la manera en que nos expresamos.

No soy nada conspiranoico, pero da la sensación de que tienen razón las personas que dicen que nos persiguen, que no quieren que estemos en la vanguardia y que la gente piense, que escuche las cosas que decimos y digan: “hostia, lo que este tío está criticando es verdad”. No me lo acabo de creer, creo que es una inercia, algo más inocente, pero a veces parece que tienen razón, que realmente estamos perseguidos o ninguneados a propósito.

Me gusta que mis letras sean sinceras, honestas, que hablen de mí

NTD: Te mencionaba antes los agradecimientos porque me parece una idea muy innovadora el meterlos en una pista de audio. Es como si pensaras el disco ya en formato digital, sabiendo que poca gente va a poder leerlos en el formato físico.

El Kanka: Algo de eso hay. Yo defiendo mucho el disco pero entiendo que en algún momento eso morirá. A mí me gusta, soy un romántico, disfruto escuchándolo mientras me leo las letras y de momento pienso seguir sacando discos, pero soy consciente de que el mundo está cambiando y lo digital se acabará imponiendo, obviamente, no soy gilipollas. No hace falta más que dar un vistazo alrededor y ver que es así. Entonces sí que hay muchas cosas que se están ofertando a nivel digital que mientras sean creativas y divertidas como lo de los agradecimientos pues me parecen guays. Me lo ha dicho mucha gente, y es algo que para mí era una cosa mucho más anecdótica y que iba a pasar mucho más desapercibida.

NTD: ¿Cómo fue la gira por Latinoamérica? Estuvisteis en México, Chile y si no recuerdo mal en Colombia ya por segunda vez.

El Kanka: En Colombia por tercera vez, México la segunda y Chile la primera. Yo odio los aeropuertos, pero a raíz de este viaje los odio mucho más, quiero vomitar en ellos (se ríe). Realmente las hemos pasado putas, nos hemos sentido muy mal, muy dejados de la mano de Dios, nos han tratado muy mal en según qué compañías y aeropuertos, hemos penado mucho. Pero lo que es la estancia en los sitios y los conciertos, que es a lo que vamos, eso es genial.

Yo estoy flipando con lo de Latinoamérica, porque es ya mi tercera visita: en la primera ya flipé, porque fui a Colombia y estuve en Bogotá donde toqué ante unas 300 personas, que está muy bien para ser la primera vez a 10.000 kilómetros de mi casa y siendo yo un artista underground español. Los 300 tíos cantando como putos locos. En general creo que en Latinoamérica son muy pasionales y en particular con la música; respetan mucho al músico, son muy fieles, muy intensos, un público muy guay.

Me llamó mucho la atención lo curiosos que son, que me conocieran no sólo a mí sino incluso a artistas que tienen menos recorrido que yo, como por ejemplo Pedro Pastor, que es un chaval de veintipocos años con un disco. Es un tío que a lo mejor va a México y mete a cincuenta personas, que está muy bien. Es un territorio a explorar, tenemos el mismo idioma además. Mi idea es hacer un poco carrera simultánea.

NTD: No eres el primero que me dice que ve mucha más curiosidad en el público de allí por lo que pasa en España que al contrario.

El Kanka: Es que es increíble. Me parece que tenemos que aprender de ellos. De verdad, lo digo con pudor, me da vergüenza que, ya no los consumidores de música, sino los propios músicos no sepamos qué se está haciendo allí. Es un error, porque hay cosas guapísimas. Yo ahora lo sé porque he ido, pero aquí no tenemos esa inquietud y ellos sí. Es una actitud súper guapa porque conocen un montón de cosas y nosotros nos lo estamos perdiendo. Es que es el mismo idioma, además, que entendemos todo lo que dicen, y musicalmente no es una cosa alejadísima, es muy comprensible.

NTD: Tu último disco, al tener un carácter más latino, habrá entrado mejor.

