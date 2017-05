Fue llegar y besar el santo: Juan Taratuto debutó como director con No sos vos, soy yo hace trece años, y cosechó excelentes críticas y un sonado éxito de taquilla. No fue la única vez: comedias como Un novio para mi mujer o ¿Quién dice que es fácil? lo posicionaron como un gran exportador de la comedia argentina a todo el mundo.

Tras explorar otros caminos como el cine documental (el cortometraje Fallas de origen), el drama (La Reconstrucción) y el melodrama (Papeles en el viento), el cineasta argentino encontró en su segunda alianza con los protagonistas y guionista de Un novio para mi mujer uno de los más grandes fenómenos cinematográficos en Argentina.

Me casé con un boludo fue el año pasado la película más vista de su país y un fenómeno que la colocó como una de las tres más vistas de la historia. Ahora, la película se estrena en España el próximo viernes 26 de mayo. Nos reunimos con Taratuto para hablar de ella, pero también de la comedia como género y de las claves del éxito de su cine.

Notodo: Me casé con un boludo llega con varios avales, batió varios records en Argentina: la que se estrenó con más copias, la segunda en pasar el millón de espectadores, una de las tres más vistas de la historia… ¿Esperan que en España se repita el fenómeno?

Juan: Por un lado, sí: siempre quiero que la película sea vista por la mayor cantidad de gente posible. Cuando se estrenó aquí No sos vos, soy yo y tuvo relativo éxito me abrió muchas puertas para que muchas de mis siguientes películas se pudieran estrenar; y espero que Me casé con un boludo también sea una película muy vista y nos permita volver a hacer cosas con España y a que el distribuidor le vaya bien.

NTD: Hay varios guiños muy argentinos; incluso en la parte de los cameos hay cosas que solo los argentinos pueden entender. ¿Tienes miedo de que haya quien se pierda en España con algunas “bromas argentas”; o intentaron cuidar esos detalles para que sea una película de vocación internacional?

Juan: No son guiños buscados. Son cosas que se han dado de forma natural. Y cuando iban apareciendo decidimos no condicionarnos: uno no puede hacer una película para todos los espectadores. Sin embargo, hace unos días vi la película en un pase en Barcelona con mucho público español y funcionó muy bien. Yo creo que el 99% de las situaciones se entienden, aunque haya alguna nota que no y alguna cosa que pasa desapercibida; pero el fondo de la película y la temática y los diálogos en sí son bastante universales.

NTD: El éxito en tu caso ya pasó con varias películas, como No sos vos, soy yo, Un novio para mi mujer… ¿Sientes que tus películas consiguen sacar a la gente de la casa, acercar el cine a quienes habitualmente no van?

Juan: La verdad es que he tenido suerte. No me da lo mismo que vaya o no la gente a ver mis películas. Pero eso no quiere decir que busque el éxito o que conozca la manera de asegurárselo: no existe esa manera. Sí que creo que las películas que hago tienen una honestidad y una verdad en las que la mayoría de la gente se puede identificar y pueden sentir que están contando una historia cercana a la suya o se está hablando de temas que les resuena de algún lado. Y eso provoca un boca a boca que hace que las pelis funcionen.

NTD: Estuviste unos años algo separado de la comedia: tiraste por el drama, la publicidad, el documental, el melodrama, una película por episodios… ¿necesitabas respirar del género, no querías que se te encorsete?

Juan: No fue algo premeditado pensando en una carrera como director, si existiera tal cosa; no tenía en mente eso. Simplemente fueron películas honestas según el momento que yo estaba viviendo, según mis necesidades emocionales, mi sensibilidad de ese momento o los temas que a mí me importaban. Sobre todo La Reconstrucción y Papeles en el viento fueron la consecuencia de dos pérdidas en mi vida: fallecieron con muy poco tiempo de diferencia mi madre y mi padre, y eso te hace ver un mundo distinto, descubres cosas que no sabías, te hace crecer, que aparezcan fantasmas, ves la vida de otra manera. En ese momento necesitaba hacer cine ligado a esos mundos y esas temáticas: no tenía la cabeza para hacer ficción de comedia, tenía una oscuridad que ensombrecía todo lo que escribía y todo lo que pensaba. Esas películas son fieles a ese espíritu.

NTD: ¿Crees que la comedia está infravalorada por la crítica o por las élites de las industrias cinéfilas?

Juan: Puede ser… Me encantaría ganar Cannes todos los años, pero no tiene que ver con lo que yo sé hacer. El prestigio es un lugar ficticio. El éxito de una película medida en público es algo tangible, real. Del mismo modo que hay miles de películas que fracasan comercialmente y son obras maestras: no quiero decir que la única vara de medir sea el público. Pero creo que la crítica valora ciertas cosas del lenguaje cinematográfico en las películas, que yo también lo valoro y lo veo, que la comedia no lo permite: la comedia está basada en la actuación y en los textos o el humor físico. Y en eso la cámara o el director, su capacidad está puesta en crear una situación lo más verosímil posible; y no un relato cinematográfico en la que la cámara cuenta cosas por sí misma. Pero bueno, es así, y no entro a luchar con eso.

