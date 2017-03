Huérfano de padre, arquitecto de profesión, exiliado de su país, 40 años de edad. La historia de Sebastián Marroquín no sería diferente a la de cualquier otro ser humano medio de no ser porque 24 años atrás se llamaba Juan Pablo Escobar y era (y es) el hijo del narcotraficante más sanguinario de la historia de Colombia y uno de los últimos antihéroes pop, renacido gracias a (y por culpa de) la serie de moda, Narcos.

Juan Pablo (o Sebastián) lleva unos días promocionando Pablo Escobar. Lo que mi padre nunca me contó (Península, 2016), sucesor de Pablo Escobar, mi padre, y en el que desentraña los tejemanejes de las altas esferas políticas con las altas esferas del narcotráfico. Nos reunimos con él en un céntrico hotel de la Gran Vía madrileña para hablar de la figura de su padre y de cómo el hijo de la bestia pop puede convertirse en uno de los mayores estandartes de la paz.

Notodo: ¿Cómo te llamo: Juan Pablo Escobar o Sebastián Marroquín?

Juan Pablo: Mira, yo me presento siempre con mi nombre actual legal, pero me es indiferente que me llames Sebastián, Juan Pablo o Juan, porque aprendí que el nombre no te define: lo que te define son las acciones.

NTD: ¿Te lo cambiaste para sobrevivir o por estigma social?

Juan Pablo: Me lo cambié exclusivamente por salvar mi vida, la de mi hermana y la de mi madre: estábamos en riesgo por el apellido que usábamos. No fue una renuncia al afecto ni al parentesco en absoluto; pero sí el hecho de cambiarnos el nombre permitió rápidamente recuperar la libertad, el derecho a la educación y a la vida que no nos estaban dando y al que apelamos durante más de un año rogándole al universo entero que nos ayudaran, que nos recibieran en el exilio: ni el Vaticano, ni la Cruz Roja, ni Naciones Unidas, ni país alguno nos acogieron.

Los niños se creen que mi padre es una especie de Batman

NTD: Erais tres refugiados de entonces.

Juan Pablo: Literalmente, sí: sin patria, sin futuro y sin un pedacito de tierra donde estar parados en este planeta; y con el país que teníamos que nos querían muertos… entonces, llegas al extremo de pensar que la única salida es esa. Y fue la única que nos permitió salir.

NTD: Hace unos días estuviste con Carlos Francino, y él te planteó un concepto, el del “universo del perdón” que ronda en tus dos libros y en el documental que protagonizaste hace algunos años, y en donde te reúnes con hijos de víctimas de tu padre como lo fueron Barry Seal o Rodrigo Lara. ¿Crees que la gente consigue conectar con ese universo?

Juan Pablo: Sí lo creo. Te pongo un ejemplo: el día de Navidad reciente recibo un mensaje en el chat de Aaron Seal, y el mensaje decía algo como: “este un mensaje de Navidad y cariño de los Seal para los Escobar”. Y ese mensaje no hubiera llegado nunca en la vida si estas cosas no fueran reales. Del mismo modo que hemos demostrado que podemos hablar como personas civilizadas sin hacer violencia de ninguna clase, como lo demuestran también las charlas con Ramón Isaza [ex comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia y narcotraficante: Escobar le mató a su hijo y a tres sobrinos], con Otty Patiño [fundador de la guerrilla M-19, quienes Tomaron el Palacio de Justicia] o con William Rodríguez [hijo del principal capo del Cártel de Cali]. Por lo menos muestra una evolución esperanzadora de cómo debería ser la Colombia del futuro.

NTD: ¿Y no crees que la sociedad colombiana lo ve como una escenificación ajena a ellos?

Juan Pablo: Creo que a los colombianos nos falta ejercitarnos mucho en el tema del perdón y de la reconciliación; y más ahora que es tan necesario hablar de eso por el proceso de las FARC. Es un tema de absoluta vigencia y extrema urgencia que los colombianos aprendamos a reconciliarnos y a perdonar y a superar el pasado: perdonar y superar no significa olvidar.

NTD: Dices que “la política es la mayor delincuencia organizada”.

Juan Pablo: ¿Tú no lo crees?

