Ayer os introducíamos en el universo de los conciertos matinales que, dentro de la programación del Universal Music Fest en el Teatro Real por el que aún tienen que pasar artistas como The Pretenders, Tom Jones, Rosario Flores o Luis Fonsi, entre otros, también habrá una programación matinal entre el próximo lunes 24 y el domingo 30 de julio.

Te invitábamos al concierto de un icono del indie de autor como Fernando Alfaro, pero también queremos invitarte a uno de los símbolos de la nueva generación de flamencos con duende. Y no es otro que Juan Habichuela Nieto, heredero del toque de su abuelo pero también hacedor de un sonido completamente contemporáneo, desprejuiciado, moviéndose a gusto por diferentes palos de la escuela flamenca de raza, y siendo el heredero de una de las sagas flamencas más importantes de la historia.

Del mismo modo que te invitamos al concierto de Fernando Alfaro, lo hacemos ahora en el que ofrecerá Juan Habichuela Nieto el próximo viernes 28 de julio en el teatro madrileño: sorteando dos entradas dobles entre todos aquellos que escribáis un correo a alan.queipo@notodo.com indicando en el asunto la palabra HABICHUELA + vuestro nombre y apellidos y nos digáis por qué os tiene que tocar a vosotros una de esas dos invitaciones dobles y no a otra persona. Nos pondremos en contacto con las dos respuestas más originales un día antes, el jueves 27 de julio a través de vuestros correos. Si no te escribimos, asúmelo: no has sido tan original. ¡Suerte!

