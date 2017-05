En pleno momento de crisis de The Strokes, sus miembros decidieron abrir caminos paralelos para no matarse entre sí. El combo neoyorquino sigue en activo, pero todos están entretenidos en un serial de proyectos en musicales personales. Los que más visibilidad obtienen son Albert Hammond Jr., que lleva publicando álbumes bajo su propio nombre desde 2006, cuando vio la luz aquel Yours to Keep; e indudablemente, Julian Casablancas, cara visible y frontman de una de las bandas de rock más icónicas del siglo XXI.

Casablancas ha empezado dos veces: primero, cuando en 2009 publicó aquel Phrazes for the Young que dejó muy frío al público tras tanto bombo y platillo acerca de lo que podía suponer aquel material; y segundo, cuando decidió armarse una banda para la ocasión, en lo que dio por llamar Julian Casablancas + The Voidz, con el que publicó hace tres años Tyranny, posiblemente el mejor disco de un stroke en paralelo a su formación.

Aquel disco, en el que mantiene la genética sonora de sus proyectos, aportaba una dosis de experimentación, electrónica y rock metido hacia adentro. Y los que pensaban que aquello era un capricho momentáneo, se equivocaban: hace unos días, Jeramy ‘Beardo’ Gritter, guitarrista de The Voidz, confirmó en una entrevista radiofónica en el podcast Gear Friends que hay álbum nuevo en camino.

Su fecha de publicación orientativa será “entre los últimos días de 2017 y los primeros de 2018”, con el que puede ser uno de los últimos grandes discos de este curso, uno de los primeros grandes discos del siguiente, o el gran chasco de una u otra temporada, respectivamente.

Estamos trabajando en ello