¿Quiénes son los buenos y quiénes los malos en el juego de la prohibición?

NTD: Bueno, es una postura; pero yo no soy el hijo de Pablo Escobar. Que lo digas tú puede tener una lectura de igualar a “buenos” y “malos”.

Juan Pablo: Pero es que, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos en el juego de la prohibición? ¿Los que caen en ese juego o los que lo proponen? Creo que los políticos se encargan de manera sistemática de demostrar lo bien organizados que están y lo capaces que son de sobrevivir a los peores casos de corrupción.

Por más que yo quisiera estar equivocado, que nada me gustaría más, la experiencia me dice otra cosa, y no estamos haciendo nada para que cambie: elegimos sistemáticamente los mismos poderes, los mismos líderes y mayor compromiso como sociedad. No hay una variedad de opciones que quieran hacerse cargo y cambiar las cosas de verdad. La sociedad termina por elegir el “menos malo” y no el que debería estar.

NTD: En su momento tu padre hizo política. ¿Crees que fue su gran error estratégico?

Juan Pablo: Sí, lo creo. Hablaba más de ello en mi primer libro, Pablo Escobar: mi padre: tengo un capítulo que se llama literalmente así, “Política: su peor error”. Pero fíjate qué notable: en los gobiernos más recientes de Colombia, hace no mucho, tuvimos a más de mitad de nuestros legisladores en prisión por vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico. ¿Cuánto cambió realmente Colombia desde que no está mi padre?

En su momento se lo vio como un gran escándalo porque siendo representante de la cámara fue acusado de lo mismo. A estas alturas debería haber habido una evolución positiva, y no era posible que hubiera ni quórum, porque más de la mitad de los representantes estaban en la cárcel por lo mismo por lo que se acusaba a mi padre hace treinta años.

NTD: ¿Tú en algún momento te planteaste hacer política?

Juan Pablo: No cometería dos veces el mismo error en la misma familia. Eso sí que sería una idiotez por mi parte.

A los colombianos nos falta ejercitarnos mucho en el tema del perdón

NTD: ¿Cómo llegaste a dar con estos datos que plasmas en Pablo Escobar: lo que mi padre nunca me contó; sobre todo siendo alguien tan poco anónimo en este campo?

Juan Pablo: Es cierto que soy quien soy, pero me facilitó mucho el tema investigativo el haberme criado entre los peores bandidos de Colombia y el haber tenido una buena relación de respeto con esas personas durante toda la vida: yo tengo reproches por sus acciones violentas pero no tengo animadversión hacia ellos, porque fueron mi niñera, los únicos amigos que tuve, fueron mi niñez. Fue un poco más fácil ir a tocar algunas puertas, hacer preguntas y, sobre todo, que me las respondan.

NTD: Y que tú se las creas.

Juan Pablo: Es que son cosas que se pueden verificar: con fotos, con actos, con cartas, con hechos noticiosos que ratifican sus dichos en algunos aspectos o que sirven para interpretarse de manera diferente.

No es que yo esté validando la voz de cada uno de los que participa en mi libro: estoy siendo lo suficientemente transparente y equilibrado a mi juicio para que no solo esté plasmada la visión de Juan Pablo Escobar: lo que tiene de valioso este libro es que está a la vista el testimonio de los que quisieron matar a Pablo Escobar, y está en consecuencia de un diálogo justamente con su hijo. ¿De qué otra manera podría dársele más transparencia a la historia de Pablo Escobar que no sea dándole voz a todas esas partes?

NTD: Transparencia no es precisamente lo que ves en el relato de Narcos…

Juan Pablo: Ahí veo una gran cortina de humo.

¿Qué nación podría responder que la guerra es mejor salida que la paz? Colombia

NTD: ¿Y con El Patrón del Mal qué relación emocional tienes? Porque se te pregunta mucho por Narcos, pero poco por su antecesora colombiana…

Juan Pablo: Esa ya sí es la caricatura absoluta de Pablo Escobar y de la Colombia que nunca existió, que nunca vimos los que vivimos aquellos: es una paradoja que haya sido escrita y hecha por el establecimiento colombiano y patrocinada por los mismos grandes medios de comunicación que publicaron las mismas noticias que vimos todos, que son al revés de cómo las vivimos.

