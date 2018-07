“La diva pop del futuro rompe los géneros y los canta todos”

Me imagino a Kali Uchis cantando en una especie de pecera de nunca jamás, en un estudio sin paredes, pero con mosquitera (una muy grande y que abarca mucho espacio) y muchos inciensos alrededor,que se mezclan con otros humos (el de la marihuana, el de una máquina de humo, el del vaho de la humedad) y las gotas de sudor que caen del techo. Tiene pinta de estar vestida en una especie de pijama de seda, y de decidir casi con el aterrizaje del impulso cómo será la siguiente canción, qué impronta va a imprimirle a cada una.

Esa es la imagen que se me aparece cuando suena cada una de las piezas de Isolation, un esperado álbum debut que no solo no desmiente el hype, sino que, aunque el gran mainstream (el que nos pone tres veces por hora el No vaya a ser de Pablo Alborán, y no su After the Storm) no se haya enterado, está llamado a revolucionar muchos de los registros que hoy día triunfan tanto en el circuito comercial como en la facción más fundamentalista de la música alternativa.

Hasta su llegada, no existía ninguna artista en el universo pop que sea capaz de sonar a la heredera de Amy Winehouse, a la hermana mestiza tanto de Lana del Rey como de Daniel Caesar, a la reggaetonera del futuro, a la aliada perfecta de aquellos que ven en el reggae una vía para el nuevo soul-pop, a la rehabilitadora doméstica del grano r&b y a ser la principal candidata con ese debatido trono de futura diva latina para cantar en la SuperBowl o encabezar el cartel de un futurible Coachella.

El mismo espacio que Shakira no ha sido capaz de conquistar y que parece que ni Camila Cabello ni Becky G ni Anitta ni Karol G van a ser capaces de toserle a una Kali Uchis nacida a principios de los años ’90 en la Colombia bombardeada por Pablo Escobar, pero formada artísticamente con esa percepción de lo mestizo, entre la poesía urbana y la sensibilidad del r&b de autor, puertas adentro de su habitación.

No existe ni una sola artista con una sensibilidad y una capacidad tan transversal de permitirse, en tres cuartos de hora, licencias tan kamikazes como coherentes en su álbum debut. Kali Uchis lo consigue en Isolation. Quizá no eran necesarias quince canciones (y mucho menos en la era de la urgencia, los singles y la muerte del formato largo) para el llamado a ser uno de los álbumes del año, pero nadie le manda.

Ni siquiera cuando decide arrancar con una bossa nova vaporosa (Body Language), cuando resignifica el Sonido Miami con un reggae con guitarras heredadas de Black Keys (Miami), cuando juega a ser la nueva diva mestiza de la música de estándares, como un relevo natural e inesperado de la Amy Winehouse de Frank (Flight 22 o Feel Like a Fool y Killer, con ese grano a los Dap-Kings de la Amy de sus últimos días), pero también cuando entremezcla cadencias reggae con soul-hop (Your Teeth in My Neck o ese hit en spanglish ya conocido, Tyrant, en el que incluso suena a la Beyoncé de Dangerous in Love).

Pero tampoco cuando viaja a órbitas psicotrónicas (Dead to Me), cuando deconstruye un reggaetón galáctico y del futuro (Nuestro planeta, su única canción entera en español), cuando se acerca al C86 y al riot nuevaolero, como si Cindy Lauper hubiese sido una Bikini Kill (In My Dreams), encuentra el groove tanto cuando orbita por cadencias fumonas (Gotta Get Up) como cuando mira hacia las galaxias de la Motown de pasado mañana (Tomorrow o la indispensable After the Storm, que suena a canción del año).

La diva pop del futuro rompe los géneros y los canta todos. Y qué bien suenan.

