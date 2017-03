Tiene que ser complicado ser músico y que nadie te conozca si has sido capaz de componer algunas de las canciones más escuchadas de los últimos años: estar en el supermercado y que suene una de esas melodías que se te ocurrieron en mitad de la noche; o estar en una discoteca y ponerte a bailar casi por sorpresa uno de esos hits que está universalizando alguien que no eres tú, aunque lo hayas compuesto.

Supongo que esa pena a Julia Michaels se la ha ido rápido cuando llegó el correo con la liquidación de royalties y derechos de autor y te das cuenta que tus canciones superan los 8 billones (sí, con “b” de “Bieber”) de streams en todo el mundo y la friolera de 50 millones de canciones vendidas en todo el mundo.

LA NUEVA SIA

Solemos pensar que los que componen los grandes hits son señores encerrados en un estudio, que se las saben todas, que han dado con una fórmula que, nos guste o no, nos va a hacer pasar por el aro y cantaremos el hit planetario que pongan de moda. Pero no es así. O no siempre. Y Julia Michaels ha demostrado en los últimos años que, aunque apenas tenga 23 años y haya publicado a los 17 y a los 19 años dos álbumes que han pasado de puntillas por el Olimpo de la intrascendencia, su categoría y valía como hacedora de canciones es innegable.

No es raro ni seremos ni los primeros ni los últimos que hablemos de la californiana como “la nueva Sia”: si la australiana había compuesto algunos de los grandes hits de Rihanna, Beyoncé, David Guetta, Alicia Keys, Kylie Minogue o Flo Rida; Julia Michaels se ha agenciado la canción que rompió todos los records, Sorry de Justin Bieber, pero también la Good for You que popularizó Selena Gomez con A$AP Rocky, Love Myself de Hailee Steinfeld, Fire Starter de Demi Lovato o Miss Movin’ On para Fifth Harmony entre una tunda de canciones planetarias que la han convertido en un suceso invisible… hasta ahora.

ESTE ES MI MOMENTO

Ya lo dijo Rosa Benito en su día en el plató de Supervivientes, y ahora Julia Michaels se ha ganado repetir la icónica frase de la cuñadísima de La Más Grande: le toca tirar, ser protagonista, repartir fuerte, abrir juego.

Primero, a modo de tanteo por parte de la industria discográfica, se le dio espacio a la rubia siendo la vocalista de algunos de los últimos éxitos de símbolos de la EDM contemporánea como Zedd y Kygo, y el resultado fue prácticamente inmejorable: las millones de reproducciones de las canciones y hasta su participación en el acto de cierre junto al noruego de los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro la posicionaron como una cara buscada en internet, uno de esos “nombres pop” que descubrir, una diva en potencia.

Pero su momento real llega ahora: su fichaje por Republic Records proyecta en el horizonte un EP que verá la luz casi de manera inminente y de la que se ha puesto en circulación un primer single adelanto que ya está comenzando a conquistar las radiofórmulas, aunque no haya obtenido la categoría comercial de algunos de sus éxitos más universales, en boca de otros, claro. En cualquier caso, Issue comienza a sembrar semilla en una carrera en ciernes por explotar.

¿A QUÉ SUENA?

Es difícil valorar el sonido de su proyecto en solitario por apenas un single. En principio, y dada su trayectoria como compositora de un patrón de artista urbano y radioformulero, su conexión con el pop de masas y la raíz neodance que inunda los circuitos comerciales es evidente; pero escuchando Issue no es raro que nos recuerde a esa facción retro y vintage del sonido de Meghan Trainor.

Asimismo, Michaels no suele rendir pleitesía a las grandes divas pop, explosivas y omnipresentes. Sus modelos de conducta y sus artistas favoritas son, sobre todo, Fiona Apple, Laura Marling o Missy Higgins, artistas más cercanas al pop de autor con ciertos aires alternativos o neofolk; que junto con el imaginario indie mainstream de proyectos como The Fray o Paramore, que consiguieron trascender el terrario alternativo con temas conocidos por todos, entran dentro de ese ramillete de influencias que veremos si tienen cabida o no en su inminente EP.

Julia Michaels