No hacía falta ni tirar de hemeroteca, con meterte en Google se demuestra que es una versión completamente amañada del establishment para mostrar una versión donde Pablo Escobar es el único y 100% responsable de la violencia; que lo fue y no lo niego, pero eso no exime de culpas a los corruptos que le permitieron a él ostentar ese poder militar que después él utilizó en contra de su país.

NTD: ¿Hasta qué punto ves peligrosa esta glorificación o creación de una especie de antihéroe-héroe para las generaciones que ni siquiera supieron de su existencia?

Juan Pablo: Esta glorificación ya sucedió: el mundo entero vio la serie o gran parte. Como mínimo, Narcos es uno de los contenidos más vistos de Netflix. Y me parece muy grave, porque recibo imágenes y mensajes de chicos disfrazados con el bigote y la camisa y el peinado… como si estuvieran imitando a una especie de Batman.

Y es grave porque dicen que quieren ser narcos y quieren ser “como el de la serie”. Yo me he dedicado a escribir para que eso la suceda: cuento la historia como la vivimos. No intenté maquillarla para una buena educación de quien la lea. La he orientado desde la verdad más absoluta, que es la única que nos dejan las verdaderas enseñanzas.

NTD: ¿Por qué esperaste que aparezcan las series para publicar tus libros?

Juan Pablo: Yo venía escribiendo desde antes de que se estrenasen las series. Yo llevaba bastante avanzado el primer libro antes de que se estrene El Patrón del Mal en 2009. Fueron cuestiones circunstanciales. No es que esperase para hacerlo ni mucho menos, pero lo que sí hice en virtud de las series, a sugerencia mía porque no estaba previsto, fue incluir el capítulo de las narconovelas a las que hago referencia. Me parecía importante, ya que hay tanto interés por la figura de mi papá, invitar al lector y a la juventud a que sea crítico y que aquello que ve desconfíe por mucho que le digan que la serie está basada en hechos reales.

No tengo animadversión por los sicarios de mi padre: fueron mis amigos y mis niñeras

NTD: ¿Crees que si no hubieran estado las series tus libros hubieran tenido el mismo éxito y repercusión?

Juan Pablo: No, yo estoy muy agradecido con Netflix y con Caracol, les tengo que dar las gracias públicamente [lo dice con sonrisa irónica]. A aquellos que les interese la verdad son los que irán a comprar los libros; a aquellos que les interesa la versión del establecimiento verán las series y se quedarán solamente viendo las series, sin complementar la historia: se la creen completa y están cómodos con esa verdad a medias.

NTD: ¿Cuál crees que es el mayor daño que se ha impreso en la sociedad colombiana después de aquella guerra entre tu padre, la DEA, el bloque…?

Juan Pablo: El peor daño que se le hizo a Colombia es que, en el afán de la autoridad por producir resultados concretos en la lucha contra mi padre, el Estado entró en una lógica de alianzas con otros criminales para acabar con la vida de otros. Y eso ocasionó un derramamiento de sangre y una violación de los derechos humanos sin precedentes en la historia de Colombia. Y una vez que “terminaron el trabajo” quedaron esas alianzas macabras: ya habían matado a tanta gente y torturado a tantos otros que ahora iban a por lo siguiente.

¿Qué pasó después? Se exacerbó la violencia en Colombia. Es cierto que no había más bombas con la triste espectacularidad con la que mi padre las ponía generando ese terror; sino que comenzaron a morir más colombianos aún de los que mi padre había ordenado asesinar y que ya morían en virtud de esa búsqueda desesperada del Estado por encontrarlo a él; y se multiplicaron las víctimas por miles.

NTD: ¿A ti te buscaron mucho las organizaciones criminales para que sigas con el legado de tu padre?

Juan Pablo: No sé si me buscaron o no: yo me encargué de estar estudiando y en mi actividad profesional. Nunca me interesó. Y si me hubiera interesado ya era tarde: se me fue el tren.

NTD: Todos estos años has estado en Argentina. ¿Cómo llegaste allí?