NTD: De alguna manera la película reflexiona sobre esa idea de que “la vida es un gran escenario” donde vamos interpretándonos según el contexto y la situación. ¿Trabajaron con algunos leitmotivs concretos para que haya un fondo más reflexivo y que no sea solo “una película que hace reír”?

Juan: El disparador de la película es justamente el que vos decís: la idea y las comedias que nos gustan tanto a los actores como al productor o al autor tienen que ver con eso, con la comedia como herramienta para contar algo más. Ese es el cine cómico que nos interesa.

NTD: Vi algunas críticas de la película en la que remarcan la supremacía del amor sobre el humor. ¿Lo ves así, es una comedia romántica con más peso romántico que cómico?

Juan: Creo que el error es pensar que uno arma un guion poniendo en la balanza un porcentaje de ingredientes de una cosa o de otra. Se cuenta una historia que puede ser que tenga más peso una cosa que otra, pero es porque sentíamos que era lo mejor para contar esto que me comentabas sobre ese disparador y ese trasfondo del que hablábamos recién.

NTD: Hay mucho de parodia, ironía y sarcasmo sobre el mundo del espectáculo. ¿Conociste a algún actor del perfil de este Fabián Brando? ¿Cuánto hay de documental? ¿O es un rompecabezas de ideas?

Juan: Es una especie de Frankenstein de ideas. Es un estereotipo. Pero en Argentina no existen ese tipo de actores de cine. Podría parecer en algún momento a algún actor de televisión que se ve mareado por el éxito repentino y que dos años después desaparece del mapa, después de vivir todos sus romances explosivos y mediáticos y de que la prensa del corazón lo persiga a todas partes. Pero el personaje de Fabián Brando es más una construcción que una realidad de un tipo que conozcamos y que hayamos dibujado a imagen y semejanza.

NTD: Tanto los protagonistas como el guionista y tú como director repetís años después de Un novio para mi mujer. No sé si teniendo esa comparación tan inmediata trabajasteis en hacer un ejercicio de distanciamiento de aquella película.

Juan: Temáticamente tiene que ver con una evolución de todos nosotros en cuanto a seres humanos que vivimos y nos van pasando diferentes cosas. Una película hecha hace ocho años habla de cosas que para uno pueden llegar a ser obsoletas: ni buenas ni malas, pero ya no hacen eco en mí. Ahora estoy parado en otro lugar en la vida, con lo cual también lo que existe es sí el deseo de ser genuinos: hubiera sido aburrido repetirse. No es un móvil que nos haya seducido en ningún momento.

NTD: Un novio para mi mujer tenía la perspectiva más puesta en el hombre y esta Me casé con un boludo la tiene en la mujer. ¿Puede haber una sublectura de una especie de reverso femenino de los dramas de pareja?

Juan: No, no partimos de una idea de compensar algo de lo anterior en este caso.

NTD: ¿El tándem actor-actriz-director-guionista de estas dos pelis se volverá a repetir?

Juan: No, por ahora no.

NTD: Estáis siendo todos los implicados muy tajantes con eso. ¿Pasó algo?

Juan: No, pero es que cada uno tiene sus carreras particulares y sus tiempos y proyectos. Fue una coincidencia bastante fortuita volver a encontrarnos todos de nuevo, pero no suele pasar habitualmente.

NTD: Hay un titular tuyo que generó bastante eco, donde decías que el principal negocio del cine era “la venta de palomitas de maíz”. Después de más de dos millones de asistentes a la película en Argentina, ¿sigues pensando lo mismo?

Juan: ¡Imagínate las palomitas de maíz que se habrán vendido con toda esa gente en el cine! (risas) No tengo duda de que ese es el negocio de los exhibidores. Y no lo discuto. Lo que dije iba en referencia a que cuando la película que uno tiene en cartelera baja un poquito el alcance o la cantidad de público la quitan y la limpian para siempre: no hay un amor por el cine o un deseo de que cierto material sea visto. La industria del cine emplea la misma lógica que un centro comercial.

NTD: ¿Qué relación tienes con el cine español? ¿Te gusta especialmente, te gustaría hacer películas aquí o estás más cómodo en Argentina?

Juan: Yo lo que tengo en mi país es mucha libertad para hacer películas con condicionamientos financieros, porque no es fácil; pero temáticamente puedo hacer bastante de lo que quiero. Me encantaría hacer un proyecto con España manteniendo esa libertad.