El Kanka: Sí, puede ser. Creo que el puntito latino siempre lo he tenido, pero en éste disco se nota mucho más en la producción, con el tema de los vientos. Es que el productor y arreglista de los vientos es un fanático de la onda de Rubén Blades, Willie Colon, incluso Juan Luis Guerra, rollo salsa pero bien hecha, que ahí los vientos son brutales. Él es muy consumidor de ese tipo de música, como yo, y se nota en el disco un montón. Pero a mí el rollo latino siempre me ha molado, escucho más música de allí que de aquí, la verdad. En mi casa se ha escuchado de chico, yo luego lo he seguido perpetuando con cosas más modernas y se tiene que notar, claro. Pero tienes razón, en este disco se nota un poco más e igual ha sido una puertecita.

NTD: No sé si te lo habrá dicho alguien más, pero hay ciertos arreglos que recuerdan mucho a ciertos detalles de la última época de Extremoduro o de Robe en solitario.

El Kanka: ¿Sí? A mí me encanta Extremoduro y el Robe. Bueno, sí que me lo han dicho de un tema, Para quedarte, que me lo han comparado mucho con ese rollo. Y es verdad que es una canción “atípica” que tiene una armonía bastante sencilla, parecida a las que hace Robe, que son muy clásicas. Es verdad que armónicamente y melódicamente se puede parecer al rollo Extremoduro de la última época, el de La Ley Innata, esa onda. No debe ser casual porque me encanta, soy fanático suyo, de los primeros grupos o quizás el primero que me explotó la cabeza y me cambió la perspectiva. A día de hoy lo que hace Robe me gusta mucho.

NTD: Ahora parece que se ha creado una escena de nuevos cantautores, si quieres llamarlo así, con gente como Rozalén o El Niño de la Hipoteca. Además parece que sois todos muy amigos entre vosotros.

El Kanka: Sí, pero me parece que es algo que ha pasado en todas las épocas, no sólo en la música, por ejemplo las corrientes como el surrealismo, con la Generación del 27, esas cosas. Ha habido siempre grupos que compartían una estética o una manera de hacer las cosas. Me parece lógico, porque a mí me gusta hacer canciones y me gusta consumir canciones también, así que si de repente yo me encuentro con El Niño de la Hipoteca en un concurso en Elche, que fue cuando lo conocí, y veo lo que hace, me empieza a enseñar canciones, pues es inevitable que yo aprenda de eso. Es inevitable, los humanos aprendemos por imitación. Si yo conozco a Rozalén y El Niño de la Hipoteca me conoce a mí, pues al final se conocen entre ellos, nos escuchamos entre todos y aprendemos los unos de los otros.

En el ViñaRock conseguimos que 15.000 borrachos lo pasaran bien

NTD: También pertenecéis a una generación donde se empieza a romper la imagen asociada al cantautor.

El Kanka: Esto es una opinión mía muy personal, pero creo que es así completamente, que de verdad se está rompiendo y está llegando al gente, al público. Es una cosa absurda que pasa o pasaba en este país, porque tú le dices cantautor a un yankee y piensa que es la polla, piensa en Bob Dylan, Jack Johnson o Bon Iver, gente que está haciendo cosas conceptuales guapísimas. No sé, creo que se entiende de otra manera y aquí es como una cosa antigua, letras muy largas, canciones protesta y de desamor con melodías lánguidas, y no es necesario nada de eso.

Yo he consumido música de ese estilo, como Silvio Rodríguez que me encanta, pero no tiene nada que ver con lo que hago yo, que está más relacionado con la música que se hace hoy o con la fusión incluso, porque hoy en día a golpe de clic tienes acceso a la música de Pernambuco, y eso quieras que no nos ha cambiado a todos. Creo que todo eso ha coincidido con la ruptura de la imagen de cantautor como algo tranquilo.

NTD: De hecho, tú coincidiste en un concurso de cantautores con Mikel Izal, y mira dónde está ahora.