Juan Pablo: Nosotros íbamos para Mozambique, teníamos un acuerdo con el gobierno de allí, pero no funcionó y estuvimos cuatro días cuando íbamos a vivir diez años. Y llegamos a Argentina fruto del rebote porque no había acuerdo alguno con ese país y la intención era quedarnos tres meses mientras decidíamos qué hacer con la vida, y llevamos más de 22 años.

NTD: ¿Pero entrasteis legalmente? ¿Hubo acuerdo con el gobierno del entonces presidente Menem?

Juan Pablo: Entramos legalmente pero con otra identidad nueva, pero sin avisar quién era mi padre.

Tras la muerte de mi padre se derramó más sangre que nunca

NTD: ¿Qué relación mantienes con Colombia? ¿Una especie de amor-odio?

Juan Pablo: Yo a Colombia la amo y la respeto y respetaré toda mi vida. Y con más razón aun desde lo que les hizo mi papá. No se me ocurre ni la más mínima maldad para mi país ni para ninguna nación. Valoro que como país y destino estemos haciendo grandes esfuerzos para superar nuestros propios miedos y nuestros propios odios. Pero todavía falta mucho por hacer, evidentemente.

NTD: Has mencionado varias veces el tema de las FARC. Desde tu visión, ¿cuál dirías que es el paso siguiente que habría que dar para encontrar una solución?

Juan Pablo: Yo tengo mis dudas si es tanto el pueblo el que no apoya las decisiones o si son solamente dos políticos enfrentados en rencillas personales imponiendo su caudal electoral a discutir. El gran error ha sido preguntarle al pueblo si querían dar paz a la guerra. ¿Qué nación del planeta en su sano juicio podría responder que la guerra es mejor salida que la paz? Colombia. Y creo que es la única en el mundo. Pensamos de esa manera tan absurda: que la guerra es la promesa y el camino hacia la prosperidad y la solución. Y no, es el camino hacia la perdición.

Quien realmente ganó esa vez no fueron los que apoyaron el ‘no’: fueron los que apoyaron el ‘no me importa’, porque ese domingo ni siquiera se levantaron de la cama. Y es más preocupante porque habla de la falta de compromiso de una gran parte de sociedad con los mismos problemas internos del país. Yo puedo entender que al margen de que haya paz o haya guerra hay gente que tiene que levantarse cada mañana para ir a trabajar, pero también creo que nos falta comprometernos más con esos procesos democráticos.

Igual me parece un absurdo preguntar si queríamos paz o guerra, cuando hay un deber fundamental del funcionario público que es dar paz a los ciudadanos. ¿Por qué vas a consultar algo que por ley estás obligado a dar al pueblo?

El problema no es lo que heredé de mi padre, sino el uso que le doy

NTD: ¿Crees que el presidente Juan Manuel Santos es un digno Nobel de la Paz?

Juan Pablo: Creo que al menos hizo un esfuerzo muy necesario que le valió la pena a él y le dio el apoyo suficiente para poder concluir satisfactoriamente un proceso que estaba moribundo.

NTD: ¿Qué piensan tu madre y tu hermana de la deriva pública que has tomado desde que publicaste los libros?

Juan Pablo: Ellas son prudentes: respetan y apoyan mi postura contra mi papá, pero se mantienen al margen. Si no, estarían acá conmigo. Respeto el derecho de cada uno de elegir su anonimato, su estrellato o su estrellón (risas).

NTD: No sé hasta qué punto, hablando tanto a diario de tu padre, hasta qué punto puedes distanciarte de verdad y analizarlo desde el sentimiento del hijo y no hacerlo desde la figura icónica (y viceversa).

Juan Pablo: Yo diría que parte de esa búsqueda finaliza yendo a visitar a quienes más odio le han profesado a mi padre. ¿Qué mejor manera de enterarte cuán real era tu papá que visitando a sus propios enemigos?

El nombre no te define: lo que te define son las acciones

NTD: ¿Qué consideras que hay de tu padre en ti, más allá de algunos rasgos físicos evidentes?

Juan Pablo: Además de la papada que heredé (risas)… creo que heredé todo, pero el problema no es lo que heredé sino el uso que le doy: pude heredar su maldad pero no la uso; pude heredar su bondad y esa sí la pongo en práctica.

Juan Pablo Escobar