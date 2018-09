Tras cuatro años de silencio discográfico, desde que publicasen el espectacular Brighter que los llevó a menearse por escenarios como el del Sónar, el Primavera Sound o el Low Festival, los valencianos Jupiter Lion han decidido ‘perder con gravedad’ para volver a ganar. No lo decimos nosotros, lo dice el título del que será su tercer álbum, We Will Lose Gracefully, que publicará el sello BCore dentro de unas semanas.

Un álbum que, como cada movimiento de los levantinos, hay que tratar más como una suerte de sala de máquinas en movimiento: tan cerca del rock industrial como de la maquinaria pesada alemana de la escena kraut de los años ’70, en este nuevo ejercicio abren si cabe más su noción experimental, llevándonos indistintamente por el lado más jazzy o el más hardcoreta, permitiéndose tics propios del post-punk o del rock experimental, pero siempre sonando a Jupiter Lion.

Así lo demuestra la canción que da título y que sirve como cierre del disco: más de seis minutos de ingravidad lacerante, que expande aún más el universo sonoro del combo levantino y que estrenamos en exclusiva en Notodo, un día antes de que llegue a plataformas digitales; y dos semanas antes de que se publique oficialmente el disco, el próximo 5 de octubre.

Jupiter Lion