El Kanka: Es que Mikel sigue siendo un cantautor, las canciones las hace él. Es verdad que ellos funcionan mucho como banda y me consta que los músicos están encima y participan en el proceso de composición. Pero yo he sido el vecino de abajo de Mikel y he visto cómo compone, era un tío que era un cantautor más al uso, digamos, pero le empezó a explotar la cabeza escuchando a Vetusta Morla, Love of Lesbian y toda esta gente y se tiró a componer en esa onda. Dijo: “no me interesa que me vean como a un cantautor, quiero ser un grupo de pop, buscarme un batería, un bajo y hacer pop”. Pero en el fondo no deja de ser un cantautor, y seguro que si se coge una guitarra y te canta un tema se defiende, porque son canciones de un tío que sabe hacer canciones.

NTD: En tu caso, las letras de tu último disco si tienen ese componente de mirar más hacia dentro que hacia fuera.

El Kanka: Creo que en los dos últimos miro más para adentro y en el primero más para hacia fuera. No sé, me parece que me he hecho mayor (se ríe). En el primer disco había canciones que había compuesto con veinte años. Al final yo voy componiendo lo que me apetece, lo que me sale de dentro y a día de hoy me cuesta mucho más trabajo hacer canciones como Refunky, que no dice nada pero es muy divertida y vacilona, de hecho en los conciertos siempre la tocamos.

Ahora necesito decir algo más, creo que estoy jugando un poco con el tema de la honestidad en las letras porque me siento más cómodo; pero lo mismo mañana me da un aire y hago temas como los de Alaska (se ríe). A día de hoy me gusta más sacar cosas más sinceras, que hablen de mí. Creo ha tenido que ver también con un proceso mío de evolución personal, de trabajar con mi propia psicología y sacar cosas para fuera como método de catarsis. Incluso los temas nuevos que estoy componiendo tienen que ver más con eso que con lo el primer disco, que eran canciones más chorras, más caricaturescas.

Sea tocando en el Búho Real o en La Riviera quiero llegar a tener un sueldo de persona normal

NTD: ¿Se conecta mejor con la gente cuando se le habla así?

El Kanka: Sí, es posible. De alguna manera me parece que hay muchas canciones antiguas con las que la gente se identifica y les parecen súper divertidas pero creo que lo hacen de manera más profunda con las últimas composiciones.

NTD: Vamos a acabar hablando del concierto de La Riviera. ¿Alguna sorpresa?

El Kanka: ¡No te lo puedo decir! (Se ríe) Habrá de todo. Obviamente es un concierto muy importante, no voy a inventarme ninguna cosa loca, tiraré de cosas que he hecho pero sí que habrá muchos invitados y cositas que no solemos hacer en directo que las vamos a incorporar. Además hay una banda gigante para lo que suelo llevar, un poco de escenografía. Va a ser un concierto grande con todo lo que supone, no menos de cinco invitados especiales y sorpresa. Es y va a ser una celebración, una fiesta para celebrar todo el trabajo que tenemos a las espaldas y lo bien que ha ido este último disco y de que estemos afortunadamente dedicándonos a esto y que haya mucha gente que le apetece meterse en mi película.

Gira :

09.02: Madrid. La Riviera

18.02: Santa Cruz de la Palma. Teatro Circo de Marte

03.03: Arrabal del Portillo (Valladolid). Los conciertos de La Estufa

10.03: Zamora. La cueva del jazz

17.03: Badajoz. Sala Mercantil

18.03: Écija (Sevilla). Sol’s Festival

24.03: Almería. Teatro Apolo

20.04: Sant Antoni de Portmany (Ibiza). SDL Ibiza Festival

28.04: Villarrobledo (Albacete). Viña Rock

19.05: Barcelona. Sala Apolo

02.06: Sevilla. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

05.07: Barbate (Cádiz). Festival Cabo de Plata

20.07: Medina del Campo (Valladolid). Estadio Municipal

28.07: Isla Cristina (Huelva). IslaGo! Music Festival

03.08: Adra (Almería). The Juerga’s Rock Festival

